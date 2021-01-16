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  2. Матчи
  3. Италия
Пиза
1:0
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
13' Желтая карточка
Маццители Лука
1:0
21' Гол
Лизи Франческо
90' Желтая карточка
Бенедетти Симоне
90' Желтая карточка
Матею Алеш
90'+6
1
Перилли
Симоне
23
Лизи
Франческо
13
Мерони
Андреа
33
Бенедетти
Симоне
4
Белли
Франческо
27
Гухер
Роберт
30
Де
Витис
Алессандро
36
Маццители
Лука
19
Видо
Лука
31
Маркони
Микеле
17
Сибилли
Джузеппе
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
4
Чансельор
Джон
14
Мангравити
Массимилиано
26
Мартелла
Бруно
27
Дессена
Даниэле
5
Ван
Де
Лои
Томми
24
Ягелло
Филип
23
Рагуза
Антонио
20
Айе
Флориан
7
Шпалек
Николас
Пиза
4-3-1-2
Брешия
4-3-3

Ход матча

13'
Маццители Лука
 
21'
Лизи Франческо
1:0
61'
 
Лабойко Якуб
Ягелло Филип
61'
 
Бизоли Димитри
Дессена Даниэле
61'
 
Доннарумма Альфредо
Ван Де Лои Томми
67'
Марин Мариус
Де Витис Алессандро
 
73'
 
Гецци Андреа
Рагуза Антонио
75'
Биринделли Самуэле
Белли Франческо
 
75'
Паломби Симоне
Видо Лука
 
80'
 
Фридьонссон Хольмберт
Айе Флориан
82'
Сьега Николас
Гухер Роберт
 
82'
Варньер Марко
Сибилли Джузеппе
 
90'
Бенедетти Симоне
 
90'
 
Матею Алеш

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гухер Роберт 5 0.29
2. Маркони Микеле 5 (2) 0.29
3. Видо Лука 4 0.24
4. Мазуччи Гаэтано 2 0.12
5. Сибилли Джузеппе 2 0.12
6. Соддимо Данило 1 0.06
7. Лизи Франческо 1 0.06
8. Караччоло Антонио 1 0.06
9. Маццители Лука 1 0.06
10. Паломби Симоне 1 0.06
11. Биринделли Самуэле 1 0.06
12. Марин Мариус 0 0
13. Де Витис Алессандро 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрегросса Эрнесто 5 (2) 0.28
2. Ягелло Филип 3 0.17
3. Дессена Даниэле 2 0.11
4. Айе Флориан 2 0.11
5. Шпалек Николас 2 0.11
6. Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.11
7. Бьярнасон Биркир 2 0.11
8. Рагуза Антонио 2 0.11
9. Ндой Эмануэле 2 0.11
10. Ван Де Лои Томми 1 0.06
11. Бизоли Димитри 1 0.06
12. Мангравити Массимилиано 1 0.06
13. Папетти Андреа 1 0.06
14. Змрхаль Яромир 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0

Карточки

Пиза
# Игрок      
1. Маццители Лука 7 0
2. Бенедетти Симоне 4 1
3. Марин Мариус 4 1
4. Караччоло Антонио 5 0
5. Пизано Эрос 3 1
6. Лизи Франческо 4 0
7. Сьега Николас 2 1
8. Гухер Роберт 3 0
9. Биринделли Самуэле 3 0
10. Де Витис Алессандро 2 0
11. Видо Лука 1 0
12. Сибилли Джузеппе 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 5 1
2. Ван Де Лои Томми 4 1
3. Сабелли Стефано 5 0
4. Папетти Андреа 3 1
5. Дессена Даниэле 4 0
6. Торрегросса Эрнесто 4 0
7. Шпалек Николас 4 0
8. Бьярнасон Биркир 1 1
9. Ягелло Филип 2 0
10. Гецци Андреа 0 1
11. Доннарумма Альфредо 1 0
12. Рагуза Антонио 1 0
13. Чансельор Джон 1 0
14. Йоронен Йессе 1 0
15. Мартелла Бруно 1 0
16. Бизоли Димитри 1 0
17. Айе Флориан 1 0
18. Мангравити Массимилиано 1 0
19. Лабойко Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пиза 12.5% (3) 25% (6) 8.33% (2) 8.33% (2) 12.5% (3) 33.33% (8)
 Брешия 15.38% (4) 3.85% (1) 26.92% (7) 11.54% (3) 19.23% (5) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Венеция 1:1 Пиза Козенца 1:1 Пиза Пиза 2:2 Кьево Лечче 0:3 Пиза
Пиза 0:0 Пескара Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза Фрозиноне 1:1 Пиза
Брешия Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия
Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия

Последние игры между собой

Пиза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Брешия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Брешия 1:1 Пиза Серия B Пиза 1:0 Брешия Серия B Брешия 0:2 Пиза Кубок Пиза 0:1 Брешия Серия B
Брешия 4:0 Пиза Серия B Брешия 1:0 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 17 9 7 1 29 - 16 34
2. Читтаделла Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
3. Монца Заявка 18 8 7 3 27 - 14 31
4. СПАЛ 2013 Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
5. Салернитана Заявка 16 8 4 4 19 - 18 28
6. Кьево Заявка 16 7 6 3 22 - 14 27
7. Лечче 0:0 Заявка 18 6 9 3 31 - 22 27
8. Порденоне Заявка 18 6 9 3 22 - 15 27
9. Фрозиноне Заявка 17 7 5 5 17 - 16 26
10. Венеция Заявка 18 6 7 5 23 - 18 25
11. Пиза Заявка 17 5 8 4 24 - 29 23
12. Брешия Заявка 18 5 6 7 26 - 29 21
13. Виченца Виртус Заявка 17 4 8 5 23 - 24 20
14. Реджина 0:0 Заявка 18 4 6 8 16 - 24 18
15. Пескара Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
16. Козенца Заявка 18 2 10 6 13 - 16 16
17. Реджана Заявка 16 4 3 9 15 - 26 15
18. Кремонезе Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
19. Виртус Энтелла Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
20. Асколи Заявка 18 3 4 11 15 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
3. СПАЛ 2013 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
4. Салернитана Заявка 8 5 2 1 12 - 7 17
5. Эмполи Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Кьево Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
7. Венеция Заявка 9 4 2 3 13 - 8 14
8. Лечче 0:0 Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
9. Пиза Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
10. Брешия Заявка 9 3 3 3 16 - 15 12
11. Фрозиноне Заявка 9 3 3 3 7 - 9 12
12. Порденоне Заявка 9 2 6 1 14 - 10 12
13. Реджина 0:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
14. Асколи Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
15. Виченца Виртус Заявка 8 1 6 1 10 - 10 9
16. Пескара Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
17. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Реджана Заявка 9 2 2 5 9 - 11 8
19. Виртус Энтелла Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
20. Козенца Заявка 9 0 5 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Порденоне Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
3. Фрозиноне Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
4. Читтаделла Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
5. Кьево Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
6. Лечче 0:0 Заявка 9 3 4 2 13 - 10 13
7. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
9. Салернитана Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
10. Виченца Виртус Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
11. Козенца Заявка 9 2 5 2 9 - 7 11
12. Венеция Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
13. Пиза Заявка 9 2 4 3 15 - 20 10
14. Брешия Заявка 9 2 3 4 10 - 14 9
15. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
16. Пескара Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
17. Реджина 0:0 Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Кремонезе Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
20. Асколи Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Лизи Франческо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Маццители Лука получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.07 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.42 2.95 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.51 2.97 3.14
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 4.40 26.00

Самый высокий коэффициент на матч «Пиза» – «Брешия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пиза» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брешия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пиза» – «Брешия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.06 3.45 1.28 2.60 1.45 1.81 1.94 1.46 2.60 1.32 3.20 1.11 6.00
7.20 1.05 6.50 1.08 3.18 1.33 2.50 1.53 1.87 2.03 1.48 2.65 1.33 3.20 1.13 5.30 1.09 5.90 1.01 10.25
6.80 1.08 5.20 1.14 1.70 2.08 1.15 5.00 2.11 1.75 1.08 7.00 1.11 5.80 1.08 7.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 10.50 1.01 12.60 0.00 17.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.87 1.87 1.40 2.80 1.09 6.60
2.56 1.51 1.90 1.90 1.46 2.72 1.14 5.60 1.10 6.85
2.08 1.70 1.40 2.80 1.50 2.48 1.08 7.00 1.04 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.80 1.24 2.65 1.44 1.68 2.11 1.18 4.50
3.64 1.28 2.50 1.53 1.70 2.15 1.29 3.60 1.18 4.70
2.50 1.45 1.66 2.14 1.27 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.40 1.31
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