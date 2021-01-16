Порденоне
2:0
Конец матча
Стадион: Stadio Guido Teghil
Венеция
32' Желтая карточкаЛеццерини Лука
1:0
34' ПенальтиДьяв Давиде
54' Желтая карточкаМалламо Алессандро
69' Желтая карточкаФьордилино Антонио
2:0
76' ГолЧиурриа Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
-
18 Бансе АльдоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
Ход матча
32'
34'
1:0
76'
2:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 12
-
5 Офсайды 4
-
23 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
34 Владение мячом, % 66
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|11 (3)
|0.61
|2.
|Чиурриа Патрик
|3
|0.17
|3.
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.11
|4.
|Барисон Альберто
|2
|0.11
|5.
|Берра Филиппо
|1
|0.06
|6.
|Фаласко Никола
|1
|0.06
|7.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.06
|8.
|Цаммарини Роберто
|1
|0.06
|9.
|Кало Джакомо
|0
|0
|10.
|Маньино Лука
|0
|0
|11.
|Бутич Карло
|0
|0
|12.
|Малламо Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|9
|0.5
|2.
|Араму Маттиа
|4 (1)
|0.22
|3.
|Фьордилино Антонио
|3
|0.17
|4.
|Мале Юссеф
|1
|0.06
|5.
|Чрнигой Домен
|1
|0.06
|6.
|Бокалон Риккардо
|1
|0.06
|7.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.06
|8.
|Карлссон Отар
|1
|0.06
|9.
|Свобода Михаэль
|1
|0.06
|10.
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|11.
|Капелло Алессандро
|0
|0
|12.
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|13.
|Тогордо Антони
|0
|0
|14.
|Джонсон Деннис
|0
|0
|15.
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дьяв Давиде
|7
|0
|2.
|Фаласко Никола
|5
|0
|3.
|Кампорезе Микеле
|3
|0
|4.
|Скавоне Мануэль
|3
|0
|5.
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|6.
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|7.
|Кало Джакомо
|3
|0
|8.
|Маньино Лука
|3
|0
|9.
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|10.
|Барисон Альберто
|2
|0
|11.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|12.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|13.
|Берра Филиппо
|1
|0
|14.
|Чиурриа Патрик
|1
|0
|15.
|Цаммарини Роберто
|1
|0
|16.
|Перизан Самуэле
|1
|0
|17.
|Бутич Карло
|1
|0
|18.
|Малламо Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вакка Антонио
|5
|0
|2.
|Фьордилино Антонио
|5
|0
|3.
|Джонсон Деннис
|2
|1
|4.
|Модоло Марко
|3
|0
|5.
|Капелло Алессандро
|3
|0
|6.
|Бокалон Риккардо
|3
|0
|7.
|Чрнигой Домен
|2
|0
|8.
|Кремонези Микеле
|2
|0
|9.
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|10.
|Форте Франческо
|2
|0
|11.
|Араму Маттиа
|2
|0
|12.
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|13.
|Мале Юссеф
|2
|0
|14.
|Тогордо Антони
|2
|0
|15.
|Свобода Михаэль
|2
|0
|16.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|17.
|Леццерини Лука
|1
|0
|18.
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|19.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|20.
|Карлссон Отар
|1
|0
|21.
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0
|22.
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порденоне
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|Венеция
|5% (1)
|10% (2)
|25% (5)
|20% (4)
|5% (1)
|35% (7)
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +6 =9 -5Салернитана 0:2 Порденоне Порденоне 3:0 Реджана Фрозиноне 1:1 Порденоне Порденоне 1:2 Кремонезе
Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна
Венеция Последние 20 матчей: +7 =8 -5Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция
Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Венеция: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|29 - 16
|34
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 14
|33
|3.
|Монца
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|27 - 14
|31
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|5.
|Салернитана
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 18
|28
|6.
|Кьево
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 14
|27
|7.
|Лечче
|0:0 Заявка
|18
|6
|9
|3
|31 - 22
|27
|8.
|Порденоне
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|22 - 15
|27
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|17 - 16
|26
|10.
|Венеция
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 18
|25
|11.
|Пиза
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 29
|23
|12.
|Брешия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 29
|21
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|23 - 24
|20
|14.
|Реджина
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 24
|18
|15.
|Пескара
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|16.
|Козенца
|Заявка
|18
|2
|10
|6
|13 - 16
|16
|17.
|Реджана
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 26
|15
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|20.
|Асколи
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|15 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|4.
|Салернитана
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|6.
|Кьево
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|7.
|Венеция
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|8.
|Лечче
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|9.
|Пиза
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|12.
|Порденоне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 10
|12
|13.
|Реджина
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|14.
|Асколи
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 10
|9
|16.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Порденоне
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|5.
|Кьево
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|6.
|Лечче
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|7.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|9.
|Салернитана
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|11.
|Козенца
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|12.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|13.
|Пиза
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 20
|10
|14.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|16.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|17.
|Реджина
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|20.
|Асколи
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Порденоне» – «Венеция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порденоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венеция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порденоне» – «Венеция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров