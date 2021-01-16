  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Порденоне
2:0
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
32' Желтая карточка
Леццерини Лука
1:0
34' Пенальти
Дьяв Давиде
54' Желтая карточка
Малламо Алессандро
69' Желтая карточка
Фьордилино Антонио
2:0
76' Гол
Чиурриа Патрик
90'+5
22
Перизан
Самуэле
5
Фольякко
Алессандро
6
Барисон
Альберто
31
Кампорезе
Микеле
44
Хжановски
Адам
33
Цаммарини
Роберто
8
Кало
Джакомо
29
Скавоне
Мануэль
30
Малламо
Алессандро
13
Чиурриа
Патрик
9
Дьяв
Давиде
12
Леццерини
Лука
7
Маццокки
Паскуале
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
3
Молинаро
Кристиан
33
Чрнигой
Домен
5
Вакка
Антонио
16
Фьордилино
Антонио
10
Араму
Маттиа
11
Форте
Франческо
17
Джонсон
Деннис
Порденоне
4-3-1-2
Венеция
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 11 (3) 0.61
2. Чиурриа Патрик 3 0.17
3. Мусёлик Себастьян 2 0.11
4. Барисон Альберто 2 0.11
5. Берра Филиппо 1 0.06
6. Фаласко Никола 1 0.06
7. Скавоне Мануэль 1 0.06
8. Цаммарини Роберто 1 0.06
9. Кало Джакомо 0 0
10. Маньино Лука 0 0
11. Бутич Карло 0 0
12. Малламо Алессандро 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 9 0.5
2. Араму Маттиа 4 (1) 0.22
3. Фьордилино Антонио 3 0.17
4. Мале Юссеф 1 0.06
5. Чрнигой Домен 1 0.06
6. Бокалон Риккардо 1 0.06
7. Чеккарони Пьетро 1 0.06
8. Карлссон Отар 1 0.06
9. Свобода Михаэль 1 0.06
10. Ди Мариано Франческо 0 0
11. Капелло Алессандро 0 0
12. Маццокки Паскуале 0 0
13. Тогордо Антони 0 0
14. Джонсон Деннис 0 0
15. Феррарини Габриэле 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Дьяв Давиде 7 0
2. Фаласко Никола 5 0
3. Кампорезе Микеле 3 0
4. Скавоне Мануэль 3 0
5. Мусёлик Себастьян 3 0
6. Фольякко Алессандро 3 0
7. Кало Джакомо 3 0
8. Маньино Лука 3 0
9. Бассоли Алессандро 2 0
10. Барисон Альберто 2 0
11. Мисурака Джанвито 1 0
12. Гавацци Давиде 1 0
13. Берра Филиппо 1 0
14. Чиурриа Патрик 1 0
15. Цаммарини Роберто 1 0
16. Перизан Самуэле 1 0
17. Бутич Карло 1 0
18. Малламо Алессандро 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Вакка Антонио 5 0
2. Фьордилино Антонио 5 0
3. Джонсон Деннис 2 1
4. Модоло Марко 3 0
5. Капелло Алессандро 3 0
6. Бокалон Риккардо 3 0
7. Чрнигой Домен 2 0
8. Кремонези Микеле 2 0
9. Ди Мариано Франческо 2 0
10. Форте Франческо 2 0
11. Араму Маттиа 2 0
12. Чеккарони Пьетро 2 0
13. Мале Юссеф 2 0
14. Тогордо Антони 2 0
15. Свобода Михаэль 2 0
16. Молинаро Кристиан 1 0
17. Леццерини Лука 1 0
18. Маццокки Паскуале 1 0
19. Феличоли Джанфилиппо 1 0
20. Карлссон Отар 1 0
21. Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0
22. Феррарини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порденоне 18.18% (4) 13.64% (3) 13.64% (3) 22.73% (5) 13.64% (3) 18.18% (4)
 Венеция 5% (1) 10% (2) 25% (5) 20% (4) 5% (1) 35% (7)

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Салернитана 0:2 Порденоне Порденоне 3:0 Реджана Фрозиноне 1:1 Порденоне Порденоне 1:2 Кремонезе
Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна
Венеция Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция
Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Венеция: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Венеция 2:2 Порденоне Товарищеские матчи Порденоне 0:0 Венеция Серия B Венеция 1:2 Порденоне Серия B Венеция 1:2 Порденоне Кубок
Венеция 1:0 Порденоне Лега Про Порденоне 1:0 Венеция Лега Про Венеция 2:0 Порденоне Лега Про Венеция 2:0 Порденоне Лега Про Порденоне 1:1 Венеция Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 17 9 7 1 29 - 16 34
2. Читтаделла Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
3. Монца Заявка 18 8 7 3 27 - 14 31
4. СПАЛ 2013 Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
5. Салернитана Заявка 16 8 4 4 19 - 18 28
6. Кьево Заявка 16 7 6 3 22 - 14 27
7. Лечче 0:0 Заявка 18 6 9 3 31 - 22 27
8. Порденоне Заявка 18 6 9 3 22 - 15 27
9. Фрозиноне Заявка 17 7 5 5 17 - 16 26
10. Венеция Заявка 18 6 7 5 23 - 18 25
11. Пиза Заявка 17 5 8 4 24 - 29 23
12. Брешия Заявка 18 5 6 7 26 - 29 21
13. Виченца Виртус Заявка 17 4 8 5 23 - 24 20
14. Реджина 0:0 Заявка 18 4 6 8 16 - 24 18
15. Пескара Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
16. Козенца Заявка 18 2 10 6 13 - 16 16
17. Реджана Заявка 16 4 3 9 15 - 26 15
18. Кремонезе Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
19. Виртус Энтелла Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
20. Асколи Заявка 18 3 4 11 15 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
3. СПАЛ 2013 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
4. Салернитана Заявка 8 5 2 1 12 - 7 17
5. Эмполи Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Кьево Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
7. Венеция Заявка 9 4 2 3 13 - 8 14
8. Лечче 0:0 Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
9. Пиза Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
10. Брешия Заявка 9 3 3 3 16 - 15 12
11. Фрозиноне Заявка 9 3 3 3 7 - 9 12
12. Порденоне Заявка 9 2 6 1 14 - 10 12
13. Реджина 0:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
14. Асколи Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
15. Виченца Виртус Заявка 8 1 6 1 10 - 10 9
16. Пескара Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
17. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Реджана Заявка 9 2 2 5 9 - 11 8
19. Виртус Энтелла Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
20. Козенца Заявка 9 0 5 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Порденоне Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
3. Фрозиноне Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
4. Читтаделла Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
5. Кьево Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
6. Лечче 0:0 Заявка 9 3 4 2 13 - 10 13
7. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
9. Салернитана Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
10. Виченца Виртус Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
11. Козенца Заявка 9 2 5 2 9 - 7 11
12. Венеция Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
13. Пиза Заявка 9 2 4 3 15 - 20 10
14. Брешия Заявка 9 2 3 4 10 - 14 9
15. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
16. Пескара Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
17. Реджина 0:0 Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Кремонезе Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
20. Асколи Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
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Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.46 2.95 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 2.92 2.91
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 3.60 16.00
  1.47 3.65 10.51

Самый высокий коэффициент на матч «Порденоне» – «Венеция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порденоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венеция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порденоне» – «Венеция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.60 1.09 2.75 1.42 2.04 1.72 1.57 2.32 1.20 4.20 1.06 8.20
6.30 1.08 5.30 1.13 2.74 1.43 2.05 1.73 1.65 2.38 1.30 3.52 1.20 4.33 1.05 7.60 1.03 8.20
5.30 1.13 4.00 1.22 1.82 1.92 1.20 4.20 1.81 2.00 1.10 6.25 1.09 6.50 1.07 7.50 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 13.50 0.00 14.00 0.00 20.00
8.05 1.10 2.65 1.51 2.64 1.52 2.16 1.75 1.67 2.28 1.43 2.93 1.59 2.46 1.34 3.38 1.35 3.34 1.22 4.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.42 1.52 1.60 2.25 1.30 3.35 1.05 8.20
2.38 1.58 1.62 2.30 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
1.82 1.92 1.23 3.90 1.33 3.15 1.03 10.00 1.02 11.00
1.70 2.21 1.42 2.93 1.15 5.61 1.41 2.98 1.25 3.99 1.13 6.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.19 1.63 1.51 2.45 1.12 5.60
3.30 1.33 2.20 1.67 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.05
2.25 1.60 1.48 2.40 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.79
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
3.70 1.23
Где смотреть матч Порденоне 2:0 Венеция онлайн

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