Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Как он промахнулся? Соуза Аллан II имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

47' Команда Вайле играла лучше в этом тайме.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Орхус

45' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Альберт Гроенбек из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

44' Торстейнссон Йон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Вайле

41' Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Вайле

35' Альберт Гроенбек нанес удар, но промахнулся очень сильно.

35' Эзатолахи Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Вайле

32' Как он промахнулся? Торстейнссон Йон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

31' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

31' Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Хетеми Лундрим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар от ворот произведет Орхус

26' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Удар от ворот произведет Вайле

25' Йулсгор Йеспер нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

24' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ояла Юхани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Удар от ворот произведет Вайле

23' Альберт Гроенбек из команды Орхус навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

20' Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Фагир Вахид наказан за толчок Альберт Гроенбек

18' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Амундсен Мальте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Отличные скиллы показывает Линкс Гифт , обводя своих соперников

18' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Альберт Гроенбек нанес удар, но тот был заблокирован.

17' Ольсен Патрик пробил со штрафного прямо в стенку

15' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновлен

15' Рефери не любит споров - именно за это Поульсен Николай сейчас получил желтую

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

13' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Поульсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Йулсгор Йеспер из команды Орхус

11' Рамадани Юльбер имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

10' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

9' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Альберт Гроенбек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Поульсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

3' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

2' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Вайле начинает с центра поля