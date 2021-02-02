  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
Вайле
0:0
Конец матча

Стадион:
Орхус
0'
15' Желтая карточка
Поульсен Николай
53' Желтая карточка
Рамадани Юльбер
60' Желтая карточка
Колингер Денис
69' Желтая карточка
Муколли Арбнор
77' Желтая карточка
Линкс Гифт
90'+4
45
Брунст
Александер
44
Хенриксен
Тобиас
22
Колингер
Денис
4
Ояла
Юхани
2
Амундсен
Мальте
16
Рамадани
Юльбер
6
Эзатолахи
Саид
50
Соуза
Аллан
II
34
Хетеми
Лундрим
11
Муколли
Арбнор
9
Фагир
Вахид
73
Грабара
Камил
13
Мунксгор
Александер
5
Тингагер
Фредерик
18
Йулсгор
Йеспер
16
Нильсен
Каспер
27
Грёнбек
Альберт
6
Поульсен
Николай
10
Ольсен
Патрик
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
Вайле
4-2-3-1
Орхус
4-3-3

Ход матча

15'
 
Поульсен Николай
46'
 
Видт Беньямин
Грёнбек Альберт
53'
Рамадани Юльбер
 
60'
Колингер Денис
 
69'
Муколли Арбнор
 
72'
Lukas Engel
Хетеми Лундрим
 
77'
 
Линкс Гифт
78'
Ковачич Доминик
Соуза Аллан II
 
78'
 
Блуме Брор
Поульсен Николай
78'
 
Евтович Милан
Линкс Гифт
83'
 
Аммитцбёлль Александр
Торстейнссон Йон
84'
Экитик Юго
Фагир Вахид
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Аллан II 5 (2) 0.36
2. Фагир Вахид 3 0.21
3. Эзатолахи Саид 2 0.14
4. Двамена Рафаэль 2 0.14
5. Муколли Арбнор 2 0.14
6. Скооп Якоб 1 0.07
7. Греве Мадс 1 0.07
8. Ояла Юхани 1 0.07
9. Амундсен Мальте 1 0.07
10. Монтиль Диего II 0 0
11. Монтано Леонель 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 9 (2) 0.64
2. Торстейнссон Йон 4 0.29
3. Линкс Гифт 3 0.21
4. Грёнбек Альберт 3 0.21
5. Нильсен Каспер 2 0.14
6. Блуме Брор 2 0.14
7. Тингагер Фредерик 1 0.07
8. Дикс Кевин 1 0.07
9. Видт Беньямин 1 0.07
10. Ольсен Патрик 0 0
11. Йулсгор Йеспер 0 0
12. Хелениус Никлас 0 0
13. Евтович Милан 0 0
14. Мунксгор Александер 0 0

Карточки

Вайле
# Игрок      
1. Эзатолахи Саид 5 0
2. Милошевич Александер 4 0
3. Соуза Аллан II 4 0
4. Муколли Арбнор 4 0
5. Рамадани Юльбер 3 0
6. Хенриксен Тобиас 3 0
7. Греве Мадс 2 0
8. Скооп Якоб 2 0
9. Двамена Рафаэль 2 0
10. Хетеми Лундрим 2 0
11. Ояла Юхани 1 0
12. Йенсен Лукас II 1 0
13. Колингер Денис 1 0
14. Луис Энрике II 1 0
15. Амундсен Мальте 1 0
16. Монтано Леонель 1 0
17. Гуннелунн Томас 1 0
18. Фагир Вахид 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай 4 1
2. Йулсгор Йеспер 2 0
3. Ольсен Патрик 2 0
4. Мунксгор Александер 2 0
5. Видт Беньямин 2 0
6. Линкс Гифт 2 0
7. Торстейнссон Йон 2 0
8. Хауснер Себастиан 0 1
9. Мортенсен Патрик 1 0
10. Хелениус Никлас 1 0
11. Блуме Брор 1 0
12. Нильсен Каспер 1 0
13. Эскелинен Виллиам 1 0
14. Дикс Кевин 1 0
15. Грабара Камил 1 0
16. Грёнбек Альберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вайле 0 11.11% (2) 16.67% (3) 0 27.78% (5) 44.44% (8)
 Орхус 15.38% (4) 11.54% (3) 23.08% (6) 11.54% (3) 11.54% (3) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Эсбьерг 0:0 Вайле Силькеборг 0:1 Вайле Вайле 3:1 Орхус Фремад Люнгбю 0:0 Вайле
Видовре 2:3 Вайле Раннерс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Митьюлланд Хорсенс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Брондбю Брабранд 2:2 Вайле Нордшелланн 1:1 Вайле Вайле 0:3 Раннерс Ольборг 1:3 Вайле Вайле 3:2 Люнгбю Хобро 0:3 Вайле Оденсе 0:1 Вайле Вайле 2:2 Копенгаген Вайле 4:1 Сённерйюск Орхус 4:2 Вайле Вайле 1:0 Раннерс
Орхус Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Копенгаген 6:1 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Митьюлланд 2:0 Орхус Орхус 2:2 Виборг
Орхус 3:0 Ольборг Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 3:1 Брондбю Нордшелланн 3:1 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Колдинг 3:3 Орхус Люнгбю 1:2 Орхус Сённерйюск 1:1 Орхус Орхус 0:1 Копенгаген Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус Орхус 4:2 Оденсе Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле

Последние игры между собой

Вайле: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 6
Орхус: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 2
Орхус 4:2 Вайле Суперлига Дании Вайле 2:4 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Вайле Суперлига Дании Орхус 2:1 Вайле Суперлига Дании
Вайле 1:1 Орхус Суперлига Дании Вайле 1:1 Орхус Товарищеские матчи Вайле 1:3 Орхус Первый дивизион Орхус 4:0 Вайле Первый дивизион Орхус 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Орхус Кубок Орхус 1:1 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Орхус Первый дивизион Вайле 2:1 Орхус САС Лигаен Орхус 1:1 Вайле САС Лигаен Орхус 2:1 Вайле САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 13 9 0 4 26 - 19 27
2. Митьюлланд Заявка 13 8 3 2 23 - 14 27
3. Раннерс Заявка 14 8 1 5 24 - 12 25
4. Орхус Заявка 14 7 4 3 26 - 16 25
5. Сённерйюск Заявка 13 6 3 4 21 - 17 21
6. Копенгаген Заявка 13 6 2 5 22 - 21 20
7. Ольборг Заявка 13 5 4 4 15 - 18 19
8. Нордшелланн Заявка 13 4 4 5 22 - 19 16
9. Оденсе Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
10. Вайле Заявка 14 4 4 6 18 - 24 16
11. Хорсенс Заявка 14 1 3 10 10 - 27 6
12. Люнгбю Заявка 13 0 4 9 12 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2. Брондбю Заявка 6 5 0 1 16 - 9 15
3. Орхус Заявка 7 5 0 2 18 - 8 15
4. Нордшелланн Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Сённерйюск Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6. Оденсе Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
7. Ольборг Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Раннерс Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
9. Копенгаген Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10. Вайле Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Хорсенс Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
12. Люнгбю Заявка 7 0 4 3 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
2. Брондбю Заявка 7 4 0 3 10 - 10 12
3. Митьюлланд Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
4. Копенгаген Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
5. Орхус Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
6. Сённерйюск Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
7. Вайле Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
8. Ольборг Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
9. Оденсе Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
10. Нордшелланн Заявка 7 0 3 4 9 - 14 3
11. Хорсенс Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
12. Люнгбю Заявка 6 0 0 6 8 - 19 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.60 1.58 4.15
Бонус: 10 000 ₽ 4.10 3.50 1.84
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.52 2.00
  8.15 1.34 5.53

Самый высокий коэффициент на матч «Вайле» – «Орхус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вайле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Орхус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вайле» – «Орхус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.45 1.28 2.70 1.43 1.86 1.88 1.48 2.55 1.33 3.15 1.11 5.80
8.60 1.03 7.70 1.06 3.26 1.32 2.56 1.51 1.86 2.04 1.44 2.79 1.30 3.40 1.11 5.80 1.07 6.35 1.01 10.75
1.38 3.17 1.21 4.67 1.36 3.27 1.69 2.24 1.49 2.71 1.50 2.71 1.61 2.39 1.46 2.83 1.79 2.09 1.60 2.43 1.49 2.77 1.33 3.50 1.12 7.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.90 1.84 1.41 2.75 1.09 6.60
2.88 1.42 1.89 1.91 1.41 2.91 1.12 6.15 1.09 7.50
1.18 4.96 1.47 2.76 1.18 5.02 1.50 2.64 1.36 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.23 2.75 1.41 1.70 2.08 1.19 4.40
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Вайле 0:0 Орхус онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 