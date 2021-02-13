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  2. Матчи
  3. Италия
Кремонезе
1:2
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
1:0
7' Гол
Гаэтано Джанлука
29' Желтая карточка
Раванелли Лука
1:1
30' Гол в свои ворота
Кастаньетти Микеле
52' Желтая карточка
Юлманд Мортен
1:2
54' Гол
Родригес Пабло
60' Желтая карточка
Лучиони Фабио
81' Желтая карточка
Николов Бобан
90' Вторая желтая карточка
Раванелли Лука
90'+5
28
Карнесекки
Марко
21
Цортеа
Надир
25
Раванелли
Лука
33
Кокколо
Лука
3
Валери
Эмануэле
19
Кастаньетти
Микеле
6
Густафссон
Самуэль
14
Вальцания
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
32
Баэс
Хайме
9
Чофани
Даниэль
21
Габриэл
Васконселлос
2
Маджио
Кристиан
5
Лучиони
Фабио
6
Меккарьелло
Бьяджо
25
Галло
Антонино
42
Юлманд
Мортен
37
Майер
Жан
23
Бьёркенгрен
Йон
53
Хендерсон
Лиам
99
Родригес
Пабло
9
Кода
Массимо
Кремонезе
4-2-3-1
Лечче
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чофани Даниэль 5 (1) 0.22
2. Стриццоло Лука 4 0.17
3. Гаэтано Джанлука 3 0.13
4. Целар Жан 2 0.09
5. Пинато Марко 2 0.09
6. Дели Франческо 2 0.09
7. Вальцания Лука 2 0.09
8. Буонаюто Кристиан 1 0.04
9. Валери Эмануэле 1 0.04
10. Кастаньетти Микеле 0 0
11. Бьянкетти Маттео 0 0
12. Баэс Хайме 0 0
13. Нарди Филиппо 0 0
14. Фьордализо Алессандро 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 11 0.48
2. Манкозу Марко 7 (2) 0.3
3. Стемпиньски Мариуш 6 0.26
4. Родригес Пабло 4 0.17
5. Хендерсон Лиам 2 0.09
6. Фалько Филиппо 2 0.09
7. Тахцидис Панайотис 1 0.04
8. Кальдерони Марко 1 0.04
9. Адьяпонг Клод 1 0.04
10. Майер Жан 1 0.04
11. Паганини Лука 1 0.04
12. Дермаку Кастриот 1 0.04
13. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
14. Листковски Марчин 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Кастаньетти Микеле 7 0
2. Стриццоло Лука 5 1
3. Раванелли Лука 4 1
4. Терранова Эмануэле 5 0
5. Бьянкетти Маттео 5 0
6. Густафссон Самуэль 4 0
7. Валери Эмануэле 4 0
8. Бартоломей Паоло 3 0
9. Вальцания Лука 3 0
10. Гаэтано Джанлука 3 0
11. Пинато Марко 2 0
12. Целар Жан 2 0
13. Фьордализо Алессандро 2 0
14. Цортеа Надир 2 0
15. Крешенци Алессандро 1 0
16. Дели Франческо 1 0
17. Дзакканьо Андреа 1 0
18. Кокколо Лука 1 0
19. Карнесекки Марко 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Тахцидис Панайотис 6 0
2. Лучиони Фабио 6 0
3. Кода Массимо 4 1
4. Хендерсон Лиам 4 0
5. Кальдерони Марко 4 0
6. Николов Бобан 3 0
7. Меккарьелло Бьяджо 3 0
8. Листковски Марчин 3 0
9. Юлманд Мортен 3 0
10. Родригес Пабло 2 0
11. Манкозу Марко 2 0
12. Паганини Лука 2 0
13. Бьёркенгрен Йон 2 0
14. Россеттини Лука 0 1
15. Жута Леонард 1 0
16. Стемпиньски Мариуш 1 0
17. Габриэл Васконселлос 1 0
18. Фалько Филиппо 1 0
19. Пизакане Фабио 1 0
20. Дермаку Кастриот 1 0
21. Петриччоне Якопо 1 0
22. Адьяпонг Клод 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 36.36% (8) 9.09% (2) 18.18% (4) 9.09% (2) 9.09% (2) 18.18% (4)
 Лечче 10.26% (4) 15.38% (6) 10.26% (4) 28.21% (11) 20.51% (8) 15.38% (6)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Венеция 3:1 Кремонезе Кремонезе 2:1 Пиза Читтаделла 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013
Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе
Лечче Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Лечче 2:2 Брешия Лечче 4:0 Комо Лечче 1:2 Асколи Алессандрия 0:0 Лечче
Лечче 1:0 Ливорно Порденоне 1:1 Лечче Лечче 2:2 Эмполи Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче Реджина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Луккьезе Лечче 0:0 Монца Читтаделла 2:2 Лечче Лечче 2:1 Виченца Виртус Ольбия 1:0 Лечче СПАЛ 2013 1:0 Лечче Лечче 0:3 Пиза Лечче 2:0 Про Верчелли Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Лечче: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Лечче 2:2 Кремонезе Серия B Кремонезе 2:0 Лечче Серия B Лечче 2:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:1 Лечче Про Прима Дивизионе
Лечче 3:2 Кремонезе Про Прима Дивизионе Кремонезе 3:2 Лечче Серия C1 A Кремонезе 0:0 Лечче Серия C1 A Лечче 1:0 Кремонезе Серия C1 A Лечче 2:2 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 2:0 Лечче Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:1 Заявка 23 11 11 1 43 - 23 44
2. Кьево Заявка 22 10 9 3 30 - 18 39
3. Читтаделла Заявка 23 11 6 6 37 - 22 39
4. Монца Заявка 23 10 9 4 32 - 19 39
5. Венеция Заявка 23 10 8 5 31 - 20 38
6. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 23 9 9 5 30 - 23 36
7. Салернитана Заявка 22 9 8 5 25 - 27 35
8. Лечче Заявка 23 8 11 4 40 - 30 35
9. Порденоне Заявка 23 7 11 5 27 - 20 32
10. Пиза Заявка 23 7 10 6 31 - 35 31
11. Фрозиноне Заявка 22 7 8 7 21 - 23 29
12. Виченца Виртус Заявка 23 5 11 7 29 - 31 26
13. Реджина Заявка 22 6 7 9 20 - 26 25
14. Брешия Заявка 22 5 8 9 32 - 37 23
15. Кремонезе Заявка 23 5 8 10 23 - 31 23
16. Козенца Заявка 22 3 13 6 17 - 19 22
17. Реджана Заявка 21 6 3 12 19 - 32 21
18. Асколи Заявка 22 5 6 11 20 - 30 21
19. Виртус Энтелла Заявка 22 4 5 13 19 - 37 17
20. Пескара Заявка 23 4 5 14 18 - 41 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
2. Эмполи 1:1 Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
3. Читтаделла Заявка 11 6 4 1 19 - 8 22
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
6. Венеция Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
7. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
9. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
10. Асколи Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
11. Реджана Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
13. Брешия Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
14. Фрозиноне Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
15. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
16. Порденоне Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
17. Виченца Виртус Заявка 11 1 8 2 12 - 13 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
20. Козенца Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:1 Заявка 12 5 6 1 21 - 15 21
2. Монца Заявка 12 5 5 2 14 - 11 20
3. Лечче Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
4. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
5. Венеция Заявка 12 4 6 2 14 - 11 18
6. Читтаделла Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
7. Фрозиноне Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
9. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
10. Виченца Виртус Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
11. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана Заявка 11 3 4 4 9 - 18 13
13. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
14. Реджина Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
15. Кремонезе Заявка 11 2 4 5 11 - 14 10
16. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
17. Пескара Заявка 11 2 2 7 8 - 22 8
18. Реджана Заявка 10 2 1 7 6 - 19 7
19. Виртус Энтелла Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Кастаньетти Микеле уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    29'
    Раванелли Лука получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Гаэтано Джанлука бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 20.00 4.40 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.19 3.18 3.68
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 4.40 1.23

Самый высокий коэффициент на матч «Кремонезе» – «Лечче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кремонезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лечче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кремонезе» – «Лечче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.10 1.04 7.20 1.07 3.50 1.28 2.72 1.46 1.94 1.94 1.54 2.48 1.36 3.02 1.15 4.85 1.10 5.55 1.02 9.40
11.50 1.02 8.40 1.05 8.20 1.05 6.25 1.10 2.08 1.74 3.75 1.25 1.70 2.15 2.65 1.44 1.72 2.05 1.17 4.70 1.35 6.50 1.09 6.50 1.07 7.50 0.00 16.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.75 1.45 1.89 1.91 1.44 2.77 1.15 5.70 1.10 6.95
1.96 1.82 2.05 1.72 1.35 3.05 1.35 3.05 1.03 10.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.83 1.43 1.76 2.06 1.32 3.38 1.21 4.40
2.80 1.44 1.70 2.10 1.28 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.80
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Кремонезе 1:2 Лечче онлайн

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