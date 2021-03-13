  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Фрозиноне
0:1
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
29' Желтая карточка
Бьярнасон Биркир
37' Желтая карточка
Сальви Алессандро
52' Желтая карточка
Кистана Андреа
78' Желтая карточка
Кастанос Григорис
81' Желтая карточка
Трибуцци Алессио
82' Желтая карточка
Витале Луиджи
90' Желтая карточка
Лабойко Якуб
0:1
90' Гол
Ндой Эмануэле
90' Желтая карточка
Ндой Эмануэле
90'+6
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
25
Шиминьски
Пшемыслав
3
Капуано
Марко
2
Сальви
Алессандро
7
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
5
Гори
Мирко
16
Д'Элиа
Сальваторе
10
Йемелло
Пьетро
18
Новакович
Андрия
1
Йоронен
Йессе
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
4
Чансельор
Джон
26
Мартелла
Бруно
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
31
Бьярнасон
Биркир
24
Ягелло
Филип
23
Рагуза
Антонио
20
Айе
Флориан
Фрозиноне
3-5-2
Брешия
4-3-2-1

Ход матча

29'
 
Бьярнасон Биркир
37'
Сальви Алессандро
 
52'
 
Кистана Андреа
61'
 
Лабойко Якуб
Ван Де Лои Томми
61'
 
Ндой Эмануэле
Рагуза Антонио
61'
Витале Луиджи
Д'Элиа Сальваторе
 
62'
Трибуцци Алессио
Роден Маркус
 
78'
Кастанос Григорис
Гори Мирко
 
78'
Кастанос Григорис
 
78'
 
Скрабб Симон
Бизоли Димитри
79'
Чано Камилло
Новакович Андрия
 
81'
Трибуцци Алессио
 
82'
Витале Луиджи
 
87'
 
Паяч Марко
Ягелло Филип
90'
 
Лабойко Якуб
90'
0:1
Ндой Эмануэле
(Паяч Марко)
90'
 
Ндой Эмануэле

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 21
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 7 0.25
2. Пажишек Пётр 4 (1) 0.14
3. Сальви Алессандро 3 0.11
4. Роден Маркус 2 0.07
5. Чано Камилло 2 0.07
6. Шиминьски Пшемыслав 2 0.07
7. Йемелло Пьетро 2 0.07
8. Кастанос Григорис 2 0.07
9. Майелло Раффаэле 1 0.04
10. Дзампано Франческо 1 0.04
11. Ариаудо Лоренцо 1 0.04
12. Табанелли Андреа 1 (1) 0.04
13. Витале Луиджи 0 0
14. Трибуцци Алессио 0 0
15. Бригенти Николо 0 0
16. Гори Мирко 0 0
17. Бегетто Андреа 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айе Флориан 10 0.36
2. Торрегросса Эрнесто 5 (2) 0.18
3. Ягелло Филип 4 0.14
4. Доннарумма Альфредо 3 (1) 0.11
5. Бьярнасон Биркир 3 0.11
6. Ндой Эмануэле 3 0.11
7. Дессена Даниэле 2 0.07
8. Шпалек Николас 2 0.07
9. Рагуза Антонио 2 0.07
10. Бизоли Димитри 2 0.07
11. Ван Де Лои Томми 1 0.04
12. Мангравити Массимилиано 1 0.04
13. Папетти Андреа 1 0.04
14. Сабелли Стефано 0 0
15. Паяч Марко 0 0
16. Змрхаль Яромир 0 0
17. Карачич Фран 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Дзампано Франческо 6 0
2. Кастанос Григорис 6 0
3. Роден Маркус 5 0
4. Бригенти Николо 5 0
5. Шиминьски Пшемыслав 5 0
6. Чано Камилло 4 0
7. Сальви Алессандро 4 0
8. Капуано Марко 2 1
9. Дионизи Федерико 3 0
10. Гори Мирко 3 0
11. Курадо Маркос 3 0
12. Болока Даниэль 3 0
13. Трибуцци Алессио 3 0
14. Витале Луиджи 2 0
15. Ариаудо Лоренцо 1 0
16. Йемелло Пьетро 1 0
17. Майелло Раффаэле 1 0
18. Пажишек Пётр 1 0
19. Новакович Андрия 1 0
20. Карраро Марко 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Ван Де Лои Томми 7 1
2. Папетти Андреа 5 2
3. Матею Алеш 5 1
4. Дессена Даниэле 5 0
5. Сабелли Стефано 5 0
6. Шпалек Николас 5 0
7. Бьярнасон Биркир 3 1
8. Чансельор Джон 4 0
9. Торрегросса Эрнесто 4 0
10. Фридьонссон Хольмберт 2 0
11. Доннарумма Альфредо 2 0
12. Рагуза Антонио 2 0
13. Йоронен Йессе 2 0
14. Бизоли Димитри 2 0
15. Кистана Андреа 2 0
16. Айе Флориан 2 0
17. Ягелло Филип 2 0
18. Мангравити Массимилиано 2 0
19. Лабойко Якуб 2 0
20. Гецци Андреа 0 1
21. Паяч Марко 1 0
22. Мартелла Бруно 1 0
23. Ндой Эмануэле 1 0
24. Карачич Фран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 7.14% (2) 17.86% (5) 14.29% (4) 21.43% (6) 14.29% (4) 25% (7)
 Брешия 12.82% (5) 12.82% (5) 25.64% (10) 10.26% (4) 15.38% (6) 23.08% (9)

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Козенца 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Монца Кремонезе 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Пескара
Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Асколи 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Венеция Пиза 0:0 Фрозиноне Эмполи 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Реджина Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца
Брешия Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Венеция 0:1 Брешия Брешия 2:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Брешия Брешия 1:2 Кремонезе
Брешия 1:0 Кьево Лечче 2:2 Брешия Брешия 3:3 Читтаделла Асколи 2:1 Брешия Брешия 0:1 Монца Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Брешия: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Брешия 1:2 Фрозиноне Серия B Брешия 3:2 Фрозиноне Товарищеские матчи Брешия 1:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:0 Брешия Серия B
Фрозиноне 1:0 Брешия Серия B Брешия 2:0 Фрозиноне Серия B Брешия 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:0 Брешия Серия B Брешия 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:0 Брешия Серия B Фрозиноне 0:3 Брешия Серия B Брешия 2:1 Фрозиноне Серия B Брешия 2:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:0 Брешия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 27 12 14 1 49 - 26 50
2. Монца Заявка 28 12 11 5 37 - 22 47
3. Венеция Заявка 28 12 10 6 38 - 26 46
4. Лечче Заявка 28 11 13 4 52 - 34 46
5. Салернитана 0:0 Заявка 27 11 11 5 28 - 27 44
6. Читтаделла Заявка 28 12 8 8 40 - 27 44
7. Кьево Заявка 28 11 9 8 36 - 27 42
8. СПАЛ 2013 Заявка 28 10 12 6 34 - 29 42
9. Фрозиноне Заявка 28 9 10 9 28 - 33 37
10. Пиза Заявка 28 8 13 7 36 - 40 37
11. Брешия Заявка 28 9 9 10 39 - 40 36
12. Реджина Заявка 28 9 9 10 28 - 32 36
13. Виченца Виртус Заявка 27 7 13 7 38 - 37 34
14. Порденоне Заявка 28 7 13 8 28 - 27 34
15. Кремонезе Заявка 28 8 8 12 33 - 36 32
16. Реджана Заявка 27 8 4 15 24 - 41 28
17. Козенца 0:0 Заявка 28 4 15 9 22 - 28 27
18. Асколи Заявка 28 5 9 14 22 - 37 24
19. Пескара Заявка 28 5 8 15 20 - 43 23
20. Виртус Энтелла Заявка 28 4 9 15 24 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 14 8 2 4 22 - 12 26
2. Венеция Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
3. Эмполи Заявка 13 6 7 0 24 - 10 25
4. Читтаделла Заявка 14 7 4 3 21 - 12 25
5. Салернитана 0:0 Заявка 13 6 6 1 16 - 9 24
6. Монца Заявка 13 6 5 2 20 - 8 23
7. СПАЛ 2013 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
8. Лечче Заявка 15 5 8 2 30 - 21 23
9. Пиза Заявка 14 4 9 1 15 - 14 21
10. Реджина Заявка 14 6 2 6 12 - 14 20
11. Брешия Заявка 14 5 4 5 23 - 21 19
12. Кремонезе Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
13. Реджана Заявка 14 5 3 6 14 - 17 18
14. Асколи Заявка 14 4 4 6 11 - 18 16
15. Виченца Виртус Заявка 13 2 9 2 17 - 16 15
16. Фрозиноне Заявка 14 3 6 5 11 - 15 15
17. Порденоне Заявка 14 2 9 3 17 - 15 15
18. Виртус Энтелла Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
19. Козенца 0:0 Заявка 14 1 8 5 9 - 14 11
20. Пескара Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 14 6 7 1 25 - 16 25
2. Монца Заявка 15 6 6 3 17 - 14 24
3. Лечче Заявка 13 6 5 2 22 - 13 23
4. Фрозиноне Заявка 14 6 4 4 17 - 18 22
5. Салернитана 0:0 Заявка 14 5 5 4 12 - 18 20
6. Венеция Заявка 14 4 8 2 16 - 13 20
7. Читтаделла Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
8. Виченца Виртус Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
9. Порденоне Заявка 14 5 4 5 11 - 12 19
10. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 7 3 13 - 14 19
11. Брешия Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
12. Пиза Заявка 14 4 4 6 21 - 26 16
13. Кьево Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
14. Козенца 0:0 Заявка 14 3 7 4 13 - 14 16
15. Реджина Заявка 14 3 7 4 16 - 18 16
16. Кремонезе Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
17. Пескара Заявка 14 3 4 7 9 - 22 13
18. Реджана Заявка 13 3 1 9 10 - 24 10
19. Виртус Энтелла Заявка 14 1 6 7 10 - 20 9
20. Асколи Заявка 14 1 5 8 11 - 19 8
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    29'
    Бьярнасон Биркир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.33 2.94 3.74
Бонус: 5 000 ₽ 2.31 2.95 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 1.44 6.30
  5.47 1.34 8.29

Самый высокий коэффициент на матч «Фрозиноне» – «Брешия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрозиноне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брешия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрозиноне» – «Брешия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 6 6
8.10 1.07 3.76 1.27 2.56 1.51 1.92 1.97 1.51 2.56 1.30 3.54 1.18 4.92 1.07 8.20
7.40 1.05 6.30 1.09 2.86 1.40 2.22 1.66 1.72 2.24 1.35 3.20 1.25 3.78 1.08 6.65 1.05 7.20
1.52 2.42 1.11 5.80 1.07 7.50 1.08 7.00 1.87 1.93 1.07 7.50 1.04 12.00 1.04 12.00 1.02 17.00 1.02 17.00 1.01 13.00 0.00 19.00
1.38 3.15 1.22 4.57 1.40 3.07 1.28 3.87 1.61 2.41 1.41 3.03 1.33 3.44 1.50 2.69 1.68 2.27 1.50 2.67 1.25 4.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.17 1.69 1.47 2.68 1.22 4.24 1.08 7.80
2.59 1.50 1.72 2.12 1.35 3.20 1.09 7.20 1.07 8.50
1.32 3.20 1.04 12.00 1.03 14.00 1.03 14.00 1.02 17.00
1.17 5.14 1.45 2.82 1.17 5.25 1.43 2.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.88 1.42 1.81 2.00 1.40 2.95 1.18 4.90
3.45 1.31 2.32 1.61 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.50
2.30 1.58 1.55 2.35 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.83
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
4.64 1.19
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.44 1.31
3.65 1.25
Где смотреть матч Фрозиноне 0:1 Брешия онлайн

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