Фрозиноне
0:1
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
Брешия
29' Желтая карточкаБьярнасон Биркир
37' Желтая карточкаСальви Алессандро
52' Желтая карточкаКистана Андреа
78' Желтая карточкаКастанос Григорис
81' Желтая карточкаТрибуцци Алессио
82' Желтая карточкаВитале Луиджи
90' Желтая карточкаЛабойко Якуб
0:1
90' ГолНдой Эмануэле
90' Желтая карточкаНдой Эмануэле
24
Ягелло
Филип
20
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
30 Пажишек ПётрНападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Скрабб СимонНападающий
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
Ход матча
29'
52'
81'
82'
90'
90'
0:1
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 21
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|7
|0.25
|2.
|Пажишек Пётр
|4 (1)
|0.14
|3.
|Сальви Алессандро
|3
|0.11
|4.
|Роден Маркус
|2
|0.07
|5.
|Чано Камилло
|2
|0.07
|6.
|Шиминьски Пшемыслав
|2
|0.07
|7.
|Йемелло Пьетро
|2
|0.07
|8.
|Кастанос Григорис
|2
|0.07
|9.
|Майелло Раффаэле
|1
|0.04
|10.
|Дзампано Франческо
|1
|0.04
|11.
|Ариаудо Лоренцо
|1
|0.04
|12.
|Табанелли Андреа
|1 (1)
|0.04
|13.
|Витале Луиджи
|0
|0
|14.
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|15.
|Бригенти Николо
|0
|0
|16.
|Гори Мирко
|0
|0
|17.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айе Флориан
|10
|0.36
|2.
|Торрегросса Эрнесто
|5 (2)
|0.18
|3.
|Ягелло Филип
|4
|0.14
|4.
|Доннарумма Альфредо
|3 (1)
|0.11
|5.
|Бьярнасон Биркир
|3
|0.11
|6.
|Ндой Эмануэле
|3
|0.11
|7.
|Дессена Даниэле
|2
|0.07
|8.
|Шпалек Николас
|2
|0.07
|9.
|Рагуза Антонио
|2
|0.07
|10.
|Бизоли Димитри
|2
|0.07
|11.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.04
|12.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.04
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.04
|14.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|15.
|Паяч Марко
|0
|0
|16.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|17.
|Карачич Фран
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дзампано Франческо
|6
|0
|2.
|Кастанос Григорис
|6
|0
|3.
|Роден Маркус
|5
|0
|4.
|Бригенти Николо
|5
|0
|5.
|Шиминьски Пшемыслав
|5
|0
|6.
|Чано Камилло
|4
|0
|7.
|Сальви Алессандро
|4
|0
|8.
|Капуано Марко
|2
|1
|9.
|Дионизи Федерико
|3
|0
|10.
|Гори Мирко
|3
|0
|11.
|Курадо Маркос
|3
|0
|12.
|Болока Даниэль
|3
|0
|13.
|Трибуцци Алессио
|3
|0
|14.
|Витале Луиджи
|2
|0
|15.
|Ариаудо Лоренцо
|1
|0
|16.
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|17.
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|18.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|19.
|Новакович Андрия
|1
|0
|20.
|Карраро Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Де Лои Томми
|7
|1
|2.
|Папетти Андреа
|5
|2
|3.
|Матею Алеш
|5
|1
|4.
|Дессена Даниэле
|5
|0
|5.
|Сабелли Стефано
|5
|0
|6.
|Шпалек Николас
|5
|0
|7.
|Бьярнасон Биркир
|3
|1
|8.
|Чансельор Джон
|4
|0
|9.
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|10.
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|11.
|Доннарумма Альфредо
|2
|0
|12.
|Рагуза Антонио
|2
|0
|13.
|Йоронен Йессе
|2
|0
|14.
|Бизоли Димитри
|2
|0
|15.
|Кистана Андреа
|2
|0
|16.
|Айе Флориан
|2
|0
|17.
|Ягелло Филип
|2
|0
|18.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|19.
|Лабойко Якуб
|2
|0
|20.
|Гецци Андреа
|0
|1
|21.
|Паяч Марко
|1
|0
|22.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|23.
|Ндой Эмануэле
|1
|0
|24.
|Карачич Фран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрозиноне
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|25% (7)
|Брешия
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|25.64% (10)
|10.26% (4)
|15.38% (6)
|23.08% (9)
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =9 -6Козенца 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Монца Кремонезе 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Пескара
Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Асколи 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Венеция Пиза 0:0 Фрозиноне Эмполи 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Реджина Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца
Брешия Последние 20 матчей: +6 =6 -8Венеция 0:1 Брешия Брешия 2:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Брешия Брешия 1:2 Кремонезе
Брешия 1:0 Кьево Лечче 2:2 Брешия Брешия 3:3 Читтаделла Асколи 2:1 Брешия Брешия 0:1 Монца Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Брешия: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|27
|12
|14
|1
|49 - 26
|50
|2.
|Монца
|Заявка
|28
|12
|11
|5
|37 - 22
|47
|3.
|Венеция
|Заявка
|28
|12
|10
|6
|38 - 26
|46
|4.
|Лечче
|Заявка
|28
|11
|13
|4
|52 - 34
|46
|5.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|27
|11
|11
|5
|28 - 27
|44
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|40 - 27
|44
|7.
|Кьево
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|36 - 27
|42
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|34 - 29
|42
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|28 - 33
|37
|10.
|Пиза
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|36 - 40
|37
|11.
|Брешия
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|39 - 40
|36
|12.
|Реджина
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|28 - 32
|36
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|27
|7
|13
|7
|38 - 37
|34
|14.
|Порденоне
|Заявка
|28
|7
|13
|8
|28 - 27
|34
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 36
|32
|16.
|Реджана
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|24 - 41
|28
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|28
|4
|15
|9
|22 - 28
|27
|18.
|Асколи
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|22 - 37
|24
|19.
|Пескара
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|20 - 43
|23
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|24 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 12
|26
|2.
|Венеция
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|5.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 9
|24
|6.
|Монца
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 8
|23
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|8.
|Лечче
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|30 - 21
|23
|9.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|9
|1
|15 - 14
|21
|10.
|Реджина
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|12 - 14
|20
|11.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|13.
|Реджана
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 17
|18
|14.
|Асколи
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 18
|16
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|9
|2
|17 - 16
|15
|16.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 15
|15
|17.
|Порденоне
|Заявка
|14
|2
|9
|3
|17 - 15
|15
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|14
|1
|8
|5
|9 - 14
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|17 - 14
|24
|3.
|Лечче
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 13
|23
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|5.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 18
|20
|6.
|Венеция
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|16 - 13
|20
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|8.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|9.
|Порденоне
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 12
|19
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 14
|19
|11.
|Брешия
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|12.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 26
|16
|13.
|Кьево
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|14.
|Козенца
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 14
|16
|15.
|Реджина
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|17.
|Пескара
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 22
|13
|18.
|Реджана
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|10 - 24
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 20
|9
|20.
|Асколи
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 19
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фрозиноне» – «Брешия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрозиноне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брешия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрозиноне» – «Брешия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров