Порденоне
0:0
Конец матча
Стадион: Stadio Guido Teghil
Пескара
11' Желтая карточкаФольякко Алессандро
34' Желтая карточкаРигони Никола
40' Желтая карточкаБелланова Рауль
68' Желтая карточкаЦаммарини Роберто
84' Желтая карточкаМисурака Джанвито
86' Желтая карточкаKevin Biondi
16
Маньино
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бансе АльдоНападающий
- Нападающий
-
-
27 Kevin Biondi
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Мачин ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сетер ДамирНападающий
-
Главный тренер: Бреда Роберто
Ход матча
34'
40'
86'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 1
-
3 Угловые 12
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|11 (3)
|0.39
|2.
|Чиурриа Патрик
|5
|0.18
|3.
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.11
|4.
|Цаммарини Роберто
|2
|0.07
|5.
|Барисон Альберто
|2
|0.07
|6.
|Берра Филиппо
|1
|0.04
|7.
|Фаласко Никола
|1
|0.04
|8.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.04
|9.
|Бутич Карло
|1
|0.04
|10.
|Морра Клаудио
|1
|0.04
|11.
|Кало Джакомо
|0
|0
|12.
|Кампорезе Микеле
|0
|0
|13.
|Фольякко Алессандро
|0
|0
|14.
|Маньино Лука
|0
|0
|15.
|Малламо Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сетер Дамир
|4 (1)
|0.14
|2.
|Майстро Фабио
|4
|0.14
|3.
|Галано Кристиан
|3 (1)
|0.11
|4.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0.07
|5.
|Бузеллато Массимилиано
|2
|0.07
|6.
|Мемушай Ледиан
|1
|0.04
|7.
|Сконьямильо Дженнаро
|1
|0.04
|8.
|Вокич Деян
|1
|0.04
|9.
|Одгор Йенс
|1
|0.04
|10.
|Мачин Хосе
|1
|0.04
|11.
|Ригони Никола
|0
|0
|12.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|13.
|Ярошински Павел
|0
|0
|14.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|15.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|16.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дьяв Давиде
|8
|0
|2.
|Скавоне Мануэль
|7
|0
|3.
|Фаласко Никола
|6
|0
|4.
|Мисурака Джанвито
|5
|0
|5.
|Барисон Альберто
|5
|0
|6.
|Фольякко Алессандро
|5
|0
|7.
|Берра Филиппо
|3
|1
|8.
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|9.
|Кало Джакомо
|4
|0
|10.
|Маньино Лука
|4
|0
|11.
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|12.
|Цаммарини Роберто
|3
|0
|13.
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|14.
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|15.
|Бутич Карло
|2
|0
|16.
|Kevin Biondi
|2
|0
|17.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|18.
|Перизан Самуэле
|1
|0
|19.
|Хжановски Адам
|1
|0
|20.
|Россетти Маттео
|1
|0
|21.
|Малламо Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майстро Фабио
|8
|0
|2.
|Бузеллато Массимилиано
|7
|0
|3.
|Сконьямильо Дженнаро
|4
|1
|4.
|Бальцано Антонио
|5
|0
|5.
|Дессена Даниэле
|4
|0
|6.
|Друди Мирко
|2
|1
|7.
|Фернандес Леандро II
|2
|1
|8.
|Белланова Рауль
|2
|1
|9.
|Нзита Мардоки
|2
|1
|10.
|Боккетти Сальваторе
|3
|0
|11.
|Вальдифиори Мирко
|3
|0
|12.
|Ярошински Павел
|3
|0
|13.
|Машанджело Эдоардо
|3
|0
|14.
|Ригони Никола
|2
|0
|15.
|Мемушай Ледиан
|2
|0
|16.
|Омеонга Стефан
|2
|0
|17.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|18.
|Сетер Дамир
|2
|0
|19.
|Соренсен Фредерик
|1
|0
|20.
|Галано Кристиан
|1
|0
|21.
|Антей Лука
|1
|0
|22.
|Крекко Лука
|1
|0
|23.
|Мачин Хосе
|1
|0
|24.
|Бошич Милош
|1
|0
|25.
|Диамбо Амаду
|1
|0
|26.
|Гут Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порденоне
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|Пескара
|10% (2)
|20% (4)
|15% (3)
|5% (1)
|25% (5)
|25% (5)
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +6 =7 -7Монца 2:0 Порденоне Кьево 3:0 Порденоне Порденоне 1:1 Асколи Реджина 1:0 Порденоне
Порденоне 0:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:3 Порденоне Порденоне 1:2 Виченца Виртус Порденоне 1:1 Лечче Козенца 0:0 Порденоне Порденоне 2:0 Венеция Салернитана 0:2 Порденоне Порденоне 3:0 Реджана Фрозиноне 1:1 Порденоне Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца
Пескара Последние 20 матчей: +4 =6 -10Пескара 0:1 СПАЛ 2013 Читтаделла 0:1 Пескара Пескара 1:1 Лечче Фрозиноне 0:0 Пескара
Пескара 0:2 Венеция Эмполи 2:2 Пескара Пескара 0:2 Реджина Кьево 3:1 Пескара Салернитана 2:0 Пескара Пескара 0:2 Кремонезе Реджана 0:1 Пескара Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Пескара: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|27
|12
|14
|1
|49 - 26
|50
|2.
|Монца
|Заявка
|28
|12
|11
|5
|37 - 22
|47
|3.
|Венеция
|Заявка
|28
|12
|10
|6
|38 - 26
|46
|4.
|Лечче
|Заявка
|28
|11
|13
|4
|52 - 34
|46
|5.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|27
|11
|11
|5
|28 - 27
|44
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|40 - 27
|44
|7.
|Кьево
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|36 - 27
|42
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|34 - 29
|42
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|28 - 33
|37
|10.
|Пиза
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|36 - 40
|37
|11.
|Брешия
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|39 - 40
|36
|12.
|Реджина
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|28 - 32
|36
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|27
|7
|13
|7
|38 - 37
|34
|14.
|Порденоне
|Заявка
|28
|7
|13
|8
|28 - 27
|34
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 36
|32
|16.
|Реджана
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|24 - 41
|28
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|28
|4
|15
|9
|22 - 28
|27
|18.
|Асколи
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|22 - 37
|24
|19.
|Пескара
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|20 - 43
|23
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|24 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 12
|26
|2.
|Венеция
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|5.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 9
|24
|6.
|Монца
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 8
|23
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|8.
|Лечче
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|30 - 21
|23
|9.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|9
|1
|15 - 14
|21
|10.
|Реджина
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|12 - 14
|20
|11.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|13.
|Реджана
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 17
|18
|14.
|Асколи
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 18
|16
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|9
|2
|17 - 16
|15
|16.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 15
|15
|17.
|Порденоне
|Заявка
|14
|2
|9
|3
|17 - 15
|15
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|14
|1
|8
|5
|9 - 14
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|17 - 14
|24
|3.
|Лечче
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 13
|23
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|5.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 18
|20
|6.
|Венеция
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|16 - 13
|20
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|8.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|9.
|Порденоне
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 12
|19
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 14
|19
|11.
|Брешия
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|12.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 26
|16
|13.
|Кьево
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|14.
|Козенца
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 14
|16
|15.
|Реджина
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|17.
|Пескара
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 22
|13
|18.
|Реджана
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|10 - 24
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 20
|9
|20.
|Асколи
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 19
|8
Победитель
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