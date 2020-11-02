Киндия Тырговиште
0:2
Конец матча
Стадион: Марин Анастасовичи
ФКСБ
0:1
23' ГолКристя Юлиан
0:2
56' ГолТэнасе Флорин
58' Желтая карточкаТэнасе Флорин
25
Mihai
Aioani
66
Paul
Iacob
22
Раца
Вадим
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
20
Вынэ
Йонуц
98
Ман
Деннис
27
Олару
Дариус
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Paul IacobЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Костя МихайНападающий
-
-
-
24 Alex Negrea
-
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
-
27 Олару ДариусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
89 Adrian Sut
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
23'
0:1
46'
56'
0:2
58'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флоря Константин
|2
|0.22
|2.
|Раца Вадим
|1
|0.11
|3.
|Daniel Popa III
|1
|0.11
|4.
|Бериша Вальмир
|1 (1)
|0.11
|5.
|Cristian Negut
|0
|0
|6.
|Tomas Diaz2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ман Деннис
|7
|0.78
|2.
|Тэнасе Флорин
|7 (2)
|0.78
|3.
|Моруцан Олимпиу
|3 (1)
|0.33
|4.
|Кристя Юлиан
|3
|0.33
|5.
|Буш Сержиу
|1
|0.11
|6.
|Вынэ Йонуц
|1
|0.11
|7.
|Andrei Istrate
|1
|0.11
|8.
|Octavian Popescu
|0
|0
|9.
|Бузьюк Александру
|0
|0
|10.
|Попеску Овидиу
|0
|0
|11.
|Симон Габриэл
|0
|0
|12.
|Олару Дариус
|0
|0
|13.
|Панцыру Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Denis Dumitrascu
|2
|1
|2.
|Daniel Popa III
|3
|0
|3.
|Paul Iacob
|1
|1
|4.
|Флоря Константин
|2
|0
|5.
|Раца Вадим
|2
|0
|6.
|Franck Yameogo
|2
|0
|7.
|Cornel Dinu
|2
|0
|8.
|Tomas Diaz2
|2
|0
|9.
|Пициан Андрей
|1
|0
|10.
|Marco Dulca
|1
|0
|11.
|Adrian Ionita
|1
|0
|12.
|Mihai Aioani
|1
|0
|13.
|Cristian Negut
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Панцыру Ионуц
|3
|0
|2.
|Олару Дариус
|1
|1
|3.
|Тэнасе Флорин
|2
|0
|4.
|Мирон Джордже
|2
|0
|5.
|Кристя Юлиан
|2
|0
|6.
|Ман Деннис
|2
|0
|7.
|Буш Сержиу
|1
|0
|8.
|Эначе Габриэль
|1
|0
|9.
|Вынэ Йонуц
|1
|0
|10.
|Бузьюк Александру
|1
|0
|11.
|Коман Флоринел
|1
|0
|12.
|Попеску Овидиу
|1
|0
|13.
|Влад Даниэл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Киндия Тырговиште
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|ФКСБ
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: + = -УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца
ФКСБ Последние 20 матчей: + = -ФКСБ 5:0 Германнштадт Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ
ФКСБ 0:2 Слован Либерец ФКСБ 3:0 Арджеш Бачка-Топола 6:6 ФКСБ Волунтари 2:1 ФКСБ ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца ФКСБ 3:0 Ширак Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 1:1 Ботошани Астра 3:2 ФКСБ Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш
Последние игры между собой
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
ФКСБ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|9
|8
|0
|1
|14 - 4
|24
|2.
|ФКСБ
|9
|7
|0
|2
|24 - 9
|21
|3.
|ЧФР Клуж
|9
|5
|3
|1
|10 - 5
|18
|4.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|5.
|УТА Арад
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|6.
|Академика Клинчени
|9
|3
|4
|2
|8 - 6
|13
|7.
|Ботошани
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|8.
|Киндия Тырговиште
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|9.
|Вииторул Констанца
|8
|2
|4
|2
|13 - 14
|10
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|11.
|Волунтари
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|12.
|Германнштадт
|9
|2
|4
|3
|10 - 14
|10
|13.
|КСМ Политехника Яссы
|8
|3
|0
|5
|12 - 22
|9
|14.
|Арджеш
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|15.
|Динамо Бухарест
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|16.
|Астра
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Киндия Тырговиште» – «ФКСБ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Киндия Тырговиште» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ФКСБ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Киндия Тырговиште» – «ФКСБ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|8.00
|1.05
|9.40
|1.06
|3.75
|1.18
|—
|—
|3.30
|1.30
|2.12
|1.72
|2.75
|1.42
|1.82
|1.99
|1.61
|2.33
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.22
|4.50
|1.05
|8.50
|1.02
|9.20
|1.03
|9.80
|
|11.50
|1.01
|9.50
|1.02
|4.00
|1.22
|—
|—
|3.04
|1.37
|—
|—
|2.07
|1.82
|—
|—
|1.61
|2.28
|—
|—
|1.40
|2.81
|1.16
|4.55
|1.12
|5.20
|1.02
|9.10
|1.04
|8.10
|
|—
|—
|—
|—
|2.48
|1.54
|3.10
|1.36
|2.50
|1.53
|1.91
|1.93
|1.47
|2.68
|1.27
|3.68
|1.55
|2.46
|1.37
|3.05
|1.39
|2.99
|—
|—
|1.14
|5.82
|—
|—
|—
|—