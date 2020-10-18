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Крылья Советов
 
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Ротор

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабутов Дмитрий 1 0.5
2. Сергеев Игорь 1 0.5
3. Зиньковский Антон 1 0.5
4. Сарвели Владислав 1 0.5
5. Голенков Егор 1 0.5
6. Цыпченко Дмитрий 1 0.5
7. _Bozhin S. 1 0.5
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Витюгов Максим 1 0
Ротор
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 14.29% (1) 0 57.14% (4) 0 0 28.57% (2)
 Ротор 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания
Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар
Ротор Последние 20 матчей: + = -
Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор
Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ротор 0:2 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 1:1 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2020, осталось 2 дня 16 часов 53 минуты.


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    • Прогнозы 45
    Крылья Советов 86.7% (39)
    X 11.1% (5)
    Ротор 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Крылья Советов - Ротор онлайн

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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Ротор

    Исход игры
    Крылья Советов
    86.7% (39)
    Ничья
    11.1% (5)
    Ротор
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (22)
    Меньше
    50% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    59.09% (26)
    Нет
    40.91% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    37.8% (17)
    1:0 Крылья Советов
    26.7% (12)
    2:0 Крылья Советов
    13.3% (6)
    1:1 Ничья
    8.9% (4)
    3:1 Крылья Советов
    4.4% (2)
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