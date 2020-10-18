Крылья Советов
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Ротор
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.5
|2.
|Сергеев Игорь
|1
|0.5
|3.
|Зиньковский Антон
|1
|0.5
|4.
|Сарвели Владислав
|1
|0.5
|5.
|Голенков Егор
|1
|0.5
|6.
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0.5
|7.
|_Bozhin S.
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Витюгов Максим
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|14.29% (1)
|0
|57.14% (4)
|0
|0
|28.57% (2)
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания
Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар
Ротор Последние 20 матчей: + = -Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор
Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Динамо Ставрополь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Ротор
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Крылья Советов - Ротор
Исход игры
Крылья Советов
86.7% (39)
Ничья
11.1% (5)
Ротор
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (22)
Меньше
50% (22)
Обе команды забьют
Да
59.09% (26)
Нет
40.91% (18)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
37.8% (17)
1:0 Крылья Советов
26.7% (12)
2:0 Крылья Советов
13.3% (6)
1:1 Ничья
8.9% (4)
3:1 Крылья Советов
4.4% (2)
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