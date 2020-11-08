Вииторул Констанца
2:1
Конец матча
Стадион: Центральный (Овидиу)
Динамо Бухарест
49' Желтая карточкаBradley de Nooijer
1:0
53' ГолAlin Dobrosavlevici
2:0
56' ГолЛукассен Кевин
63' Желтая карточкаDeian Sorescu
2:1
64' ГолВалье Борха
67' Желтая карточкаВалье Борха
80' Желтая карточкаАнтон Паул
84' Желтая карточкаГонсалес Александр
88' Желтая карточкаGeorge Ganea
90' Желтая карточкаТордой Арпад
90' Желтая карточкаAlin Dobrosavlevici
23
Гицэ
Вирджил
27
Эли
Лопес
66
Пульич
Анте
18
Лопес
Исма
55
Гол
Януш
38
Bani
Ahmed
10
Валье
Борха
75
Гарсия
Алеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Эли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Стоян АдрианНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben de la Barrera
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Пульич АнтеЗащитник
- Защитник
-
18 Лопес ИсмаЗащитник
-
55 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Bani AhmedПолузащитник
-
10 Валье БорхаПолузащитник
-
75 Гарсия АлешПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Рене РоманВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Немец АдамНападающий
-
-
28 Ioan Borcea
-
-
32 Geani Cretu
-
-
Главный тренер: Контра Космин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
53'
55'
56'
2:0
63'
64'
2:1
67'
80'
88'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукассен Кевин
|5
|0.56
|2.
|Янку Габриэль
|3 (1)
|0.33
|3.
|Alin Dobrosavlevici
|2
|0.22
|4.
|Чобану Андрей
|2 (1)
|0.22
|5.
|Alexandru Matan
|1
|0.11
|6.
|Гастаньяга Йон
|1
|0.11
|7.
|Касап Карлос
|1
|0.11
|8.
|Дюссо Дамьен
|0
|0
|9.
|Bradley de Nooijer
|0
|0
|10.
|Раду Бобок
|0
|0
|11.
|George Ganea
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валье Борха
|3 (1)
|0.33
|2.
|Deian Sorescu
|2 (1)
|0.22
|3.
|Камара Хуан
|1
|0.11
|4.
|Немец Адам
|1
|0.11
|5.
|Гонсалес Александр
|1
|0.11
|6.
|Фаббрини Диего
|0
|0
|7.
|Рэуцэ Александру
|0
|0
|8.
|Catalin Magureanu
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Янку Габриэль
|3
|0
|2.
|Младен Себастьян
|2
|0
|3.
|Гастаньяга Йон
|2
|0
|4.
|Чобану Андрей
|2
|0
|5.
|Alexandru Matan
|2
|0
|6.
|Andrei Artean
|0
|1
|7.
|Матей Космин
|1
|0
|8.
|Кожокару Валентин
|1
|0
|9.
|Лукассен Кевин
|1
|0
|10.
|Бензар Ромарио
|1
|0
|11.
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|12.
|Дюссо Дамьен
|1
|0
|13.
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|14.
|Bradley de Nooijer
|1
|0
|15.
|Тордой Арпад
|1
|0
|16.
|Alin Dobrosavlevici
|1
|0
|17.
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|18.
|George Ganea
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рэуцэ Александру
|3
|1
|2.
|Гол Януш
|4
|0
|3.
|Валье Борха
|3
|0
|4.
|Немец Адам
|2
|0
|5.
|Гонсалес Александр
|2
|0
|6.
|Камара Хуан
|2
|0
|7.
|Denis Dragus2
|2
|0
|8.
|Лопес Исма
|0
|1
|9.
|Пульич Анте
|1
|0
|10.
|Антон Паул
|1
|0
|11.
|Раду Йонуц
|1
|0
|12.
|Deian Sorescu
|1
|0
|13.
|Marco Ehmann
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вииторул Констанца
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|Динамо Бухарест
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +7 =8 -5Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Астра
Сепси 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 УТА Арад Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:3 Сепси Германнштадт 2:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 5:0 Академика Клинчени Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест Сепси 3:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +5 =4 -11Сепси 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад
Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:3 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ Динамо Бухарест 1:3 Сепси Динамо Бухарест 1:0 Рапид Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:1 Динамо Бухарест
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Динамо Бухарест: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Вииторул Констанца 4:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:0 Вииторул Констанца Первая лига Динамо Бухарест 0:4 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 0:1 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 2:1 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 1:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 3:3 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:5 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 1:1 Динамо Бухарест Первая лига Вииторул Констанца 0:2 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 2:3 Вииторул Констанца Первая лига Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|10
|8
|0
|2
|28 - 10
|24
|2.
|Университатя Крайова
|10
|8
|0
|2
|14 - 5
|24
|3.
|ЧФР Клуж
|10
|6
|3
|1
|12 - 5
|21
|4.
|Академика Клинчени
|10
|4
|4
|2
|10 - 6
|16
|5.
|Сепси
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|6.
|УТА Арад
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|7.
|Киндия Тырговиште
|10
|4
|2
|4
|6 - 7
|14
|8.
|Вииторул Констанца
|9
|3
|4
|2
|15 - 15
|13
|9.
|Волунтари
|10
|4
|1
|5
|14 - 13
|13
|10.
|Ботошани
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|11.
|Германнштадт
|10
|2
|5
|3
|11 - 15
|11
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|13.
|КСМ Политехника Яссы
|9
|3
|0
|6
|12 - 26
|9
|14.
|Арджеш
|10
|2
|2
|6
|9 - 17
|8
|15.
|Динамо Бухарест
|9
|1
|2
|6
|8 - 13
|5
|16.
|Астра
|9
|1
|1
|7
|9 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вииторул Констанца» – «Динамо Бухарест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вииторул Констанца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Бухарест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вииторул Констанца» – «Динамо Бухарест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|3.60
|1.25
|—
|—
|6.80
|1.08
|—
|—
|1.65
|2.15
|—
|—
|2.37
|1.59
|1.95
|1.86
|2.80
|1.40
|1.70
|2.15
|1.36
|3.00
|1.77
|1.97
|—
|—
|1.09
|6.40
|—
|—
|1.03
|5.80
|1.01
|13.00
|
|8.50
|1.03
|—
|—
|7.40
|1.06
|—
|—
|3.14
|1.33
|—
|—
|2.42
|1.55
|—
|—
|1.80
|2.09
|—
|—
|1.40
|2.90
|1.26
|3.62
|—
|—
|1.09
|6.10
|—
|—
|1.06
|6.75
|—
|—
|
|—
|—
|3.26
|1.36
|2.64
|1.51
|1.99
|1.89
|1.69
|2.25
|1.47
|2.79
|1.36
|3.29
|1.55
|2.56
|1.68
|2.25
|1.52
|2.62
|1.44
|2.94
|1.53
|2.59
|1.31
|3.58
|1.57
|2.48
|1.38
|3.16
|1.10
|7.94
|—
|—