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Вииторул Констанца
2:1
Конец матча

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
49' Желтая карточка
Bradley de Nooijer
1:0
53' Гол
Alin Dobrosavlevici
2:0
56' Гол
Лукассен Кевин
63' Желтая карточка
Deian Sorescu
2:1
64' Гол
Валье Борха
67' Желтая карточка
Валье Борха
80' Желтая карточка
Антон Паул
84' Желтая карточка
Гонсалес Александр
88' Желтая карточка
George Ganea
90' Желтая карточка
Тордой Арпад
90' Желтая карточка
Alin Dobrosavlevici
90'+6
1
Тордой
Арпад
4
Дюссо
Дамьен
23
Гицэ
Вирджил
21
Alin
Dobrosavlevici
6
Bradley
de
Nooijer
8
Касап
Карлос
28
Гастаньяга
Йон
20
Alexandru
Matan
11
Victor
Fernandez1
42
Лукассен
Кевин
27
Эли
Лопес
1
Мехиас
Томас
22
Deian
Sorescu
66
Пульич
Анте
6
Marco
Ehmann
18
Лопес
Исма
55
Гол
Януш
8
Антон
Паул
38
Bani
Ahmed
10
Валье
Борха
75
Гарсия
Алеш
9
Гуэйе
Магайе
Вииторул Констанца
Динамо Бухарест

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукассен Кевин 5 0.56
2. Янку Габриэль 3 (1) 0.33
3. Alin Dobrosavlevici 2 0.22
4. Чобану Андрей 2 (1) 0.22
5. Alexandru Matan 1 0.11
6. Гастаньяга Йон 1 0.11
7. Касап Карлос 1 0.11
8. Дюссо Дамьен 0 0
9. Bradley de Nooijer 0 0
10. Раду Бобок 0 0
11. George Ganea 0 0
Динамо Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валье Борха 3 (1) 0.33
2. Deian Sorescu 2 (1) 0.22
3. Камара Хуан 1 0.11
4. Немец Адам 1 0.11
5. Гонсалес Александр 1 0.11
6. Фаббрини Диего 0 0
7. Рэуцэ Александру 0 0
8. Catalin Magureanu 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
# Игрок      
1. Янку Габриэль 3 0
2. Младен Себастьян 2 0
3. Гастаньяга Йон 2 0
4. Чобану Андрей 2 0
5. Alexandru Matan 2 0
6. Andrei Artean 0 1
7. Матей Космин 1 0
8. Кожокару Валентин 1 0
9. Лукассен Кевин 1 0
10. Бензар Ромарио 1 0
11. Кицу Аурелиан 1 0
12. Дюссо Дамьен 1 0
13. Кастанеда Хосе 1 0
14. Bradley de Nooijer 1 0
15. Тордой Арпад 1 0
16. Alin Dobrosavlevici 1 0
17. Гицэ Вирджил 1 0
18. George Ganea 1 0
Динамо Бухарест
# Игрок      
1. Рэуцэ Александру 3 1
2. Гол Януш 4 0
3. Валье Борха 3 0
4. Немец Адам 2 0
5. Гонсалес Александр 2 0
6. Камара Хуан 2 0
7. Denis Dragus2 2 0
8. Лопес Исма 0 1
9. Пульич Анте 1 0
10. Антон Паул 1 0
11. Раду Йонуц 1 0
12. Deian Sorescu 1 0
13. Marco Ehmann 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вииторул Констанца 14.29% (2) 7.14% (1) 28.57% (4) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2)
 Динамо Бухарест 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Астра
Сепси 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 УТА Арад Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:3 Сепси Германнштадт 2:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 5:0 Академика Клинчени Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест Сепси 3:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Сепси 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад
Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:3 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ Динамо Бухарест 1:3 Сепси Динамо Бухарест 1:0 Рапид Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:1 Динамо Бухарест

Последние игры между собой

Вииторул Констанца: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Динамо Бухарест: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 3:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 5:0 Динамо Бухарест Первая лига
Вииторул Констанца 4:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:0 Вииторул Констанца Первая лига Динамо Бухарест 0:4 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 0:1 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 2:1 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 1:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 3:3 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:5 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 1:1 Динамо Бухарест Первая лига Вииторул Констанца 0:2 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 2:3 Вииторул Констанца Первая лига Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 10 8 0 2 28 - 10 24
2. Университатя Крайова 10 8 0 2 14 - 5 24
3. ЧФР Клуж 10 6 3 1 12 - 5 21
4. Академика Клинчени 10 4 4 2 10 - 6 16
5. Сепси 10 4 4 2 13 - 9 16
6. УТА Арад 9 3 5 1 10 - 8 14
7. Киндия Тырговиште 10 4 2 4 6 - 7 14
8. Вииторул Констанца 9 3 4 2 15 - 15 13
9. Волунтари 10 4 1 5 14 - 13 13
10. Ботошани 10 3 2 5 15 - 17 11
11. Германнштадт 10 2 5 3 11 - 15 11
12. Газ-Метан Медиаш 9 3 1 5 12 - 13 10
13. КСМ Политехника Яссы 9 3 0 6 12 - 26 9
14. Арджеш 10 2 2 6 9 - 17 8
15. Динамо Бухарест 9 1 2 6 8 - 13 5
16. Астра 9 1 1 7 9 - 19 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 4.20 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.34 2.57
  1.19 5.68 36.05

Самый высокий коэффициент на матч «Вииторул Констанца» – «Динамо Бухарест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вииторул Констанца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Бухарест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вииторул Констанца» – «Динамо Бухарест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5
3.60 1.25 6.80 1.08 1.65 2.15 2.37 1.59 1.95 1.86 2.80 1.40 1.70 2.15 1.36 3.00 1.77 1.97 1.09 6.40 1.03 5.80 1.01 13.00
8.50 1.03 7.40 1.06 3.14 1.33 2.42 1.55 1.80 2.09 1.40 2.90 1.26 3.62 1.09 6.10 1.06 6.75
3.26 1.36 2.64 1.51 1.99 1.89 1.69 2.25 1.47 2.79 1.36 3.29 1.55 2.56 1.68 2.25 1.52 2.62 1.44 2.94 1.53 2.59 1.31 3.58 1.57 2.48 1.38 3.16 1.10 7.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.35 3.05 1.75 2.08 1.13 5.40 1.09 6.40
2.78 1.43 1.85 1.93 1.39 2.95
1.19 5.05 1.48 2.76 1.72 2.20 1.46 2.83 1.39 3.19
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.44 1.52 1.61 2.23 1.23 3.95
2.44 1.54 1.61 2.29 1.23 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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