Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Хэнань Цзянье вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Дурадо Энрике предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Miao Tang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Boxuan Feng получил желтую карточку от судьи

83' Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Wenjie Song выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

74' Джианг Джихон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Г О О О О Л - Шангуань Ван изменил счет на табло!

70' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

66' Jinbao Zhong оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Jinliang Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Шунич Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Feiya Chang получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Gong Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

49' Йи Тенг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Шангуань Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота