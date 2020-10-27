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  3. Китай: Суперлига: Утешительный раунд: 9/12
Гуанчжоу Фули
1:2
Конец матча

Стадион:
Хэнань Цзянье
0'
23' Желтая карточка
Gong Zhang
1:0
30' Гол
Межеевски Адриан
1:1
33' Гол
Boxuan Feng
59' Вторая желтая карточка
Gong Zhang
59' Желтая карточка
Дурадо Энрике
1:2
71' Гол
Шангуань Ван
85' Желтая карточка
Boxuan Feng
90'+5
22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
41
Jinliang
Zhang
42
Huapeng
Wang
4
Gong
Zhang
15
Tixiang
Li
21
Feiya
Chang
6
Межеевски
Адриан
29
Wenjie
Song
32
Zhizhao
Chen
17
Yan
Wu
23
Шунич
Тони
6
Шангуань
Ван
27
Ziyi
Niu
34
Xin
Luo
8
Чоу
Тим
20
Boxuan
Feng
11
Zhao
Ke
10
Бассогог
Кристиан
9
Дурадо
Энрике
30
Jinbao
Zhong
Гуанчжоу Фули
3-4-3
Хэнань Цзянье
3-4-3

Ход матча

23'
Gong Zhang
 
30'
Межеевски Адриан
1:0
33'
1:1
Boxuan Feng
(Бассогог Кристиан)
46'
 
Abduwal Ablet
Xin Luo
59'
Gong Zhang
 
59'
 
Дурадо Энрике
69'
 
Каранга Фернандо
Jinbao Zhong
69'
Живкович Рицхайро
Межеевски Адриан
 
69'
Zhechao Chen
Zhizhao Chen
 
69'
Zhengyu Huang
Jinliang Zhang
 
71'
1:2
Шангуань Ван
(Бассогог Кристиан)
81'
Chengru Wu
Feiya Chang
 
81'
Miao Tang II
Huapeng Wang
 
85'
 
Boxuan Feng
86'
 
Hao Chen III
Boxuan Feng
86'
 
Kuo Yang
Бассогог Кристиан
90'
 
Keqiang Chen
Zhao Ke

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Предыдущие игры

Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Eastern AA 2:0 Гуанчжоу Фули Шаньдун Лунэн 0:0 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 1:0 Далянь Ифан Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 1:5 Шаньдун Лунэн Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: + = -
Ухань Цзалл 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Лунэн
Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь

Последние игры между собой

Гуанчжоу Фули: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Хэнань Цзянье: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига
Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Фули 3:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 4:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 4:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Football Youth Training Base Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 1.07
10.50 2.08 2.10
4.85 3.74 1.71
13.72 1.96 2.15

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.80 1.13 4.44 1.20 2.20 1.66 1.62 2.27 2.03 1.78 2.22 1.65 1.70 2.15 1.48 2.63 1.17 4.90 1.05 9.50 1.03 12.00 1.03 10.50 1.03 12.00
6.90 1.05 2.98 1.34 2.43 1.52 1.80 2.06 1.38 2.90 1.27 3.40 1.09 5.95
5.18 1.17 2.44 1.58 3.74 1.28 2.52 1.55 2.12 1.74 2.62 1.51 2.09 1.78 1.68 2.25 1.48 2.70 1.40 3.01 1.11 6.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.58 2.35 1.16 5.10 1.09 7.20 1.13 5.50
2.81 1.40 1.83 1.97 1.39 2.85
2.33 1.63 1.93 1.94 1.48 2.71 1.32 3.45 1.43 2.91 1.24 4.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.60 1.28 2.40 1.57 1.58 2.35 1.28 3.45
3.42 1.28 2.33 1.56 1.59 2.27 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.50
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Где смотреть матч Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье онлайн

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