Гуанчжоу Фули
1:2
Конец матча
Хэнань Цзянье
23' Желтая карточкаGong Zhang
1:0
30' ГолМежеевски Адриан
1:1
33' ГолBoxuan Feng
59' Вторая желтая карточкаGong Zhang
59' Желтая карточкаДурадо Энрике
1:2
71' ГолШангуань Ван
85' Желтая карточкаBoxuan Feng
22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
42
Huapeng
Wang
15
Tixiang
Li
21
Feiya
Chang
29
Wenjie
Song
32
Zhizhao
Chen
17
Yan
Wu
23
Шунич
Тони
27
Ziyi
Niu
34
Xin
Luo
8
Чоу
Тим
20
Boxuan
Feng
11
Zhao
Ke
30
Jinbao
Zhong
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
42 Huapeng WangПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Tixiang LiПолузащитник
-
21 Feiya ChangПолузащитник
- Нападающий
-
29 Wenjie SongНападающий
-
32 Zhizhao ChenНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Zhechao ChenЗащитник
-
30 Peng WangПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Lin LuПолузащитник
- Нападающий
-
20 Miao Tang II
-
28 Chengru Wu
-
17 Yuncheng Fu
-
11 Renato III
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
17 Yan WuВратарь
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
-
27 Ziyi NiuЗащитник
-
34 Xin LuoПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
20 Boxuan FengПолузащитник
-
11 Zhao KeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Jinbao ZhongНападающий
- Запасные игроки
-
19 Guoming WangВратарь
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Kuo YangЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Нападающий
-
12 Changjie DuНападающий
-
29 Ivo I
-
-
21 Keqiang Chen
-
Главный тренер: Yang Ji
Ход матча
23'
30'
1:0
33'
1:1
46'
59'
59'
71'
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
0 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 7
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Предыдущие игры
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: + = -Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Eastern AA 2:0 Гуанчжоу Фули Шаньдун Лунэн 0:0 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 1:0 Далянь Ифан Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 1:5 Шаньдун Лунэн Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: + = -Ухань Цзалл 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Лунэн
Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь
Последние игры между собой
Гуанчжоу Фули: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Хэнань Цзянье: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Фули 3:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 4:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 4:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.80
|1.13
|4.44
|1.20
|2.20
|1.66
|—
|—
|1.62
|2.27
|2.03
|1.78
|2.22
|1.65
|1.70
|2.15
|1.48
|2.63
|—
|—
|1.17
|4.90
|—
|—
|1.05
|9.50
|1.03
|12.00
|1.03
|10.50
|1.03
|12.00
|—
|—
|6.90
|1.05
|2.98
|1.34
|—
|—
|2.43
|1.52
|—
|—
|1.80
|2.06
|—
|—
|1.38
|2.90
|—
|—
|1.27
|3.40
|—
|—
|1.09
|5.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.18
|1.17
|2.44
|1.58
|3.74
|1.28
|2.52
|1.55
|2.12
|1.74
|2.62
|1.51
|2.09
|1.78
|1.68
|2.25
|1.48
|2.70
|1.40
|3.01
|—
|—
|1.11
|6.91
|—
|—
|—
|—