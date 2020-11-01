Хэнань Цзянье
3:2
Конец матча
Гуанчжоу Фули
0:1
12' ГолChugui Ye
15' Желтая карточкаКаранга Фернандо
34' Желтая карточкаXin Luo
40' Желтая карточкаЙи Тенг
1:1
41' ПенальтиБассогог Кристиан
45' Желтая карточкаТошич Душко
63' Вторая желтая карточкаЙи Тенг
1:2
68' ГолТошич Душко
2:2
76' ГолXin Luo
80' Вторая желтая карточкаТошич Душко
86' Желтая карточкаZiyi Niu
3:2
90' ГолКаранга Фернандо
90' Желтая карточкаTixiang Li
17
Yan
Wu
34
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
27
Ziyi
Niu
30
Jinbao
Zhong
20
Boxuan
Feng
28
Ма
Ксянгью
22
Jiaqi
Han
20
Miao
Tang
II
18
Йи
Тенг
25
Zhechao
Chen
13
Chugui
Ye
23
Lin
Lu
- Основной состав
-
17 Yan WuВратарь
-
34 Xin LuoЗащитник
- Защитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
27 Ziyi NiuЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
20 Boxuan FengПолузащитник
-
28 Ма КсянгьюНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Guoming WangВратарь
-
5 Цао ГуЗащитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
- Защитник
-
12 Changjie DuНападающий
- Нападающий
-
21 Keqiang Chen
-
31 Chuang Huang
-
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
20 Miao Tang IIЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
25 Zhechao ChenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Chugui YeПолузащитник
-
23 Lin LuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
15 Tixiang LiПолузащитник
-
30 Peng WangПолузащитник
-
21 Feiya ChangНападающий
-
29 Wenjie SongНападающий
-
32 Zhizhao ChenНападающий
-
42 Huapeng Wang
-
11 Renato III
-
28 Chengru Wu
-
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
12'
0:1
15'
34'
40'
41'
45'
46'
63'
66'
68'
1:2
76'
2:2
80'
86'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
12 Удары в створ 6
-
8 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 2
-
4 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Предыдущие игры
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +4 =5 -11Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Ухань Цзалл 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье
Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +6 =4 -10Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Eastern AA 2:0 Гуанчжоу Фули
Шаньдун Лунэн 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 1:0 Далянь Ифан Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 1:5 Шаньдун Лунэн Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули
Последние игры между собой
Хэнань Цзянье: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Гуанчжоу Фули: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Фули 3:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 4:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 4:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хэнань Цзянье» – «Гуанчжоу Фули» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хэнань Цзянье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гуанчжоу Фули» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хэнань Цзянье» – «Гуанчжоу Фули», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|10.50
|1.01
|8.30
|1.04
|5.80
|1.11
|2.90
|1.44
|2.14
|1.71
|3.90
|1.23
|1.69
|2.17
|1.49
|2.40
|—
|—
|1.70
|2.08
|—
|—
|1.16
|5.30
|1.35
|3.05
|1.04
|9.60
|1.02
|11.00
|
|—
|—
|8.90
|1.05
|3.50
|1.28
|2.69
|1.44
|—
|—
|1.91
|1.93
|—
|—
|1.49
|2.54
|—
|—
|1.33
|3.18
|—
|—
|1.14
|5.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.49
|1.21
|3.16
|1.37
|2.24
|1.68
|3.86
|1.27
|3.30
|1.35
|2.73
|1.47
|2.07
|1.80
|1.76
|2.11
|1.53
|2.56
|—
|—
|1.19
|4.78
|—
|—
|—
|—