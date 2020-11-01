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  3. Китай: Суперлига: Утешительный раунд: 9/12
Хэнань Цзянье
3:2
Конец матча

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0'
0:1
12' Гол
Chugui Ye
15' Желтая карточка
Каранга Фернандо
34' Желтая карточка
Xin Luo
40' Желтая карточка
Йи Тенг
1:1
41' Пенальти
Бассогог Кристиан
45' Желтая карточка
Тошич Душко
63' Вторая желтая карточка
Йи Тенг
1:2
68' Гол
Тошич Душко
2:2
76' Гол
Xin Luo
80' Вторая желтая карточка
Тошич Душко
86' Желтая карточка
Ziyi Niu
3:2
90' Гол
Каранга Фернандо
90' Желтая карточка
Tixiang Li
90'+6
17
Yan
Wu
34
Xin
Luo
6
Шангуань
Ван
23
Шунич
Тони
27
Ziyi
Niu
13
Abduwal
Ablet
10
Бассогог
Кристиан
30
Jinbao
Zhong
20
Boxuan
Feng
28
Ма
Ксянгью
7
Каранга
Фернандо
22
Jiaqi
Han
20
Miao
Tang
II
18
Йи
Тенг
3
Тошич
Душко
25
Zhechao
Chen
36
Zhengyu
Huang
8
Дембеле
Мусса
6
Межеевски
Адриан
13
Chugui
Ye
23
Lin
Lu
9
Живкович
Рицхайро
Хэнань Цзянье
5-3-2
Гуанчжоу Фули
5-4-1

Ход матча

12'
0:1
Chugui Ye
15'
Каранга Фернандо
 
34'
Xin Luo
 
40'
 
Йи Тенг
41'
Бассогог Кристиан
1:1
45'
 
Тошич Душко
46'
 
Feiya Chang
Lin Lu
46'
Дурадо Энрике
Boxuan Feng
 
63'
 
Йи Тенг
66'
Цао Гу
Jinbao Zhong
 
68'
1:2
Тошич Душко
(Межеевски Адриан)
74'
Keqiang Chen
Abduwal Ablet
 
76'
 
Wenjie Song
Zhechao Chen
76'
Xin Luo
2:2
80'
 
Тошич Душко
84'
 
Songyi Li
Дембеле Мусса
86'
Ziyi Niu
 
89'
 
Zhizhao Chen
Живкович Рицхайро
89'
 
Tixiang Li
Chugui Ye
90'
Hao Chen III
Ма Ксянгью
 
90'
Каранга Фернандо
(Дурадо Энрике)
3:2
90'
 
Tixiang Li

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 12 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 2
  • 4 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Предыдущие игры

Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Ухань Цзалл 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье
Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Eastern AA 2:0 Гуанчжоу Фули
Шаньдун Лунэн 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 1:0 Далянь Ифан Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 1:5 Шаньдун Лунэн Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули

Последние игры между собой

Хэнань Цзянье: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Гуанчжоу Фули: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига
Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Фули 3:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 4:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 4:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 1.33 47.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.46 2.22
  4.51 2.40 2.45

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.01 8.30 1.04 5.80 1.11 2.90 1.44 2.14 1.71 3.90 1.23 1.69 2.17 1.49 2.40 1.70 2.08 1.16 5.30 1.35 3.05 1.04 9.60 1.02 11.00
8.90 1.05 3.50 1.28 2.69 1.44 1.91 1.93 1.49 2.54 1.33 3.18 1.14 5.35
4.49 1.21 3.16 1.37 2.24 1.68 3.86 1.27 3.30 1.35 2.73 1.47 2.07 1.80 1.76 2.11 1.53 2.56 1.19 4.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.92 1.88 1.65 2.15 1.14 5.70 1.07 7.50
2.94 1.37 1.94 1.81 1.46 2.60
2.74 1.47 2.25 1.68 1.75 2.14 1.47 2.75 1.44 2.85 1.25 4.06
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.70 1.41 1.71 2.07 1.30 3.35
2.63 1.45 1.67 2.12 1.27 3.54

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.05
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
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