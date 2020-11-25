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Атлетико Паранаэнсе
1:1
Конец матча
Ривер Плейт
0'
27' Желтая карточка
Лео Ситтадини
28' Желтая карточка
Carlos Eduardo III
35' Желтая карточка
Reinaldo
1:0
57' Гол
Bissoli
67' Вторая желтая карточка
Reinaldo
78' Желтая карточка
Перес Энцо
82' Желтая карточка
Монтьель Гонсало
1:1
90' Гол
Диас Пауло
90'+6
Атлетико Паранаэнсе
Ривер Плейт

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bissoli 2 0.29
2. Лучо Гонсалес 2 (1) 0.29
3. Walter Leandro Capeloza Artune I 1 0.14
4. Christian Cardoso 1 0.14
5. Richard Almeida de Oliveira2 1 0.14
Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альварес Хулиан 5 0.71
2. Фернандес Игнасио 3 0.43
3. Борре Рафаэль 3 0.43
4. Суарес Матиас 2 0.29
5. Пратто Лукас 2 0.29
6. Диас Пауло 2 0.29
7. Карраскаль Хорхе 2 0.29
8. Каско Милтон 1 0.14
9. Де ла Крус Николас 1 0.14
10. Рохас Роберт 1 0.14

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Reinaldo 1 1
2. Лео Ситтадини 2 0
3. Жандрей 0 1
4. Жеуванио 1 0
5. Веллингтон III 1 0
6. Carlos Eduardo III 1 0
7. Раванелли Феррейра 1 0
8. Christian Cardoso 1 0
9. Erick2 1 0
Ривер Плейт
# Игрок      
1. Перес Энцо 2 0
2. Монтьель Гонсало 2 0
3. Де ла Крус Николас 2 0
4. Enrique Bologna 0 1
5. Суарес Матиас 1 0
6. Каско Милтон 1 0
7. Карраскаль Хорхе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Паранаэнсе 0 0 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Ривер Плейт 9.09% (2) 9.09% (2) 13.64% (3) 18.18% (4) 9.09% (2) 40.91% (9)

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза
Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд
Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Банфилд Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ривер Плейт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Рекопа Судамерикана Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Рекопа Судамерикана

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 1:1 6 5 0 1 14 - 8 15
2. Индепендьенте дель Валле 6 4 0 2 14 - 8 12
3. Хуниор 6 2 0 4 8 - 12 6
4. Барселона Гуаякиль 6 1 0 5 4 - 12 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 6 5 1 0 17 - 2 16
2. Гуарани Асунсьон 6 4 1 1 13 - 7 13
3. Боливар 6 1 1 4 6 - 13 4
4. Тигре 6 0 1 5 3 - 17 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильстерман 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Атлетико Паранаэнсе 6 3 1 2 8 - 6 10
3. Penarol1 6 3 0 3 9 - 8 9
4. Коло-Коло 6 2 0 4 3 - 9 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 6 4 1 1 21 - 6 13
2. ЛДУ Кито 6 4 0 2 12 - 8 12
3. Сан-Паулу 6 2 1 3 14 - 11 7
4. Депортиво Бинасьональ 6 1 0 5 3 - 25 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гремио 6 3 2 1 6 - 3 11
2. Интернасьональ 6 2 2 2 8 - 6 8
3. Универсидад Католика Чили 6 2 1 3 6 - 9 7
4. Америка де Кали 6 1 3 2 7 - 9 6

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Расинг Авельянеда 1:1 6 5 0 1 9 - 4 15
3. Эстудиантес Мерида 6 1 1 4 8 - 12 4
4. Альянса Лима 6 0 1 5 4 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 6 5 1 0 10 - 5 16
2. Дельфин 6 2 1 3 6 - 7 7
3. Дефенса и Хустисия 6 2 0 4 8 - 10 6
4. Олимпия Асунсьон 6 1 2 3 6 - 8 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 10 - 1 14
2. Либертад 6 2 1 3 8 - 11 7
3. Каракас 6 2 1 3 8 - 12 7
4. Индепендьенте Медельин 6 2 0 4 9 - 11 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Reinaldo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Carlos Eduardo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Лео Ситтадини получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.83 2.80 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 3.55 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.95 3.60 1.90
  1.84 2.96 6.06

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Паранаэнсе» – «Ривер Плейт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Паранаэнсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ривер Плейт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Паранаэнсе» – «Ривер Плейт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.90 1.25 2.63 1.48 1.55 2.45 1.10 6.80 1.96 1.85 1.06 8.80 1.11 6.50 1.08 7.77 1.10 6.80 1.08 7.77 1.01 13.00
8.10 1.04 7.10 1.07 3.02 1.36 2.32 1.61 1.79 2.25 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.80 1.05 7.30 1.01 17.25
3.48 1.32 2.91 1.43 2.33 1.63 1.81 2.05 2.57 1.53 2.10 1.77 1.63 2.34 1.40 3.00 1.29 3.65 1.52 2.60 1.16 5.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.20 4.44 1.37 3.05 1.19 4.60 1.09 6.50
2.75 1.45 1.79 2.02 1.37 3.10 1.10 6.90 1.07 8.30
1.85 2.01 1.53 2.57 1.21 4.48 1.38 3.13 1.37 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.24 2.75 1.44 1.85 1.95 1.38 3.00 1.24 4.00
3.52 1.30 2.34 1.60 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.90 1.28
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