Ботафого Рибейрао
1:2
Конец матча
Брагантино
1:0
44' ГолNascimento Leite Matheus3
1:1
45' ГолИтало Хосе
45' Желтая карточкаTomas Cuello
71' Желтая карточкаLeo Ortiz
73' Желтая карточкаHelio Junio
1:2
86' ПенальтиClaudinho III
2
Kevin
II
50
Jose
Welison
22
Бесса
Эбер
34
Weverson2
28
Tomas
Cuello
15
Итало
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Бесса ЭберНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Luiz OtavioПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 СезиньяНападающий
-
40 Saulo II
-
-
27 Davi Araujo
-
-
-
28 Cicero II
-
30 David Sousa
-
Главный тренер: Flavio Tenius
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Weverson2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
15 Итало ХосеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
-
38 MoratoПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Weverton3
-
37 Helio Junio
-
24 Cesar Haydar
-
18 Chrigor
-
21 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
Ход матча
44'
45'
1:1
45'
71'
73'
75'
86'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0.3
|2.
|Caio Alexandre
|4
|0.2
|3.
|Pedro Raul
|3
|0.15
|4.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.1
|5.
|Хонда Кейсуке
|2 (1)
|0.1
|6.
|Назарио Бруно
|1
|0.05
|7.
|Калу Саломон
|1
|0.05
|8.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.05
|9.
|Кану Рубенилсон
|0
|0
|10.
|Guilherme Santos
|0
|0
|11.
|Kevin II
|0
|0
|12.
|Rhuan Castro
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Claudinho III
|8 (1)
|0.38
|2.
|Alerrandro
|5
|0.24
|3.
|Leo Ortiz
|3
|0.14
|4.
|Итало Хосе
|2
|0.1
|5.
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.1
|6.
|Рикардо Риллер
|1
|0.05
|7.
|Raul González II
|1
|0.05
|8.
|Bruno Tubarao
|1
|0.05
|9.
|Luis Phelipe
|1
|0.05
|10.
|Уртадо Хан
|1
|0.05
|11.
|Artur Guimaraes
|0
|0
|12.
|Лижжер Морейра
|0
|0
|13.
|Matheus Jesus
|0
|0
|14.
|Робиньо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Marcelo Conceicao
|5
|0
|2.
|Nascimento Leite Matheus3
|5
|0
|3.
|Caio Alexandre
|5
|0
|4.
|Federico Barrandeguy
|3
|1
|5.
|Рафаэль Форстер
|3
|1
|6.
|Guilherme Santos
|3
|0
|7.
|Ангуло Иван
|1
|1
|8.
|Назарио Бруно
|2
|0
|9.
|Kevin II
|2
|0
|10.
|Хонда Кейсуке
|1
|0
|11.
|Кавальери Диего
|1
|0
|12.
|Кану Рубенилсон
|1
|0
|13.
|Луис Виктор
|1
|0
|14.
|Danilo IV
|1
|0
|15.
|Carlos Renteria II
|1
|0
|16.
|Fernando Costanza
|1
|0
|17.
|Pedro Raul
|1
|0
|18.
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|19.
|Warley Leandro
|1
|0
|20.
|Davi Araujo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рикардо Риллер
|8
|0
|2.
|Эдимар Куритиба
|4
|0
|3.
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|4.
|Matheus Jesus
|3
|0
|5.
|Claudinho III
|3
|0
|6.
|Бруно Фабрисио
|1
|1
|7.
|Weverson2
|1
|1
|8.
|Силва Адерлан
|2
|0
|9.
|Leo Ortiz
|2
|0
|10.
|Bruno Tubarao
|2
|0
|11.
|Morato
|0
|1
|12.
|Thonny Anderson
|0
|1
|13.
|Коррея Уйллиан
|1
|0
|14.
|Artur Guimaraes
|1
|0
|15.
|Уртадо Хан
|1
|0
|16.
|Tomas Cuello
|1
|0
|17.
|Кандидо Луан
|1
|0
|18.
|Helio Junio
|1
|0
|19.
|Leonardo Realpe
|1
|0
|20.
|Luis Phelipe
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботафого Рибейрао
|0
|25% (5)
|20% (4)
|15% (3)
|15% (3)
|25% (5)
|Брагантино
|12% (3)
|12% (3)
|16% (4)
|24% (6)
|8% (2)
|28% (7)
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +4 =10 -6Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба
Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Парана 1:2 Ботафого Рибейрао
Брагантино Последние 20 матчей: +4 =6 -10Брагантино 1:1 Сантос Палмейрас 1:0 Брагантино Гремио 2:1 Брагантино Брагантино 1:3 Палмейрас
Брагантино 2:0 Гойяс Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Фламенго 1:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Брагантино 0:2 Интернасьональ Брагантино 0:0 Коринтианс Васко да Гама 1:1 Брагантино Брагантино 4:2 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сан-Паулу 1:1 Брагантино Брагантино 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Форталеза 3:0 Брагантино Брагантино 1:2 Куритиба Брагантино 2:1 Флуминенсе Байя 2:1 Брагантино
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 3
Брагантино: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 7
Брагантино 2:0 Ботафого Рибейрао Паулиста Ботафого Рибейрао 1:0 Брагантино Серия C Брагантино 2:2 Ботафого Рибейрао Серия C Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:0 Брагантино Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 1:0 Брагантино Паулиста Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Паулиста Ботафого Рибейрао 1:0 Брагантино Паулиста Ботафого Рибейрао 1:1 Брагантино Campeonato Paulista Брагантино 2:0 Ботафого Рибейрао Campeonato Paulista Ботафого Рибейрао 2:4 Брагантино Campeonato Paulista
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|20
|12
|2
|6
|37 - 24
|38
|2.
|Сан-Паулу
|18
|10
|6
|2
|29 - 17
|36
|3.
|Интернасьональ
|21
|10
|6
|5
|32 - 20
|36
|4.
|Фламенго
|21
|10
|6
|5
|34 - 30
|36
|5.
|Палмейрас
|20
|9
|7
|4
|28 - 20
|34
|6.
|Сантос
|21
|9
|7
|5
|30 - 24
|34
|7.
|Гремио
|20
|8
|9
|3
|26 - 19
|33
|8.
|Флуминенсе
|21
|9
|5
|7
|29 - 24
|32
|9.
|Байя
|21
|8
|4
|9
|28 - 30
|28
|10.
|Спорт Ресифи
|21
|7
|4
|10
|19 - 28
|25
|11.
|Коринтианс
|21
|6
|7
|8
|24 - 29
|25
|12.
|Форталеза
|20
|6
|6
|8
|20 - 19
|24
|13.
|Сеара
|20
|6
|6
|8
|25 - 30
|24
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|21
|5
|9
|7
|19 - 27
|24
|15.
|Брагантино
|21
|5
|8
|8
|25 - 28
|23
|16.
|Васко да Гама
|19
|6
|4
|9
|22 - 26
|22
|17.
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|6
|4
|10
|16 - 21
|22
|18.
|Ботафого Рибейрао
|20
|3
|11
|6
|20 - 25
|20
|19.
|Куритиба
|21
|5
|5
|11
|19 - 28
|20
|20.
|Гойяс
|19
|2
|6
|11
|21 - 34
|12
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ботафого Рибейрао» – «Брагантино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ботафого Рибейрао» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брагантино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ботафого Рибейрао» – «Брагантино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|4.20
|1.20
|—
|—
|6.50
|1.09
|—
|—
|1.77
|1.97
|—
|—
|2.23
|1.66
|1.86
|1.94
|1.72
|2.05
|1.71
|2.14
|1.32
|3.25
|—
|—
|1.09
|6.50
|—
|—
|1.08
|7.10
|1.07
|7.50
|1.03
|14.00
|1.02
|11.00
|
|7.30
|1.05
|—
|—
|6.20
|1.09
|—
|—
|2.90
|1.39
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.71
|2.26
|—
|—
|1.34
|3.26
|—
|—
|1.24
|3.88
|—
|—
|1.07
|6.95
|1.05
|7.50
|1.00
|11.75
|—
|—
|
|4.08
|1.25
|3.43
|1.32
|2.78
|1.46
|2.04
|1.83
|1.72
|2.18
|1.50
|2.65
|1.61
|2.38
|1.45
|2.81
|1.61
|2.38
|1.36
|3.21
|1.12
|6.55
|1.36
|3.22
|1.26
|3.89
|1.38
|3.10
|—
|—
|1.14
|5.89
|—
|—
|—
|—