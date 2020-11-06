Аполлон
1:2
Конец матча
Кармиотисса
1:0
29' ГолБенсоп Чарлисон
1:1
44' ГолСасси Исмаил
53' Желтая карточкаДигин Николя
1:2
67' ГолСасси Исмаил
75' Желтая карточкаБаранов Никита
81' Желтая карточкаКириаку Хараламбос
86' Желтая карточкаСалаи Аттила
90' Желтая карточкаМатей Флорентин
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
-
17 Педру ЖоауЗащитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
87 Гакпе СержПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Дигин НиколяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Агирре ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Сасси ИсмаилНападающий
-
17 Yarin Perez
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Kenan BarganЗащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Chrysis Michael
Ход матча
29'
1:0
44'
1:1
53'
67'
1:2
75'
86'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дигин Николя
|5
|0.56
|2.
|Бенсоп Чарлисон
|5 (1)
|0.56
|3.
|Дабо Багали
|2
|0.22
|4.
|Ларссон Даниэль
|1
|0.11
|5.
|Маркович Саша
|1
|0.11
|6.
|Матей Флорентин
|1
|0.11
|7.
|Агирре Диего
|1
|0.11
|8.
|Питтас Яннис
|1
|0.11
|9.
|Денич Джордже
|1
|0.11
|10.
|Салаи Аттила
|1
|0.11
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сасси Исмаил
|5
|0.5
|2.
|Jose Romo
|2
|0.2
|3.
|Mohamed Sassi
|2
|0.2
|4.
|Хадьивасилис Иоаннис
|1
|0.1
|5.
|Andreas Christou
|1
|0.1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сакетти Эстебан
|3
|0
|2.
|Василиу Гиоргос
|2
|0
|3.
|Салаи Аттила
|2
|0
|4.
|Дигин Николя
|1
|0
|5.
|Бенсоп Чарлисон
|1
|0
|6.
|Роберж Валентин
|1
|0
|7.
|Янниотас Яннис
|1
|0
|8.
|Матей Флорентин
|1
|0
|9.
|Кириаку Хараламбос
|1
|0
|10.
|Юсте Эктор
|1
|0
|11.
|Агирре Диего
|1
|0
|12.
|Питтас Яннис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баранов Никита
|3
|0
|2.
|Сасси Исмаил
|3
|0
|3.
|Хадьивасилис Иоаннис
|1
|1
|4.
|Giorgios Malekkides
|2
|0
|5.
|Andreas Christou
|2
|0
|6.
|Yarin Perez
|2
|0
|7.
|Mohamed Sassi
|2
|0
|8.
|Jose Romo
|1
|0
|9.
|Andreas Pachipis
|1
|0
|10.
|Рейнолдс Аластер
|1
|0
|11.
|Ioannis Efstathiou
|1
|0
|12.
|Alkiviades Christofi
|1
|0
|13.
|Chrysovalantis Kapartis1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|Кармиотисса
|0
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +14 =3 -3АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна
Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон Аполлон 5:1 Сабуртало Аполлон 1:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:0 Пафос Аполлон 4:0 Кармиотисса Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Аполлон 5:0 Арис Салоники Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 1:0 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ
Кармиотисса Последние 20 матчей: +4 =8 -8Кармиотисса 1:1 Анортосис Онисилос Сотира 0:2 Кармиотисса Пафос 3:0 Кармиотисса Кармиотисса 0:1 Эрмис Арадиппу
Докса Катокопия 3:3 Кармиотисса Кармиотисса 2:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 3:1 Кармиотисса Кармиотисса 4:0 Лакатамия Кармиотисса 0:0 АЕК Ларнака Олимпиакос Никосия 2:2 Кармиотисса Омония 1:0 Кармиотисса АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса Эрмис 1:1 Кармиотисса Аполлон 4:0 Кармиотисса Кармиотисса 0:1 Онисилос Сотира АЕК Ларнака 4:4 Кармиотисса Докса 2:0 Кармиотисса Паралимни 2:2 Кармиотисса Кармиотисса 1:8 АЕЛ Лимаcсол Олимпиакос Никосия 1:2 Кармиотисса
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Кармиотисса: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|9
|6
|2
|1
|19 - 6
|20
|2.
|Анортосис
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|6
|0
|3
|16 - 12
|18
|4.
|АЕК Ларнака
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|5.
|Омония
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|6.
|Олимпиакос Никосия
|9
|5
|0
|4
|11 - 10
|15
|7.
|Докса Катокопия
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Пафос
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|Эрмис Арадиппу
|9
|3
|1
|5
|6 - 14
|10
|10.
|Кармиотисса
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|11.
|АПОЭЛ
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|Этникос Ахна
|9
|1
|2
|6
|9 - 15
|5
|13.
|Эносис
|9
|1
|2
|6
|5 - 15
|5
|14.
|Неа Саламина
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аполлон» – «Кармиотисса» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аполлон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кармиотисса» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аполлон» – «Кармиотисса», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|4.20
|1.20
|6.70
|1.09
|3.45
|1.28
|2.90
|1.38
|2.00
|1.81
|2.13
|1.66
|1.78
|2.04
|1.71
|2.30
|1.18
|4.50
|1.25
|3.65
|1.05
|8.50
|1.09
|7.50
|1.07
|7.30
|
|—
|—
|6.10
|1.08
|3.34
|1.28
|2.33
|1.56
|—
|—
|1.85
|2.00
|—
|—
|1.62
|2.21
|1.33
|3.04
|1.19
|4.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—