  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
Аполлон
1:2
Конец матча
Кармиотисса
0'
1:0
29' Гол
Бенсоп Чарлисон
1:1
44' Гол
Сасси Исмаил
53' Желтая карточка
Дигин Николя
1:2
67' Гол
Сасси Исмаил
75' Желтая карточка
Баранов Никита
81' Желтая карточка
Кириаку Хараламбос
86' Желтая карточка
Салаи Аттила
90' Желтая карточка
Матей Флорентин
90'+6
Аполлон
Кармиотисса

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дигин Николя 5 0.56
2. Бенсоп Чарлисон 5 (1) 0.56
3. Дабо Багали 2 0.22
4. Ларссон Даниэль 1 0.11
5. Маркович Саша 1 0.11
6. Матей Флорентин 1 0.11
7. Агирре Диего 1 0.11
8. Питтас Яннис 1 0.11
9. Денич Джордже 1 0.11
10. Салаи Аттила 1 0.11
Кармиотисса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сасси Исмаил 5 0.5
2. Jose Romo 2 0.2
3. Mohamed Sassi 2 0.2
4. Хадьивасилис Иоаннис 1 0.1
5. Andreas Christou 1 0.1

Карточки

Аполлон
# Игрок      
1. Сакетти Эстебан 3 0
2. Василиу Гиоргос 2 0
3. Салаи Аттила 2 0
4. Дигин Николя 1 0
5. Бенсоп Чарлисон 1 0
6. Роберж Валентин 1 0
7. Янниотас Яннис 1 0
8. Матей Флорентин 1 0
9. Кириаку Хараламбос 1 0
10. Юсте Эктор 1 0
11. Агирре Диего 1 0
12. Питтас Яннис 1 0
Кармиотисса
# Игрок      
1. Баранов Никита 3 0
2. Сасси Исмаил 3 0
3. Хадьивасилис Иоаннис 1 1
4. Giorgios Malekkides 2 0
5. Andreas Christou 2 0
6. Yarin Perez 2 0
7. Mohamed Sassi 2 0
8. Jose Romo 1 0
9. Andreas Pachipis 1 0
10. Рейнолдс Аластер 1 0
11. Ioannis Efstathiou 1 0
12. Alkiviades Christofi 1 0
13. Chrysovalantis Kapartis1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5) 26.32% (5) 15.79% (3) 5.26% (1)
 Кармиотисса 0 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 36.36% (4) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: +14 =3 -3
АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна
Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон Аполлон 5:1 Сабуртало Аполлон 1:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:0 Пафос Аполлон 4:0 Кармиотисса Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Аполлон 5:0 Арис Салоники Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 1:0 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ
Кармиотисса Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Кармиотисса 1:1 Анортосис Онисилос Сотира 0:2 Кармиотисса Пафос 3:0 Кармиотисса Кармиотисса 0:1 Эрмис Арадиппу
Докса Катокопия 3:3 Кармиотисса Кармиотисса 2:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 3:1 Кармиотисса Кармиотисса 4:0 Лакатамия Кармиотисса 0:0 АЕК Ларнака Олимпиакос Никосия 2:2 Кармиотисса Омония 1:0 Кармиотисса АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса Эрмис 1:1 Кармиотисса Аполлон 4:0 Кармиотисса Кармиотисса 0:1 Онисилос Сотира АЕК Ларнака 4:4 Кармиотисса Докса 2:0 Кармиотисса Паралимни 2:2 Кармиотисса Кармиотисса 1:8 АЕЛ Лимаcсол Олимпиакос Никосия 1:2 Кармиотисса

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Кармиотисса: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Аполлон 4:0 Кармиотисса Товарищеские матчи Аполлон 2:1 Кармиотисса Кубок Кармиотисса 1:5 Аполлон Кубок Аполлон 3:0 Кармиотисса Первый дивизион
Кармиотисса 0:6 Аполлон Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 9 6 2 1 19 - 6 20
2. Анортосис 9 6 2 1 16 - 7 20
3. АЕЛ Лимаcсол 9 6 0 3 16 - 12 18
4. АЕК Ларнака 8 5 1 2 13 - 6 16
5. Омония 8 4 3 1 11 - 6 15
6. Олимпиакос Никосия 9 5 0 4 11 - 10 15
7. Докса Катокопия 8 3 3 2 11 - 10 12
8. Пафос 8 3 2 3 10 - 8 11
9. Эрмис Арадиппу 9 3 1 5 6 - 14 10
10. Кармиотисса 10 2 4 4 11 - 16 10
11. АПОЭЛ 8 2 3 3 6 - 9 9
12. Этникос Ахна 9 1 2 6 9 - 15 5
13. Эносис 9 1 2 6 5 - 15 5
14. Неа Саламина 9 1 1 7 6 - 16 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Сасси Исмаил бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Бенсоп Чарлисон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.70 3.20 1.60
Бонус: 5 000 ₽ 7.00 2.90 1.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 8.50 16.25

Самый высокий коэффициент на матч «Аполлон» – «Кармиотисса» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аполлон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кармиотисса» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аполлон» – «Кармиотисса», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.20 1.20 6.70 1.09 3.45 1.28 2.90 1.38 2.00 1.81 2.13 1.66 1.78 2.04 1.71 2.30 1.18 4.50 1.25 3.65 1.05 8.50 1.09 7.50 1.07 7.30
6.10 1.08 3.34 1.28 2.33 1.56 1.85 2.00 1.62 2.21 1.33 3.04 1.19 4.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 2.85 1.39 1.52 2.42 1.32 3.20 1.05 8.50
2.99 1.36 1.78 1.97 1.43 2.70
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.45 1.96 1.79 1.53 2.39
4.00 1.22 2.23 1.61 1.67 2.12 1.40 2.81

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.67
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Аполлон 1:2 Кармиотисса онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный