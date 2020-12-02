  1. Футбол
  2. Матчи
Сантос
0:1
Конец матча
ЛДУ Кито
0'
45' Желтая карточка
Алисон II
46' Желтая карточка
Айяла Луис
59' Желтая карточка
Сотельдо Йеферсон
0:1
66' Гол
Mathias Zunino
89' Желтая карточка
Кайседо Луис II
90' Желтая карточка
Wagner Leonardo
90' Красная карточка
Агирре Родриго
90' Красная карточка
Luiz Felipe III
90' Желтая карточка
John Victor
90' Красная карточка
Lucas Villarruel
90'+23
Сантос
ЛДУ Кито

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 3 (1) 0.38
2. Kaio Jorge 2 0.25
3. Jean Mota 1 0.13
4. Сотельдо Йеферсон 1 0.13
5. Jobson III 1 0.13
6. Perez Martinez Lucas VI 1 0.13
7. Lucas Braga 1 0.13
8. Marcos Leonardo 1 0.13
9. Карлос Санчес II 1 (1) 0.13
ЛДУ Кито
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хулио Джоян 3 0.38
2. Cristian Martinez Borja 2 0.25
3. Mathias Zunino 2 0.25
4. Муньос Адольфо 2 0.25
5. Герра Франклин 1 0.13
6. Billy Arce 1 0.13
7. Сорноса Хуниор 1 (1) 0.13

Карточки

Сантос
# Игрок      
1. Wagner Leonardo 3 0
2. Luiz Felipe III 1 1
3. Сотельдо Йеферсон 2 0
4. Marinho II 2 0
5. Jobson III 2 0
6. Para I 1 0
7. Алисон II 1 0
8. Raniel 1 0
9. Diego Pituca 1 0
10. John Victor 1 0
11. Перес Луан 1 0
12. Perez Martinez Lucas VI 1 0
13. Lucas Braga 1 0
14. Felipe Jonatan 1 0
15. Alex Nascimento 1 0
ЛДУ Кито
# Игрок      
1. Агирре Родриго 2 1
2. Lucas Villarruel 2 1
3. Mathias Zunino 2 0
4. Сорноса Хуниор 0 1
5. Adrian Jose Gabbarini 1 0
6. Edison Fernando Vega Obando 1 0
7. Christian Cruz 1 0
8. Ордоньес Андерсон 1 0
9. Айяла Луис 1 0
10. Муньос Адольфо 1 0
11. Герра Франклин 1 0
12. Кайседо Луис II 1 0
13. Lucas Piovi 1 0
14. Алсивар Хорди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сантос 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4)
 ЛДУ Кито 8.33% (1) 16.67% (2) 33.33% (4) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3)

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Сантос 4:2 Спорт Ресифи Сантос 1:2 Жувентуде-МА ЛДУ Кито 1:2 Сантос Альтос 2:0 Сантос
Сантос 0:3 Пачука Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 0:1 Sao Raimundo RR1 Сантос 3:0 Синоп Сантос 2:0 Интернасьональ Сантос 4:0 Мазатлан Брагантино 1:1 Сантос Сеара 1:0 Сантос Леон 2:1 Сантос Сантос 3:1 Байя Баре 0:0 Сантос Сантос 0:0 Сеара Сантос 2:1 Атлетико де Сан-Луис Сантос 0:3 Ривер Флуминенсе 3:1 Сантос Мото Клуб 2:0 Сантос
ЛДУ Кито Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ЛДУ Кито 3:0 Ольмедо ЛДУ Кито 1:2 Сантос Гуаякиль Сити 1:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 1:2 Эмелек
ЛДУ Кито 4:1 Аукас Мушук Руна 1:2 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 4:0 Оренсе Барселона Гуаякиль 2:2 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 1:0 Эль Насьональ Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Индепендьенте дель Валле 3:2 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 5:0 Депортиво Куэнка ЛДУ Кито 2:0 Мушук Руна ЛДУ Кито 4:0 Депортиво Бинасьональ Текнико Университарио 0:5 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 4:2 Сан-Паулу Эмелек 1:1 ЛДУ Кито Депортиво Бинасьональ 0:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 2:0 Гуаякиль Сити ЛДУ Портовьехо 1:1 ЛДУ Кито

Последние игры между собой

Сантос: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
ЛДУ Кито: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
ЛДУ Кито 1:2 Сантос Кубок Либертадорес Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 6 5 0 1 14 - 8 15
2. Индепендьенте дель Валле 6 4 0 2 14 - 8 12
3. Хуниор 6 2 0 4 8 - 12 6
4. Барселона Гуаякиль 6 1 0 5 4 - 12 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 6 5 1 0 17 - 2 16
2. Гуарани Асунсьон 6 4 1 1 13 - 7 13
3. Боливар 6 1 1 4 6 - 13 4
4. Тигре 6 0 1 5 3 - 17 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильстерман 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Атлетико Паранаэнсе 6 3 1 2 8 - 6 10
3. Penarol1 6 3 0 3 9 - 8 9
4. Коло-Коло 6 2 0 4 3 - 9 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 6 4 1 1 21 - 6 13
2. ЛДУ Кито 6 4 0 2 12 - 8 12
3. Сан-Паулу 6 2 1 3 14 - 11 7
4. Депортиво Бинасьональ 6 1 0 5 3 - 25 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гремио 6 3 2 1 6 - 3 11
2. Интернасьональ 6 2 2 2 8 - 6 8
3. Универсидад Католика Чили 6 2 1 3 6 - 9 7
4. Америка де Кали 6 1 3 2 7 - 9 6

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Расинг Авельянеда 0:0 6 5 0 1 9 - 4 15
3. Эстудиантес Мерида 6 1 1 4 8 - 12 4
4. Альянса Лима 6 0 1 5 4 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 6 5 1 0 10 - 5 16
2. Дельфин 6 2 1 3 6 - 7 7
3. Дефенса и Хустисия 6 2 0 4 8 - 10 6
4. Олимпия Асунсьон 6 1 2 3 6 - 8 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 10 - 1 14
2. Либертад 6 2 1 3 8 - 11 7
3. Каракас 6 2 1 3 8 - 12 7
4. Индепендьенте Медельин 6 2 0 4 9 - 11 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте дель Валле 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фламенго 0:0 3 3 0 0 10 - 1 9
3. Хуниор 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Барселона Гуаякиль 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 3 3 0 0 13 - 1 9
2. Гуарани Асунсьон 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Боливар 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Тигре 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Penarol1 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Атлетико Паранаэнсе 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Вильстерман 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Коло-Коло 3 2 0 1 3 - 2 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 3 3 0 0 13 - 1 9
2. ЛДУ Кито 3 3 0 0 11 - 2 9
3. Сан-Паулу 3 2 1 0 10 - 3 7
4. Депортиво Бинасьональ 3 1 0 2 2 - 8 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Универсидад Католика Чили 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Гремио 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Америка де Кали 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Расинг Авельянеда 0:0 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Эстудиантес Мерида 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Альянса Лима 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Дельфин 3 1 1 1 5 - 3 4
4. Олимпия Асунсьон 3 1 0 2 4 - 5 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 6 - 0 7
2. Каракас 3 1 1 1 3 - 4 4
3. Либертад 3 1 0 2 5 - 8 3
4. Индепендьенте Медельин 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 3 2 0 1 4 - 7 6
2. Барселона Гуаякиль 3 1 0 2 2 - 5 3
3. Индепендьенте дель Валле 3 1 0 2 4 - 8 3
4. Хуниор 3 1 0 2 3 - 7 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Гуарани Асунсьон 3 2 0 1 7 - 6 6
3. Боливар 3 0 1 2 1 - 8 1
4. Тигре 3 0 0 3 1 - 11 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильстерман 3 1 1 1 1 - 1 4
2. Атлетико Паранаэнсе 3 1 0 2 5 - 6 3
3. Penarol1 3 0 0 3 2 - 6 0
4. Коло-Коло 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 3 1 1 1 8 - 5 4
2. ЛДУ Кито 3 1 0 2 1 - 6 3
3. Сан-Паулу 3 0 0 3 4 - 8 0
4. Депортиво Бинасьональ 3 0 0 3 1 - 17 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гремио 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Америка де Кали 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Интернасьональ 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Универсидад Католика Чили 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Расинг Авельянеда 0:0 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Эстудиантес Мерида 3 0 1 2 3 - 5 1
4. Альянса Лима 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 3 3 0 0 7 - 4 9
2. Дельфин 3 1 0 2 1 - 4 3
3. Олимпия Асунсьон 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Дефенса и Хустисия 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Индепендьенте Медельин 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Либертад 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Каракас 3 1 0 2 5 - 8 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Алисон II получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 10.50 3.90 1.48
Бонус: 5 000 ₽ 18.00 4.50 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.84 4.45

Самый высокий коэффициент на матч «Сантос» – «ЛДУ Кито» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сантос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЛДУ Кито» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сантос» – «ЛДУ Кито», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.90 1.40 1.95 1.85 1.60 2.33 1.12 6.10 2.14 1.71 1.07 8.40 1.70 2.15 1.07 8.40 1.05 9.50 1.14 5.55 1.12 6.10 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.50
11.25 1.04 9.60 1.06 3.60 1.30 2.82 1.44 1.96 1.93 1.52 2.57 1.35 3.26 1.16 5.50 1.12 6.35 1.04 12.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.22 4.20 1.40 2.90 1.20 4.44 1.12 5.60
3.04 1.38 2.00 1.81 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.90 1.40 1.77 2.04 1.29 3.40
3.95 1.25 2.72 1.46 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Где смотреть матч Сантос 0:1 ЛДУ Кито онлайн

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