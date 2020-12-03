Интернасьональ
0:1
Конец матча
Бока Хуниорс
21' Желтая карточкаGalhardo Thiago
42' Желтая карточкаФабра Франк
62' Желтая карточкаPatrick I
0:1
63' ГолТевес Карлос
64' Желтая карточкаТевес Карлос
71' Желтая карточкаСальвио Эдуардо
77' Желтая карточкаRodrigo I
84' Желтая карточкаКампусано Хорман
90' Желтая карточкаNicolas Capaldo
- Основной состав
- Вратарь
-
6 UendelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Yuri Alberto
-
28 Ze Gabriel
-
-
14 Patrick I
-
19 Rodrigo I
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Энрике ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Peglow
-
-
-
-
-
18 Gustavo1
-
Главный тренер: Abel Braga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тевес КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Сарате МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
Ход матча
21'
42'
62'
63'
0:1
64'
71'
77'
84'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Герреро Паоло
|2
|0.29
|2.
|Эрнандес Абель
|2
|0.29
|3.
|Бошилья Габриэл
|2
|0.29
|4.
|Marcos Guilherme
|1
|0.14
|5.
|Д'Алессандро Андрес
|1 (1)
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сальвио Эдуардо
|5
|0.71
|2.
|Тевес Карлос
|3
|0.43
|3.
|Абила Рамон
|1
|0.14
|4.
|Лопес Лисандро II
|1
|0.14
|5.
|Emanuel Reynoso2
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Leandro Miguel Fernandez
|2
|1
|2.
|Куэста Виктор
|1
|1
|3.
|Моледо Родриго
|2
|0
|4.
|Rodrigo I
|2
|0
|5.
|Patrick I
|2
|0
|6.
|Эденилсон дос Сантос
|0
|1
|7.
|Moises VII
|0
|1
|8.
|Bruno Praxedes
|0
|1
|9.
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|10.
|Galhardo Thiago
|1
|0
|11.
|Марсело Родиней
|1
|0
|12.
|Jussa
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампусано Хорман
|3
|0
|2.
|Фабра Франк
|2
|0
|3.
|Тевес Карлос
|1
|0
|4.
|Самбрано Очандарте
|1
|0
|5.
|Сальвио Эдуардо
|1
|0
|6.
|Мас Эмануэль
|1
|0
|7.
|Franco Soldano
|1
|0
|8.
|Nicolas Capaldo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интернасьональ
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|Бока Хуниорс
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +6 =7 -7Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ
Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +15 =3 -2Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс
Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс Либертад 0:2 Бока Хуниорс Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Медельин Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Каракас 1:1 Бока Хуниорс Колон 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Бока Хуниорс 2:0 Университарио Лима
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Бока Хуниорс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|6
|5
|0
|1
|14 - 8
|15
|2.
|Индепендьенте дель Валле
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|3.
|Хуниор
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|4.
|Барселона Гуаякиль
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|6
|5
|1
|0
|17 - 2
|16
|2.
|Гуарани Асунсьон
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|Боливар
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|4.
|Тигре
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильстерман
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|3.
|Penarol1
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|4.
|Коло-Коло
|6
|2
|0
|4
|3 - 9
|6
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|2.
|ЛДУ Кито
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|3.
|Сан-Паулу
|6
|2
|1
|3
|14 - 11
|7
|4.
|Депортиво Бинасьональ
|6
|1
|0
|5
|3 - 25
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гремио
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|2.
|Интернасьональ
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|3.
|Универсидад Католика Чили
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|4.
|Америка де Кали
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Насьональ Монтевидео
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|Расинг Авельянеда
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|3.
|Эстудиантес Мерида
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|4.
|Альянса Лима
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|6
|5
|1
|0
|10 - 5
|16
|2.
|Дельфин
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|3.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|4.
|Олимпия Асунсьон
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|2.
|Либертад
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|3.
|Каракас
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|4.
|Индепендьенте Медельин
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте дель Валле
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Фламенго
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|3.
|Хуниор
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|4.
|Барселона Гуаякиль
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|Гуарани Асунсьон
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Боливар
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|4.
|Тигре
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Penarol1
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Вильстерман
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Коло-Коло
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|ЛДУ Кито
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|3.
|Сан-Паулу
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|4.
|Депортиво Бинасьональ
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|2.
|Универсидад Католика Чили
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Гремио
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|Америка де Кали
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Насьональ Монтевидео
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Эстудиантес Мерида
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Альянса Лима
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Дельфин
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|4.
|Олимпия Асунсьон
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Каракас
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|3.
|Либертад
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|4.
|Индепендьенте Медельин
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|6
|2.
|Барселона Гуаякиль
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|3.
|Индепендьенте дель Валле
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|4.
|Хуниор
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Гуарани Асунсьон
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|3.
|Боливар
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|4.
|Тигре
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильстерман
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|3.
|Penarol1
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|4.
|Коло-Коло
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|8 - 5
|4
|2.
|ЛДУ Кито
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|3.
|Сан-Паулу
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|4.
|Депортиво Бинасьональ
|3
|0
|0
|3
|1 - 17
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гремио
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Америка де Кали
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|3.
|Интернасьональ
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|Универсидад Католика Чили
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Насьональ Монтевидео
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Расинг Авельянеда
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Эстудиантес Мерида
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|4.
|Альянса Лима
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|9
|2.
|Дельфин
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|3.
|Олимпия Асунсьон
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Индепендьенте Медельин
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Либертад
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Каракас
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
Победитель
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