  1. Футбол
  2. Матчи
Интернасьональ
0:1
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
21' Желтая карточка
Galhardo Thiago
42' Желтая карточка
Фабра Франк
62' Желтая карточка
Patrick I
0:1
63' Гол
Тевес Карлос
64' Желтая карточка
Тевес Карлос
71' Желтая карточка
Сальвио Эдуардо
77' Желтая карточка
Rodrigo I
84' Желтая карточка
Кампусано Хорман
90' Желтая карточка
Nicolas Capaldo
90'+6
Интернасьональ
Бока Хуниорс

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герреро Паоло 2 0.29
2. Эрнандес Абель 2 0.29
3. Бошилья Габриэл 2 0.29
4. Marcos Guilherme 1 0.14
5. Д'Алессандро Андрес 1 (1) 0.14
Бока Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сальвио Эдуардо 5 0.71
2. Тевес Карлос 3 0.43
3. Абила Рамон 1 0.14
4. Лопес Лисандро II 1 0.14
5. Emanuel Reynoso2 1 0.14

Карточки

Интернасьональ
# Игрок      
1. Leandro Miguel Fernandez 2 1
2. Куэста Виктор 1 1
3. Моледо Родриго 2 0
4. Rodrigo I 2 0
5. Patrick I 2 0
6. Эденилсон дос Сантос 0 1
7. Moises VII 0 1
8. Bruno Praxedes 0 1
9. Д'Алессандро Андрес 1 0
10. Galhardo Thiago 1 0
11. Марсело Родиней 1 0
12. Jussa 1 0
Бока Хуниорс
# Игрок      
1. Кампусано Хорман 3 0
2. Фабра Франк 2 0
3. Тевес Карлос 1 0
4. Самбрано Очандарте 1 0
5. Сальвио Эдуардо 1 0
6. Мас Эмануэль 1 0
7. Franco Soldano 1 0
8. Nicolas Capaldo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьональ 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1)
 Бока Хуниорс 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ
Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс
Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс Либертад 0:2 Бока Хуниорс Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Медельин Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Каракас 1:1 Бока Хуниорс Колон 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Бока Хуниорс 2:0 Университарио Лима

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Бока Хуниорс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Бока Хуниорс 1:2 Интернасьональ Копа Судамерикана Интернасьональ 2:0 Бока Хуниорс Копа Судамерикана

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 6 5 0 1 14 - 8 15
2. Индепендьенте дель Валле 6 4 0 2 14 - 8 12
3. Хуниор 6 2 0 4 8 - 12 6
4. Барселона Гуаякиль 6 1 0 5 4 - 12 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 6 5 1 0 17 - 2 16
2. Гуарани Асунсьон 6 4 1 1 13 - 7 13
3. Боливар 6 1 1 4 6 - 13 4
4. Тигре 6 0 1 5 3 - 17 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильстерман 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Атлетико Паранаэнсе 6 3 1 2 8 - 6 10
3. Penarol1 6 3 0 3 9 - 8 9
4. Коло-Коло 6 2 0 4 3 - 9 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 6 4 1 1 21 - 6 13
2. ЛДУ Кито 6 4 0 2 12 - 8 12
3. Сан-Паулу 6 2 1 3 14 - 11 7
4. Депортиво Бинасьональ 6 1 0 5 3 - 25 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гремио 6 3 2 1 6 - 3 11
2. Интернасьональ 6 2 2 2 8 - 6 8
3. Универсидад Католика Чили 6 2 1 3 6 - 9 7
4. Америка де Кали 6 1 3 2 7 - 9 6

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Расинг Авельянеда 6 5 0 1 9 - 4 15
3. Эстудиантес Мерида 6 1 1 4 8 - 12 4
4. Альянса Лима 6 0 1 5 4 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 6 5 1 0 10 - 5 16
2. Дельфин 6 2 1 3 6 - 7 7
3. Дефенса и Хустисия 6 2 0 4 8 - 10 6
4. Олимпия Асунсьон 6 1 2 3 6 - 8 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 10 - 1 14
2. Либертад 6 2 1 3 8 - 11 7
3. Каракас 6 2 1 3 8 - 12 7
4. Индепендьенте Медельин 6 2 0 4 9 - 11 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте дель Валле 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фламенго 3 3 0 0 10 - 1 9
3. Хуниор 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Барселона Гуаякиль 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 3 3 0 0 13 - 1 9
2. Гуарани Асунсьон 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Боливар 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Тигре 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Penarol1 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Атлетико Паранаэнсе 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Вильстерман 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Коло-Коло 3 2 0 1 3 - 2 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 3 3 0 0 13 - 1 9
2. ЛДУ Кито 3 3 0 0 11 - 2 9
3. Сан-Паулу 3 2 1 0 10 - 3 7
4. Депортиво Бинасьональ 3 1 0 2 2 - 8 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Универсидад Католика Чили 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Гремио 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Америка де Кали 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Расинг Авельянеда 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Эстудиантес Мерида 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Альянса Лима 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Дельфин 3 1 1 1 5 - 3 4
4. Олимпия Асунсьон 3 1 0 2 4 - 5 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 6 - 0 7
2. Каракас 3 1 1 1 3 - 4 4
3. Либертад 3 1 0 2 5 - 8 3
4. Индепендьенте Медельин 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 3 2 0 1 4 - 7 6
2. Барселона Гуаякиль 3 1 0 2 2 - 5 3
3. Индепендьенте дель Валле 3 1 0 2 4 - 8 3
4. Хуниор 3 1 0 2 3 - 7 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Гуарани Асунсьон 3 2 0 1 7 - 6 6
3. Боливар 3 0 1 2 1 - 8 1
4. Тигре 3 0 0 3 1 - 11 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильстерман 3 1 1 1 1 - 1 4
2. Атлетико Паранаэнсе 3 1 0 2 5 - 6 3
3. Penarol1 3 0 0 3 2 - 6 0
4. Коло-Коло 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 3 1 1 1 8 - 5 4
2. ЛДУ Кито 3 1 0 2 1 - 6 3
3. Сан-Паулу 3 0 0 3 4 - 8 0
4. Депортиво Бинасьональ 3 0 0 3 1 - 17 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гремио 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Америка де Кали 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Интернасьональ 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Универсидад Католика Чили 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Расинг Авельянеда 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Эстудиантес Мерида 3 0 1 2 3 - 5 1
4. Альянса Лима 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 3 3 0 0 7 - 4 9
2. Дельфин 3 1 0 2 1 - 4 3
3. Олимпия Асунсьон 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Дефенса и Хустисия 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Индепендьенте Медельин 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Либертад 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Каракас 3 1 0 2 5 - 8 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Фабра Франк получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Thiago Galhardo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 28.00 6.20 1.17
Бонус: 5 000 ₽ 51.00 12.00 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 3.62 2.98 2.24
  38.20 7.06 1.14

Самый высокий коэффициент на матч «Интернасьональ» – «Бока Хуниорс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интернасьональ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бока Хуниорс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интернасьональ» – «Бока Хуниорс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.00 1.38 1.95 1.85 1.15 5.30 2.04 1.78 1.27 3.70 1.69 2.18 1.15 5.30 1.05 9.50 1.04 10.00 1.03 9.20 1.02 9.90 0.00 25.00
6.20 1.13 4.75 1.19 2.41 1.63 1.76 2.09 1.44 2.83 1.19 4.85 1.14 5.80 1.04 12.00 1.03 13.00
2.79 1.46 2.30 1.65 1.79 2.08 1.50 2.66 1.65 2.31 1.40 3.04 1.15 5.55 1.41 2.99 1.17 5.27 1.14 6.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.47 2.65 1.07 8.40 1.04 10.00 1.03 9.80
2.26 1.64 1.49 2.62 1.25 3.95 1.05 10.00 1.03 11.50
1.31 3.54 1.16 5.36 1.28 3.77 1.31 3.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.47 1.75 2.05 1.35 3.15 1.11 5.90
2.83 1.43 1.87 1.93 1.40 2.95 1.12 6.30 1.08 7.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Где смотреть матч Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс онлайн

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