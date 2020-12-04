Асколи
0:2
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Пескара
0:1
17' ПенальтиГалано Кристиан
24' Желтая карточкаДжербо Альберто
27' Желтая карточкаАвлонитис Тасос
34' Желтая карточкаМайстро Фабио
0:2
40' ГолСетер Дамир
42' Желтая карточкаDario Saric
44' Желтая карточкаВальдифиори Мирко
90' Желтая карточкаМемушай Ледиан
33
Сини
Симоне
30
Dario
Saric
99
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сини СимонеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Dario SaricПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Ндиай КадимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Dean Lico
-
Главный тренер: Росси Делио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сетер ДамирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Антей ЛукаЗащитник
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
72 Вокич ДеянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Оддо Массимо
Ход матча
17'
0:1
24'
27'
34'
40'
0:2
42'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 9
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сабири Абдельхамид
|2 (1)
|0.22
|2.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.11
|3.
|Баич Риад
|1
|0.11
|4.
|Кавион Микеле
|1
|0.11
|5.
|Крагль Оливер
|0
|0
|6.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сетер Дамир
|3
|0.3
|2.
|Майстро Фабио
|3
|0.3
|3.
|Галано Кристиан
|1 (1)
|0.1
|4.
|Вокич Деян
|1
|0.1
|5.
|Ярошински Павел
|0
|0
|6.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|7.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|8.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|4
|1
|2.
|Бюхель Марсель
|1
|1
|3.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|4.
|Джербо Альберто
|2
|0
|5.
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|6.
|Cosimo Chirico
|2
|0
|7.
|Dario Saric
|2
|0
|8.
|Петруччи Давиде
|1
|0
|9.
|Крагль Оливер
|1
|0
|10.
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|11.
|Шпендльхофер Лукас
|1
|0
|12.
|Кавион Микеле
|1
|0
|13.
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандес Леандро II
|2
|1
|2.
|Майстро Фабио
|3
|0
|3.
|Нзита Мардоки
|1
|1
|4.
|Мемушай Ледиан
|2
|0
|5.
|Бальцано Антонио
|2
|0
|6.
|Бузеллато Массимилиано
|2
|0
|7.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|8.
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|9.
|Вальдифиори Мирко
|1
|0
|10.
|Крекко Лука
|1
|0
|11.
|Ярошински Павел
|1
|0
|12.
|Омеонга Стефан
|1
|0
|13.
|Бошич Милош
|1
|0
|14.
|Диамбо Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|60% (3)
|20% (1)
|0
|0
|0
|20% (1)
|Пескара
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
|0
|25% (2)
|0
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +6 =5 -9Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи
Асколи 2:1 Реджана 1915 Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне
Пескара Последние 20 матчей: +6 =3 -11Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара
Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара
Последние игры между собой
Асколи: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Пескара: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|2.
|СПАЛ 2013
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|3.
|Эмполи
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|4.
|Салернитана
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|5.
|Венеция
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|Фрозиноне
|9
|5
|1
|3
|8 - 7
|16
|7.
|Читтаделла
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|8.
|Кьево
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|9.
|Монца
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|10.
|Порденоне
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Брешия
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|12.
|Реджана 1915
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|13.
|Виченца Виртус
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|14.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Пиза
|8
|1
|4
|3
|13 - 20
|7
|16.
|Реджина
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Пескара
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|18.
|Асколи
|9
|1
|2
|6
|5 - 12
|5
|19.
|Виртус Энтелла
|9
|0
|5
|4
|5 - 14
|5
|20.
|Кремонезе
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Венеция
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Эмполи
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|СПАЛ 2013
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Салернитана
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Лечче
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|6.
|Монца
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|7.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|Фрозиноне
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|9.
|Кьево
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Брешия
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|11.
|Реджана 1915
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Реджина
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Порденоне
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|14.
|Пескара
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|15.
|Асколи
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|16.
|Виченца Виртус
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|17.
|Козенца
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|18.
|Пиза
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|19.
|Кремонезе
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|20.
|Виртус Энтелла
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Фрозиноне
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Кьево
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|СПАЛ 2013
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Порденоне
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Салернитана
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|Эмполи
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|9.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Венеция
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Виченца Виртус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|10 - 14
|5
|14.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|15.
|Брешия
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Реджана 1915
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Пескара
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Кремонезе
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Реджина
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|20.
|Асколи
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
Победитель
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