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Десна
0:1
Конец матча

Стадион:
Львов
0'
12' Желтая карточка
Казлаускас Донатас
0:1
22' Гол
Грисьо Максим
31' Желтая карточка
Захаркив Юрий
33' Желтая карточка
Огиря Владислав
34' Желтая карточка
Рафаэль да Сильва
90'+4
44
Паст
Евгений
3
Полегенько
Павел
32
Имереков
Максим
17
Гитченко
Андрей
22
Мостовой
Андрей
II
25
Гуцуляк
Алексей
10
Тотовицкий
Андрей
7
Огиря
Владислав
12
Картушов
Егор
13
Хлёбас
Дмитрий
28
Будковский
Филипп
12
Костик
Орест
22
Махмутович
Энес
99
Maroine
Mihoubi
5
Кравчук
Юрий
24
Якимец
Владимир
8
Borislav
Topic
II
96
Рафаэль
да
Сильва
19
Казлаускас
Донатас
45
Захаркив
Юрий
47
Грисьо
Максим
13
Ныч
Назарий
Десна
Львов

Бомбардиры внутри турнира

Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тотовицкий Андрей 4 (2) 0.4
2. Будковский Филипп 4 0.4
3. Шевцов Илья 1 0.1
4. Гитченко Андрей 1 0.1
5. Мостовой Андрей II 1 0.1
6. Тамм Йоонас 1 0.1
7. Дегтярёв Максим 1 0.1
8. Филиппов Александр 1 (1) 0.1
9. Калитвинцев Владислав 0 0
10. Гуцуляк Алексей 0 0
11. Конопля Ефим 0 0
Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шина Алвес 1 0.11
2. Грисьо Максим 1 0.11
3. Maks Juraj Celic 1 0.11
4. Ныч Назарий 1 0.11
5. Кравчук Юрий 1 0.11
6. Рафаэль да Сильва 0 0
7. Кошман Игорь 0 0

Карточки

Десна
# Игрок      
1. Имереков Максим 3 1
2. Мостовой Андрей II 4 0
3. Гитченко Андрей 3 0
4. Огиря Владислав 3 0
5. Калитвинцев Владислав 3 0
6. Будковский Филипп 2 0
7. Домбровский Андрей 2 0
8. Конопля Ефим 2 0
9. Паст Евгений 1 0
10. Картушов Егор 1 0
11. Литовка Игорь 1 0
12. Тотовицкий Андрей 1 0
13. Гуцуляк Алексей 1 0
14. Хлёбас Дмитрий 1 0
15. Ермаков Виталий 1 0
16. Мудрик Михаил 1 0
Львов
# Игрок      
1. Грисьо Максим 5 0
2. Maroine Mihoubi 3 1
3. Рафаэль да Сильва 4 0
4. Казлаускас Донатас 3 0
5. Богунов Ярослав 2 0
6. Кошман Игорь 2 0
7. Клименчук Егор 2 0
8. Чирьяк Фране 1 0
9. Захаркив Юрий 1 0
10. Махмутович Энес 1 0
11. Борзенко Сергей 1 0
12. Borislav Topic II 1 0
13. Шина Алвес 1 0
14. Ныч Назарий 1 0
15. Кравчук Юрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Десна 7.14% (1) 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2)
 Львов 0 80% (4) 0 0 20% (1) 0

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Десна 1:0 Минай Александрия 2:2 Десна Олимпик Донецк 0:2 Десна Днепр-1 2:0 Десна
Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна
Львов Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Александрия 1:0 Львов Львов 1:0 Ворскла Львов 1:3 Днепр-1 Шахтёр Донецк 5:1 Львов
Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты

Последние игры между собой

Десна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Львов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Львов 1:4 Десна Премьер-лига Десна 1:2 Львов Премьер-лига Десна 0:1 Львов Премьер-лига Львов 1:3 Десна Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 10 7 2 1 19 - 7 23
2. Шахтёр Донецк Заявка 10 5 5 0 24 - 10 20
3. Ворскла 1:0 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
4. Десна Заявка 10 4 4 2 14 - 10 16
5. Колос Ковалёвка 0:1 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
6. Александрия Заявка 10 4 2 4 18 - 15 14
7. Олимпик Донецк Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
8. Мариуполь Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
9. Заря Заявка 9 2 5 2 15 - 9 11
10. Минай Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
11. Днепр-1 Заявка 10 2 2 6 14 - 20 8
12. Львов Заявка 9 2 1 6 5 - 21 7
13. Ингулец Заявка 10 0 7 3 10 - 15 7
14. Рух Львов Заявка 10 0 5 5 7 - 19 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Rafael получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Огиря Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Захаркив Юрий получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Грисьо Максим бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Казлаускас Донатас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Десна 86.4% (133)
X 11% (17)
Львов 2.6% (4)
Все прогнозы
3.85 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.60 2.70 1.92
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 3.05 1.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.00 7.40
  11.55 3.13 1.51

Самый высокий коэффициент на матч «Десна» – «Львов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Десна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Львов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Десна» – «Львов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
18.50 0.00 12.00 1.01 2.15 1.70 1.40 2.90 1.20 4.44 1.99 1.82 1.03 12.00 1.72 2.12 1.02 13.00 1.06 8.80 1.05 9.50 1.13 6.60 1.11 7.20 1.01 12.50 1.01 12.00
4.80 1.14 3.74 1.22 2.39 1.51 1.91 1.83 1.61 2.38 1.28 3.42 1.21 3.92 1.07 6.40 1.06 7.00 1.00 11.25
1.76 2.08 1.45 2.74 1.15 5.35 1.76 2.07 1.52 2.52 1.35 3.16 1.82 2.01 1.60 2.34 1.47 2.67 1.51 2.53 1.21 4.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.50 1.68 2.18 1.75 2.05 1.21 4.10 1.11 6.50
2.51 1.49 1.62 2.21 1.23 3.90
2.24 1.65 1.84 1.99 1.42 2.83 1.86 1.97 1.43 2.80 1.23 4.01
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.33 1.60 1.72 2.08 1.42 2.85
3.54 1.27 1.95 1.80 1.48 2.54

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
3.60 1.31
Где смотреть матч Десна 0:1 Львов онлайн

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Прогнозы на матч Десна 0:1 Львов

Исход игры
Десна
86.4% (133)
Ничья
11% (17)
Львов
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
25% (38)
Меньше
75% (114)
Обе команды забьют
Да
34.21% (52)
Нет
65.79% (100)
Популярный счёт
2:0 Десна
40.3% (62)
1:0 Десна
22.7% (35)
2:1 Десна
15.6% (24)
1:1 Ничья
10.4% (16)
3:1 Десна
5.2% (8)
1:2 Львов
1.9% (3)
3:0 Десна
1.3% (2)
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