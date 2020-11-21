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  3. США: МЛС: Плей-офф: 1/16 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2:1
Конец матча

Стадион:
Монреаль Импакт
0'
6' Желтая карточка
Боу Густаво
20' Желтая карточка
Макнамара Томас
1:0
38' Гол
Хиль Карлес
43' Желтая карточка
Корралес Хорхе
1:1
61' Гол
Киото Ромель
2:1
90' Гол
Боу Густаво
90'+7
30
Тёрнер
Мэтт
17
Бушанан
Тажон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
26
Макнамара
Томас
8
Matt
Polster
22
Хиль
Карлес
7
Боу
Густаво
10
Банбери
Тил
9
Букса
Адам
23
Диоп
Клемент
15
Бро-Гийяр
Закари
7
Фанни
Род
5
Бинкс
Луис
26
Корралес
Хорхе
14
Сейдич
Амар
4
Камашо
Руди
25
Масьель
Эмануэль
11
Джексон-Хэмел
Энтони
9
Кркич
Боян
30
Киото
Ромель
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Монреаль Импакт
4-3-3

Предыдущие игры

Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Ди Си Юнайтед 2:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Орландо Сити Монреаль Импакт 0:1 Нэшвилл Нью-Йорк Сити 3:1 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 2:1 Интер Майами Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед

Последние игры между собой

Нью-Инглэнд Революшн: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 4:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Монреаль Импакт 3:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Корралес Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Хиль Карлес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Макнамара Томас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Боу Густаво получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gillette Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.53 4.40 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 1.53 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.39 5.20 7.30
  1.42 5.27 7.22

Самый высокий коэффициент на матч «Нью-Инглэнд Революшн» – «Монреаль Импакт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нью-Инглэнд Революшн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монреаль Импакт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нью-Инглэнд Революшн» – «Монреаль Импакт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 5.70 1.11 4.60 1.18 1.60 2.25 2.11 1.73 2.15 1.70 1.87 1.93 1.07 7.50 1.38 2.90 1.09 6.50 1.13 5.50 1.02 11.00 1.03 10.50 1.02 11.00
14.50 1.00 5.50 1.13 4.65 1.19 2.73 1.51 2.11 1.73 1.66 2.17 1.36 2.94 1.25 3.48 1.10 5.65 1.08 6.20 1.01 10.75
6.26 1.14 2.78 1.47 2.48 1.58 2.17 1.75 1.88 2.00 1.70 2.25 1.54 2.61 1.27 3.98 1.10 7.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.42 1.52 2.65 1.44 1.27 3.55 1.27 3.50 1.04 9.00
3.95 1.25 2.75 1.45 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70
3.47 1.34 2.78 1.48 2.02 1.87 1.70 2.24 1.49 2.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.66 1.59 2.26 1.35 3.00
5.55 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.95 1.36
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