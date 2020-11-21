Нью-Инглэнд Революшн
2:1
Конец матча
Стадион: Джилетт
Монреаль Импакт
6' Желтая карточкаБоу Густаво
20' Желтая карточкаМакнамара Томас
1:0
38' ГолХиль Карлес
43' Желтая карточкаКорралес Хорхе
1:1
61' ГолКиото Ромель
2:1
90' ГолБоу Густаво
30
Тёрнер
Мэтт
24
Джонс
Дехуан
22
Хиль
Карлес
10
Банбери
Тил
23
Диоп
Клемент
14
Сейдич
Амар
30
Киото
Ромель
- Основной состав
-
30 Тёрнер МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Банбери ТилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Найтон БрэдВратарь
-
16 Синович СетЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Нгуйен ЛиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Роу КелинПолузащитник
-
31 Манне КекутаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Яо КарифаЗащитник
-
27 Бейя КлеманЗащитник
- Полузащитник
-
19 Саба СтивенПолузащитник
- Нападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
-
Главный тренер: Анри Тьерри
Ход матча
6'
20'
38'
1:0
43'
61'
1:1
90'
2:1
Предыдущие игры
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +7 =6 -7Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +7 =1 -12Ди Си Юнайтед 2:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Орландо Сити Монреаль Импакт 0:1 Нэшвилл Нью-Йорк Сити 3:1 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 2:1 Интер Майами Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед
Последние игры между собой
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 4:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Монреаль Импакт 3:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
Победитель
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