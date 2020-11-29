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  3. Аргентина: Copa Diego Armando Maradona Zona 2
Колон
1:2
Конец матча
Индепендьенте
0'
15' Желтая карточка
Чанкалай Томас
18' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
65' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
70' Желтая карточка
Luis Miguel Rodriguez
74' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
0:1
75' Гол
Jony Menendez
80' Желтая карточка
Lucas Gonzalez
84' Желтая карточка
Eric Meza
0:2
89' Гол
Alan Velasco
1:2
90' Гол
Фернандес Брайан
90'+4
1
Леонардо
Буриан
6
Emanuel
Olivera
2
Bruno
Felix
Bianchi
40
Rafael
Delgado
13
Alex
Vigo
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
3
Gonzalo
Piovi
23
Cristian
Bernardi
12
Чанкалай
Томас
10
Luis
Miguel
Rodriguez
13
Milton
Alvarez
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
26
Alexander
Barboza
5
Lucas
Rodriguez
I
29
Lucas
Daniel
Romero
22
Federico
Martinez3
14
Lucas
Gonzalez
15
Alan
Sonora
9
Alan
Velasco
18
Ромеро
Сильвио
Колон
3-4-2-1
Индепендьенте
4-1-4-1

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Колон 2:0 Сентраль Кордоба Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон
Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус
Индепендьенте Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Феникс 1:4 Индепендьенте Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Колон
Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:1 Сонсонате Индепендьенте 1:0 Форталеза Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте

Последние игры между собой

Колон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
Индепендьенте: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
Индепендьенте 1:1 Колон Кубок Лиги Индепендьенте 2:0 Колон Суперлига Индепендьенте 3:0 Колон Суперлига Колон 0:1 Индепендьенте Суперлига
Колон 0:2 Индепендьенте Примера Индепендьенте 4:1 Колон Примера Колон 0:1 Индепендьенте Примера Колон 1:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 2:2 Колон Примера Индепендьенте 0:1 Колон Примера А Индепендьенте 3:1 Колон Примера А Колон 1:1 Индепендьенте Примера А Колон 1:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 3:2 Колон Примера А Индепендьенте 0:1 Колон Примера А Колон 1:2 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:3 Колон Примера А Клаусура
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Gonzalo Piovi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Чанкалай Томас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 5.70 1.15
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 1.53 5.30
  27.06 4.37 1.25

Самый высокий коэффициент на матч «Колон» – «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колон» – «Индепендьенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.65 2.15 5.20 1.12 1.08 7.00 2.15 1.65 1.84 1.90 1.66 2.15 1.08 7.00 1.21 4.10 1.15 4.90 1.05 9.30 1.04 10.00 0.00 23.00
2.50 1.53 2.08 1.75 1.65 2.25 1.43 2.82 1.62 2.29 1.36 3.11 1.76 2.07 1.56 2.42 1.48 2.70 1.15 5.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.50 2.40 1.27 3.60 1.05 8.50
1.21 4.32 1.10 6.73 1.54 2.51 1.36 3.22
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.02 1.74 1.45 2.65 1.14 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
6.00 1.12
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Где смотреть матч Колон 1:2 Индепендьенте онлайн

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