Колон
1:2
Конец матча
Индепендьенте
15' Желтая карточкаЧанкалай Томас
18' Желтая карточкаGonzalo Piovi
65' Желтая карточкаБустос Фабрисио
70' Желтая карточкаLuis Miguel Rodriguez
74' Желтая карточкаBruno Felix Bianchi
0:1
75' ГолJony Menendez
80' Желтая карточкаLucas Gonzalez
84' Желтая карточкаEric Meza
0:2
89' ГолAlan Velasco
1:2
90' ГолФернандес Брайан
13
Alex
Vigo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Баккья РенсоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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Главный тренер: Lucas Pusineri
Ход матча
15'
18'
65'
75'
0:1
80'
84'
89'
0:2
90'
1:2
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +6 =3 -11Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Колон 2:0 Сентраль Кордоба Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон
Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус
Индепендьенте Последние 20 матчей: +6 =8 -6Феникс 1:4 Индепендьенте Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Колон
Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:1 Сонсонате Индепендьенте 1:0 Форталеза Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте
Последние игры между собой
Колон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
Индепендьенте: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
Колон 0:2 Индепендьенте Примера Индепендьенте 4:1 Колон Примера Колон 0:1 Индепендьенте Примера Колон 1:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 2:2 Колон Примера Индепендьенте 0:1 Колон Примера А Индепендьенте 3:1 Колон Примера А Колон 1:1 Индепендьенте Примера А Колон 1:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 3:2 Колон Примера А Индепендьенте 0:1 Колон Примера А Колон 1:2 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:3 Колон Примера А Клаусура
Победитель
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