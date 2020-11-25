0:1
108' ГолDaniel Rios
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
22
Ларьи
Ричи
18
Делеон
Ник
17
Алтидор
Жози
27
Brian
Anunga
29
Мьюл
Алекс
10
Мукхтар
Хани
99
Кадис
Хондер
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
-
97 Ralph Priso
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Brian AnungaПолузащитник
-
29 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
-
15 Eric MillerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Daniel RiosНападающий
-
-
-
Главный тренер: Gary Smith
Ход матча
101'
108'
0:1
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +11 =3 -6Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто Торонто 2:1 Интер Майами Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 5:0 Торонто
Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 3:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл Последние 20 матчей: +8 =7 -5Нэшвилл 3:0 Интер Майами Орландо Сити 2:3 Нэшвилл Нэшвилл 0:1 Даллас Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр
Монреаль Импакт 0:1 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 3:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл
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