  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Старт
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 600
Бранн
0'
0:1
60' Гол
Странд Петтер
65' Желтая карточка
Марковик Эман
1:1
69' Гол
Шульц Эрик
84' Желтая карточка
Erlend Segberg
1:1
85' Не забитый пенальти
Daouda Bamba
90'+5
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
6
Йоргенсен
Йоаким
2
Jesper
Daland
22
Kristoffer
Toennessen
23
Erlend
Segberg
4
Эль-Макрини
Мохамед
11
Шульц
Эрик
30
Боланьос
Кристиан
8
Марковик
Эман
7
Kevin
Kabran
1
Опдаль
Хокон
18
Ole
Blomberg
4
Фьолусон
Йон
Гудни
3
Форрен
Вегард
5
Грогор
Томас
9
Странд
Петтер
29
Бармен
Кристоффер
17
Соренсен
Гилли
16
Тейлор
Роберт
7
Расмуссен
Матиас
11
Daouda
Bamba
Старт
4-3-3
Бранн
4-2-3-1

Ход матча

42'
Сколевик Стеффен
Эль-Макрини Мохамед
 
46'
 
Твейта Йон-Хельге
Расмуссен Матиас
46'
 
Кристиансен Рубен
Грогор Томас
60'
0:1
Странд Петтер
65'
Марковик Эман
 
69'
Шульц Эрик
(Kevin Kabran)
1:1
84'
Martin Ramsland
Боланьос Кристиан
 
84'
Erlend Segberg
 
85'
1:1
Daouda Bamba
90'
Henrik Robstad
Марковик Эман
 
90'
 
Свеннсен Сандер
Daouda Bamba

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шульц Эрик 10 0.34
2. Mathias Bringaker 4 0.14
3. Kevin Kabran 3 0.1
4. Боланьос Кристиан 2 (1) 0.07
5. Erlend Segberg 2 0.07
6. Isaac Twum 2 0.07
7. Скаанес Каспер 2 0.07
8. Jesper Daland 1 0.03
9. Kristoffer Toennessen 1 0.03
10. Эль-Макрини Мохамед 1 0.03
11. Сколевик Стеффен 1 0.03
12. Марковик Эман 1 0.03
13. Mikael Ugland 1 0.03
14. Бёруфсен Эспен 0 0
15. Martin Ramsland 0 0
16. Eirik Wichne 0 0
17. Sander Sjoekvist 0 0
Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daouda Bamba 10 0.34
2. Кумсан Джилберт 8 0.28
3. Тейлор Роберт 5 0.17
4. Странд Петтер 4 0.14
5. Бармен Кристоффер 3 (1) 0.1
6. Daniel A. Pedersen 2 0.07
7. Хауген Фредрик 1 0.03
8. Твейта Йон-Хельге 1 0.03
9. Свеннсен Сандер 1 0.03
10. Грогор Томас 1 0.03
11. Erland Hustad 1 0.03
12. Тенисте Тайо 0 0
13. Форрен Вегард 0 0
14. Кристиансен Рубен 0 0

Карточки

Старт
# Игрок      
1. Эль-Макрини Мохамед 5 1
2. Kevin Kabran 5 0
3. Eirik Wichne 5 0
4. Шульц Эрик 4 0
5. Erlend Segberg 4 0
6. Марковик Эман 4 0
7. Isaac Twum 4 0
8. Martin Ramsland 3 0
9. Jesper Daland 3 0
10. Mikael Ugland 3 0
11. Доймеланд Йонас 2 0
12. Скаанес Каспер 2 0
13. Берган Вегар 2 0
14. Аремю Афииз 2 0
15. Йоргенсен Йоаким 1 0
16. Бёруфсен Эспен 1 0
17. Сколевик Стеффен 1 0
18. Mathias Bringaker 1 0
Бранн
# Игрок      
1. Бармен Кристоффер 4 0
2. Ордагич Амер 4 0
3. Форрен Вегард 3 0
4. Daniel A. Pedersen 3 0
5. Кумсан Джилберт 3 0
6. Странд Петтер 3 0
7. Акоста Бисмарк 3 0
8. Тейлор Роберт 3 0
9. Ole Kolskogen 3 0
10. Фьолусон Йон Гудни 2 0
11. Аамада Али 2 0
12. Кристиансен Рубен 2 0
13. Daouda Bamba 2 0
14. Erland Hustad 2 0
15. Тенисте Тайо 1 0
16. Хауген Фредрик 1 0
17. Твейта Йон-Хельге 1 0
18. Опдаль Хокон 1 0
19. Грогор Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Старт 3.33% (1) 26.67% (8) 13.33% (4) 10% (3) 23.33% (7) 23.33% (7)
 Бранн 21.62% (8) 5.41% (2) 13.51% (5) 21.62% (8) 24.32% (9) 13.51% (5)

Предыдущие игры

Старт Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Мьёндален 1:0 Старт Старт 1:1 Будё-Глимт Викинг 4:1 Старт Одд 1:2 Старт
Старт 3:2 Сарпсборг-08 Русенборг 1:0 Старт Старт 0:1 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 1:1 Старт Старт 5:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Старт Старт 1:2 Кристиансунд Старт 1:0 Олесунн Будё-Глимт 6:0 Старт Старт 2:1 Волеренга Кристиансунд 3:2 Старт Мольде 5:0 Старт Старт 3:0 Мьёндален Олесунн 3:2 Старт Старт 0:0 Стабек Бранн 1:1 Старт
Бранн Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Бранн 1:1 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Бранн Бранн 3:1 Олесунн Русенборг 2:3 Бранн
Бранн 1:2 Хёугесунн Саннефьёрд 3:3 Бранн Бранн 1:1 Стабек Мьёндален 2:0 Бранн Бранн 1:2 Мольде Кристиансунд 1:1 Бранн Бранн 1:3 Будё-Глимт Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт

Последние игры между собой

Старт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Бранн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Бранн 1:1 Старт Типпелиген Бранн 1:1 Старт Товарищеские матчи Бранн 4:1 Старт Типпелиген Старт 0:1 Бранн Типпелиген
Старт 1:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Старт Типпелиген Бранн 0:3 Старт Товарищеские матчи Бранн 1:2 Старт Типпелиген Старт 1:1 Бранн Типпелиген Старт 3:1 Бранн Товарищеские матчи Старт 1:2 Бранн Товарищеские матчи Старт 3:3 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Старт Типпелиген Старт 3:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:1 Старт Типпелиген Старт 3:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:4 Старт Типпелиген Старт 0:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Старт Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 29 25 3 1 100 - 32 78
2. Мольде 27 18 2 7 67 - 32 56
3. Волеренга 28 14 9 5 45 - 31 51
4. Кристиансунд 28 12 11 5 54 - 40 47
5. Русенборг 27 13 6 8 46 - 34 45
6. Викинг 28 12 7 9 52 - 47 43
7. Одд 26 13 3 10 48 - 41 42
8. Хёугесунн 29 10 6 13 36 - 50 36
9. Стабек 28 8 11 9 35 - 43 35
10. Саннефьёрд 28 9 6 13 30 - 42 33
11. Бранн 29 8 9 12 38 - 48 33
12. Сарпсборг-08 29 8 8 13 33 - 38 32
13. Стрёмсгодсет 28 6 10 12 38 - 52 28
14. Старт 29 6 9 14 33 - 52 27
15. Мьёндален 28 7 3 18 23 - 44 24
16. Олесунн 29 2 5 22 30 - 82 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 14 0 0 56 - 11 42
2. Мольде 14 11 1 2 37 - 13 34
3. Волеренга 14 9 5 0 29 - 13 32
4. Русенборг 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Одд 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Кристиансунд 14 7 4 3 33 - 23 25
7. Викинг 14 7 3 4 32 - 20 24
8. Сарпсборг-08 15 6 3 6 20 - 14 21
9. Хёугесунн 15 6 3 6 22 - 26 21
10. Старт 15 5 6 4 22 - 20 21
11. Стабек 14 5 5 4 17 - 15 20
12. Мьёндален 14 5 0 9 13 - 18 15
13. Стрёмсгодсет 14 3 6 5 19 - 25 15
14. Саннефьёрд 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Бранн 14 3 5 6 19 - 19 14
16. Олесунн 15 1 3 11 16 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 15 11 3 1 44 - 21 36
2. Мольде 13 7 1 5 30 - 19 22
3. Кристиансунд 14 5 7 2 21 - 17 22
4. Волеренга 14 5 4 5 16 - 18 19
5. Викинг 14 5 4 5 20 - 27 19
6. Саннефьёрд 15 6 1 8 18 - 23 19
7. Бранн 15 5 4 6 19 - 29 19
8. Русенборг 14 5 3 6 16 - 19 18
9. Одд 13 5 1 7 22 - 26 16
10. Хёугесунн 14 4 3 7 14 - 24 15
11. Стабек 14 3 6 5 18 - 28 15
12. Стрёмсгодсет 14 3 4 7 19 - 27 13
13. Сарпсборг-08 14 2 5 7 13 - 24 11
14. Мьёндален 14 2 3 9 10 - 26 9
15. Старт 14 1 3 10 11 - 32 6
16. Олесунн 14 1 2 11 14 - 43 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Эль-Макрини Мохамед уходит с поля. Сколевик Стеффен выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 1.75 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.68 3.54
  3.83 1.54 6.72

Самый высокий коэффициент на матч «Старт» – «Бранн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Старт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бранн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Старт» – «Бранн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.30 1.30 12.50 1.01 1.55 2.35 3.95 1.22 1.92 1.82 2.14 1.70 1.92 1.92 1.72 2.12 1.14 5.20 1.30 3.35 1.04 9.00 1.09 6.60 1.08 10.00 1.01 12.00
12.50 1.00 11.50 1.01 4.85 1.18 3.95 1.25 2.44 1.62 1.89 1.91 1.59 2.30 1.30 3.26 1.19 3.96 1.07 6.70 1.06 7.10
3.73 1.29 2.56 1.53 3.25 1.35 2.70 1.49 2.13 1.75 1.68 2.22 1.65 2.31 1.41 2.98 1.18 5.18 1.39 3.07 1.54 2.54 1.40 3.01 1.20 4.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.52 2.42 2.39 1.53 1.04 9.00 1.22 4.00 1.04 9.00
3.45 1.31 2.38 1.58 1.63 2.28 1.24 4.05 1.16 5.30
1.31 3.57 1.16 5.26 1.41 2.94 1.28 3.70 1.21 4.44 1.38 3.06 1.21 4.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.99 1.73 1.51 2.46 1.32 3.20
5.20 1.17 3.64 1.28 2.01 1.80 1.51 2.56 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
Где смотреть матч Старт 1:1 Бранн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный