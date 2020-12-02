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Сиэтл Саундерс
1:0
Конец матча

Стадион:
Даллас
0'
1:0
49' Гол
О'Нил Шейн
58' Желтая карточка
Брессан Матеус
69' Желтая карточка
Joao Paulo I
74' Желтая карточка
Тьяго Сантос
90'+4
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
6
Joao
Paulo
I
33
Джонс
Джовин
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
20
Jimmy
Maurer
14
Bryan
Reynolds
24
Хеджес
Мэтт
4
Брессан
Матеус
26
John
Nelson
10
Andres
Ricaurte
5
Тьяго
Сантос
9
Пико
Фабрис
15
Tanner
Tessmann
12
Ryan
Hollingshead
29
Хара
Франко
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Даллас
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лодейро Николас 1 0.5
2. Руидиас Рауль 1 0.5
3. Моррис Джордан 1 0.5
4. О'Нил Шейн 1 0.5
Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ricardo Pepi 1 0.5

Карточки

Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Лодейро Николас 1 0
2. Joao Paulo I 1 0
Даллас
# Игрок      
1. Тьяго Сантос 1 0
2. Andres Ricaurte 1 0
3. Пико Фабрис 1 0
4. Брессан Матеус 1 0
5. Ema Twumasi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сиэтл Саундерс 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Даллас 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс
Даллас Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Портленд Тимберс 1:1 Даллас Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас Нэшвилл 0:1 Даллас Даллас 3:0 Хьюстон Динамо
Даллас 2:1 Интер Майами Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Нэшвилл 3:0 Даллас Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Даллас 2:2 Коламбус Кру Даллас 0:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Даллас: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС
Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас МЛС Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 5:0 Даллас МЛС Даллас 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас МЛС Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС
1/4 финала
0 Спортинг Канзас-Сити
0 Миннесота Юнайтед
1 Сиэтл Саундерс
0 Даллас
2 Коламбус Кру
0 Нэшвилл
1 Орландо Сити
3 Нью-Инглэнд Революшн
1/2 финала
?
?
0 Коламбус Кру
0 Нью-Инглэнд Революшн
Финал
?
?
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Судья начинает матч
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lumen Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.16 5.90 30.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 5.70 38.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 4.15 4.85
  1.70 4.01 5.18

Самый высокий коэффициент на матч «Сиэтл Саундерс» – «Даллас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сиэтл Саундерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Даллас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сиэтл Саундерс» – «Даллас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.75 1.25 11.50 1.02 1.55 2.35 3.65 1.25 1.05 8.50 2.07 1.75 1.83 1.98 1.10 6.25 1.25 3.65 1.03 10.00 1.07 7.20 1.06 8.50 1.01 13.50
12.50 1.00 11.25 1.01 4.40 1.20 3.52 1.30 2.29 1.69 1.76 2.06 1.48 2.57 1.22 3.88 1.16 4.50 1.04 7.70
4.69 1.21 2.75 1.49 2.28 1.68 2.04 1.86 1.77 2.13 1.60 2.44 1.49 2.73 1.18 5.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.22 4.00 2.35 1.59 1.11 5.80 1.20 4.20 1.12 5.55
3.32 1.33 2.32 1.61 1.57 2.40 1.19 4.75 1.14 5.65
2.89 1.45 2.28 1.68 1.77 2.16 1.54 2.61 1.36 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.81 1.44 2.65
4.70 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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