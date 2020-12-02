Сиэтл Саундерс
1:0
Конец матча
Стадион: Lumen Field
Даллас
1:0
49' ГолО'Нил Шейн
58' Желтая карточкаБрессан Матеус
69' Желтая карточкаJoao Paulo I
74' Желтая карточкаТьяго Сантос
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
33
Джонс
Джовин
20
Jimmy
Maurer
24
Хеджес
Мэтт
26
John
Nelson
29
Хара
Франко
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Джонс ДжовинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Торрес РоманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
20 Jimmy MaurerВратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
-
26 John NelsonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ema Twumasi
-
16 Ricardo Pepi
-
-
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Ход матча
49'
1:0
58'
69'
74'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лодейро Николас
|1
|0.5
|2.
|Руидиас Рауль
|1
|0.5
|3.
|Моррис Джордан
|1
|0.5
|4.
|О'Нил Шейн
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ricardo Pepi
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лодейро Николас
|1
|0
|2.
|Joao Paulo I
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тьяго Сантос
|1
|0
|2.
|Andres Ricaurte
|1
|0
|3.
|Пико Фабрис
|1
|0
|4.
|Брессан Матеус
|1
|0
|5.
|Ema Twumasi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сиэтл Саундерс
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс
Даллас Последние 20 матчей: +9 =6 -5Портленд Тимберс 1:1 Даллас Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас Нэшвилл 0:1 Даллас Даллас 3:0 Хьюстон Динамо
Даллас 2:1 Интер Майами Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Нэшвилл 3:0 Даллас Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Даллас 2:2 Коламбус Кру Даллас 0:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Даллас: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас МЛС Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 5:0 Даллас МЛС Даллас 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Даллас МЛС Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас МЛС Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Даллас 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас МЛС
Победитель
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