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Ризеспор
3:2
Конец матча

Стадион:
Гёзтепе
0'
45' Желтая карточка
Моссоро Марсио
1:0
45' Пенальти
Болдрин Фернандо
2:0
57' Гол
Михаляк Конрад
59' Желтая карточка
Палули Мурат
2:1
66' Гол
Каян Ялчин
69' Желтая карточка
Мелняк Дарио
2:2
81' Гол
Наполеони Стефано
82' Желтая карточка
Гильерме Маркес
85' Желтая карточка
Морозюк Николай
86' Желтая карточка
Тити
90' Желтая карточка
Эзтюрк Алпаслан
3:2
90' Гол
Шкода Милан
3:2
90' Не забитый пенальти
Болдрин Фернандо
90' Желтая карточка
Каян Ялчин
90' Желтая карточка
Пехливан Ясин
90'+9
25
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
24
Дилавер
Эмир
80
Мериа
Яссин
53
Мелняк
Дарио
66
Эрдоган
Доган
23
Донса
Годфред
17
Михаляк
Конрад
10
Болдрин
Фернандо
37
Андраде
Фернандо
21
Шкода
Милан
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
77
Палули
Мурат
5
Эзтюрк
Алпаслан
4
Тити
41
Эмир
Беркан
6
Сёнмез
Кулибай
8
Айдогду
Сонер
7
Акбунар
Халиль
11
Трипич
Златко
10
Моссоро
Марсио
9
Ндиайе
Чериф
Ризеспор
4-2-3-1
Гёзтепе
4-2-3-1

Ход матча

45'
 
Моссоро Марсио
45'
Болдрин Фернандо
1:0
56'
 
Гильерме Маркес
Моссоро Марсио
56'
 
Наполеони Стефано
Трипич Златко
56'
 
Каян Ялчин
Сёнмез Кулибай
57'
Михаляк Конрад
(Андраде Фернандо)
2:0
59'
 
Палули Мурат
63'
 
Бурекович Дженан
Эмир Беркан
66'
2:1
Каян Ялчин
(Тити)
67'
Булут Онур
Андраде Фернандо
 
69'
Мелняк Дарио
 
75'
Пехливан Ясин
Михаляк Конрад
 
81'
2:2
Наполеони Стефано
82'
 
Гильерме Маркес
85'
Морозюк Николай
 
86'
 
Тити
90'
 
Эзтюрк Алпаслан
90'
Шкода Милан
3:2
90'
Болдрин Фернандо
3:2
90'
 
Каян Ялчин
90'
Пехливан Ясин
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реми Лоик 6 (2) 0.55
2. Болдрин Фернандо 3 (1) 0.27
3. Шкода Милан 2 0.18
4. Сантос Фабрисио 1 0.09
5. Андраде Фернандо 1 0.09
6. Мериа Яссин 1 0.09
7. Михаляк Конрад 1 0.09
8. Мелняк Дарио 0 0
9. Дурак Абдулла 0 0
10. Дилавер Эмир 0 0
11. Йованчич Душан 0 0
Гёзтепе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акбунар Халиль 4 0.33
2. Ндиайе Чериф 3 0.25
3. Айдогду Сонер 2 0.17
4. Трипич Златко 2 0.17
5. Гильерме Маркес 2 (1) 0.17
6. Моссоро Марсио 1 0.08
7. Идейе Браун 1 0.08
8. Нукан Атынч 1 0.08
9. Наполеони Стефано 1 0.08
10. Каян Ялчин 1 0.08
11. Эзтюрк Алпаслан 1 (1) 0.08
12. Нвободо Обинна 0 0
13. Тити 0 0
14. Эмир Беркан 0 0

Карточки

Ризеспор
# Игрок      
1. Морозюк Николай 4 0
2. Болдрин Фернандо 2 1
3. Пехливан Ясин 3 0
4. Дурак Абдулла 2 0
5. Донса Годфред 2 0
6. Мелняк Дарио 2 0
7. Мериа Яссин 2 0
8. Сантос Фабрисио 2 0
9. Реми Лоик 1 0
10. Дилавер Эмир 1 0
11. Кейбаши Исмаил 1 0
12. Самудио Брайан 1 0
Гёзтепе
# Игрок      
1. Каян Ялчин 5 0
2. Эзтюрк Алпаслан 3 0
3. Айдогду Сонер 2 0
4. Акбунар Халиль 2 0
5. Эмир Беркан 2 0
6. Сёнмез Кулибай 2 0
7. Моссоро Марсио 1 0
8. Трипич Златко 1 0
9. Тити 1 0
10. Идейе Браун 1 0
11. Гильерме Маркес 1 0
12. Поко Андре 1 0
13. Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
14. Михоевич Марко 1 0
15. Палули Мурат 1 0
16. Ндиайе Чериф 1 0
17. Нвободо Обинна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ризеспор 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2) 26.67% (4)
 Гёзтепе 15.79% (3) 10.53% (2) 10.53% (2) 10.53% (2) 36.84% (7) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор
Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор
Гёзтепе Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Гёзтепе 1:1 Кайсериспор Сивасспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:0 Кыркларелиспор
Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Гёзтепе Касымпаша 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:3 Фенербахче Гёзтепе 4:0 Менемен Беледиеспор Истанбул Башакшехир 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Гёзтепе 2:1 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю Гёзтепе 3:1 Сивасспор Галатасарай 3:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Фенербахче 2:1 Гёзтепе

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Гёзтепе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Гёзтепе 2:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:0 Гёзтепе Суперлига Ризеспор 1:0 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 2:0 Ризеспор Суперлига
Ризеспор 5:1 Гёзтепе Турецкая первая лига Гёзтепе 1:0 Ризеспор Турецкая первая лига Гёзтепе 1:1 Ризеспор А Лига Ризеспор 2:3 Гёзтепе А Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 11 7 2 2 20 - 6 23
2. Галатасарай Заявка 11 7 2 2 19 - 7 23
3. Фенербахче Заявка 12 7 2 3 22 - 16 23
4. Бешикташ Заявка 10 6 1 3 20 - 17 19
5. Хатайспор Заявка 10 5 3 2 13 - 13 18
6. Касымпаша Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
7. Гёзтепе Заявка 12 4 6 2 19 - 13 18
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 12 4 5 3 20 - 15 17
9. Малатьяспор Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
10. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
11. Коньяспор Заявка 11 4 3 4 15 - 11 15
12. Истанбул Башакшехир Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
13. Ризеспор Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
14. Трабзонспор Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15. Антальяспор Заявка 11 3 4 4 12 - 16 13
16. Сивасспор Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
17. Кайсериспор Заявка 11 2 4 5 6 - 12 10
18. Эрзурумспор Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
19. Генчлербирлиги Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
20. Денизлиспор Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
21. Анкарагюджю Заявка 10 1 2 7 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фатих Карагюмрюк Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Хатайспор Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Касымпаша Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4. Аланьяспор Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
5. Малатьяспор Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
6. Гёзтепе Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
7. Галатасарай Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8. Коньяспор Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
9. Бешикташ Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Антальяспор Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
11. Ризеспор Заявка 6 3 1 2 11 - 12 10
12. Газишехир Газиантеп Заявка 5 2 3 0 9 - 6 9
13. Истанбул Башакшехир Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
14. Трабзонспор Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
15. Фенербахче Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
16. Генчлербирлиги Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Кайсериспор Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18. Анкарагюджю Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
19. Эрзурумспор Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
20. Денизлиспор Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
21. Сивасспор Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Галатасарай Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Аланьяспор Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Бешикташ Заявка 5 3 0 2 12 - 13 9
5. Сивасспор Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
6. Истанбул Башакшехир Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
7. Гёзтепе Заявка 6 1 4 1 5 - 5 7
8. Трабзонспор Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
9. Газишехир Газиантеп Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Эрзурумспор Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
11. Ризеспор Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Кайсериспор Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Коньяспор Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
14. Малатьяспор Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
15. Хатайспор Заявка 4 1 1 2 1 - 9 4
16. Касымпаша Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Денизлиспор Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Генчлербирлиги Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
19. Антальяспор Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
20. Фатих Карагюмрюк Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
21. Анкарагюджю Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Болдрин Фернандо из команды Ризеспор забивает с точки!
  • Желтая карточка
    45'
    Моссоро Марсио получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Caykur Didi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.18 5.50 26.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.70 26.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.47 3.22 2.97
  1.22 5.12 30.27

Самый высокий коэффициент на матч «Ризеспор» – «Гёзтепе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ризеспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гёзтепе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ризеспор» – «Гёзтепе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.20 1.22 8.10 1.06 3.05 1.37 2.75 1.48 2.14 1.71 1.44 2.75 1.71 2.14 1.45 2.55 1.90 1.90 1.85 1.95 1.13 5.50 1.12 15.00 1.02 11.00 1.01 12.00 1.03 18.50 1.02 10.50
8.30 1.03 7.30 1.06 3.32 1.31 2.59 1.50 1.87 2.03 1.46 2.72 1.31 3.32 1.12 5.55 1.08 6.15 1.00 10.75 1.03 9.30 1.05 7.30
4.17 1.24 3.53 1.31 2.88 1.43 2.10 1.77 3.72 1.28 3.12 1.38 2.51 1.55 1.91 1.95 2.67 1.49 2.23 1.68 1.78 2.09 1.51 2.61 1.71 2.18 1.43 2.88 1.16 5.48 1.16 5.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.30 3.50 1.93 1.88 1.01 15.00 1.11 5.70 1.02 13.00
2.77 1.44 1.87 1.93 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
1.18 5.06 1.46 2.79 1.17 5.14 1.50 2.64 1.36 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.50 1.49 1.62 2.21 1.23 3.80 1.36 3.00
3.76 1.27 2.62 1.49 1.68 2.19 1.29 3.60 1.18 4.85 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.77
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Ризеспор 3:2 Гёзтепе онлайн

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