Ризеспор
3:2
Конец матча
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Гёзтепе
45' Желтая карточкаМоссоро Марсио
1:0
45' ПенальтиБолдрин Фернандо
2:0
57' ГолМихаляк Конрад
59' Желтая карточкаПалули Мурат
2:1
66' ГолКаян Ялчин
69' Желтая карточкаМелняк Дарио
2:2
81' ГолНаполеони Стефано
82' Желтая карточкаГильерме Маркес
85' Желтая карточкаМорозюк Николай
86' Желтая карточкаТити
90' Желтая карточкаЭзтюрк Алпаслан
3:2
90' ГолШкода Милан
3:2
90' Не забитый пенальтиБолдрин Фернандо
90' Желтая карточкаКаян Ялчин
90' Желтая карточкаПехливан Ясин
25
Аккан
Гёкхан
24
Дилавер
Эмир
80
Мериа
Яссин
53
Мелняк
Дарио
21
Шкода
Милан
77
Палули
Мурат
4
Тити
41
Эмир
Беркан
- Основной состав
-
25 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
-
24 Дилавер ЭмирЗащитник
-
80 Мериа ЯссинЗащитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ай СелимЗащитник
-
35 Коч АлберкПолузащитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
-
26 Булут ОнурПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Торун ТунайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stjepan Tomas
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Палули МуратЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
41 Эмир БерканЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Каян ЯлчинПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Идейе БраунНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ersan Parlatan
Ход матча
45'
45'
1:0
57'
59'
66'
2:1
69'
81'
82'
85'
86'
90'
90'
3:2
90'
3:2
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Реми Лоик
|6 (2)
|0.55
|2.
|Болдрин Фернандо
|3 (1)
|0.27
|3.
|Шкода Милан
|2
|0.18
|4.
|Сантос Фабрисио
|1
|0.09
|5.
|Андраде Фернандо
|1
|0.09
|6.
|Мериа Яссин
|1
|0.09
|7.
|Михаляк Конрад
|1
|0.09
|8.
|Мелняк Дарио
|0
|0
|9.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|10.
|Дилавер Эмир
|0
|0
|11.
|Йованчич Душан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акбунар Халиль
|4
|0.33
|2.
|Ндиайе Чериф
|3
|0.25
|3.
|Айдогду Сонер
|2
|0.17
|4.
|Трипич Златко
|2
|0.17
|5.
|Гильерме Маркес
|2 (1)
|0.17
|6.
|Моссоро Марсио
|1
|0.08
|7.
|Идейе Браун
|1
|0.08
|8.
|Нукан Атынч
|1
|0.08
|9.
|Наполеони Стефано
|1
|0.08
|10.
|Каян Ялчин
|1
|0.08
|11.
|Эзтюрк Алпаслан
|1 (1)
|0.08
|12.
|Нвободо Обинна
|0
|0
|13.
|Тити
|0
|0
|14.
|Эмир Беркан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Морозюк Николай
|4
|0
|2.
|Болдрин Фернандо
|2
|1
|3.
|Пехливан Ясин
|3
|0
|4.
|Дурак Абдулла
|2
|0
|5.
|Донса Годфред
|2
|0
|6.
|Мелняк Дарио
|2
|0
|7.
|Мериа Яссин
|2
|0
|8.
|Сантос Фабрисио
|2
|0
|9.
|Реми Лоик
|1
|0
|10.
|Дилавер Эмир
|1
|0
|11.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|12.
|Самудио Брайан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каян Ялчин
|5
|0
|2.
|Эзтюрк Алпаслан
|3
|0
|3.
|Айдогду Сонер
|2
|0
|4.
|Акбунар Халиль
|2
|0
|5.
|Эмир Беркан
|2
|0
|6.
|Сёнмез Кулибай
|2
|0
|7.
|Моссоро Марсио
|1
|0
|8.
|Трипич Златко
|1
|0
|9.
|Тити
|1
|0
|10.
|Идейе Браун
|1
|0
|11.
|Гильерме Маркес
|1
|0
|12.
|Поко Андре
|1
|0
|13.
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|14.
|Михоевич Марко
|1
|0
|15.
|Палули Мурат
|1
|0
|16.
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|17.
|Нвободо Обинна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ризеспор
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|Гёзтепе
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|36.84% (7)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: +6 =5 -9Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор
Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор
Гёзтепе Последние 20 матчей: +8 =7 -5Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Гёзтепе 1:1 Кайсериспор Сивасспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:0 Кыркларелиспор
Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Гёзтепе Касымпаша 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:3 Фенербахче Гёзтепе 4:0 Менемен Беледиеспор Истанбул Башакшехир 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Гёзтепе 2:1 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю Гёзтепе 3:1 Сивасспор Галатасарай 3:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Фенербахче 2:1 Гёзтепе
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Гёзтепе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 6
|23
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 7
|23
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 16
|23
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 17
|19
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 13
|18
|6.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 13
|18
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|10.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 11
|15
|12.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|13.
|Ризеспор
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|13
|16.
|Сивасспор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Хатайспор
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|3.
|Касымпаша
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|Аланьяспор
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|5.
|Малатьяспор
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|6.
|Гёзтепе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|7.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|8.
|Коньяспор
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|9.
|Бешикташ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|11.
|Ризеспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 12
|10
|12.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|15.
|Фенербахче
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|19.
|Эрзурумспор
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|21.
|Сивасспор
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 13
|9
|5.
|Сивасспор
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|6.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Трабзонспор
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Эрзурумспор
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|11.
|Ризеспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|15.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 9
|4
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Денизлиспор
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|19.
|Антальяспор
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|20.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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