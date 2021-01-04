  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Козенца
0:2
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
22' Желтая карточка
Хаас Николас
45' Желтая карточка
Тиритиельо Андреа
0:1
45' Пенальти
Оливьери Марко
52' Желтая карточка
Вера Брайан
69' Желтая карточка
Романьоли Симоне
77' Желтая карточка
Шаудоне Даниэле
0:2
88' Гол
Манкузо Леонардо
90'+5
30
Фальконе
Владимиро
4
Тиритиельо
Андреа
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
13
Буа
Девид
88
Петруччи
Давиде
25
Коне
Бенджамин
19
Вера
Брайан
6
Балули
Мохамед
11
Сакко
Ихсан
23
Глиоцци
Этторе
1
Бриньоли
Альберто
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
16
Казале
Николо
65
Паризи
Фабьяно
28
Риччи
Самуэле
5
Штулац
Лео
32
Хаас
Николас
11
Байрами
Недим
9
Оливьери
Марко
8
Матос
Ридер
Козенца
3-4-1-2
Эмполи
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карретта Мирко 3 0.18
2. Глиоцци Этторе 2 0.12
3. Тиритиельо Андреа 2 0.12
4. Балули Мохамед 2 0.12
5. Баэс Хайме 1 0.06
6. Биттанте Лука 1 0.06
7. Корси Анджело 0 0
8. Суэва Джанлуиджи 0 0
9. Вера Брайан 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 9 (1) 0.53
2. Ла Мантия Андреа 6 0.35
3. Морео Стефано 4 0.24
4. Оливьери Марко 3 (1) 0.18
5. Матос Ридер 2 0.12
6. Хаас Николас 2 0.12
7. Штулац Лео 1 0.06
8. Байрами Недим 1 0.06
9. Романьоли Симоне 1 0.06
10. Бандинелли Филиппо 0 0
11. Риччи Самуэле 0 0
12. Фьямоцци Риккардо 0 0
13. Терзич Алекса 0 0
14. Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Тиритиельо Андреа 6 1
2. Биттанте Лука 4 1
3. Корси Анджело 5 0
4. Ба Абу 3 1
5. Шаудоне Даниэле 4 0
6. Бруччини Мирко 4 0
7. Петруччи Давиде 3 0
8. Идда Риккардо 3 0
9. Коне Бенджамин 3 0
10. Ингроссо Джанмарко 1 1
11. Леджиттимо Маттео 2 0
12. Карретта Мирко 2 0
13. Баэс Хайме 2 0
14. Сакко Ихсан 2 0
15. Балули Мохамед 2 0
16. Литтери Джанлука 1 0
17. Петре Адриан 1 0
18. Суэва Джанлуиджи 1 0
19. Боррелли Дженнаро 1 0
20. Вера Брайан 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Романьоли Симоне 3 2
2. Манкузо Леонардо 4 0
3. Бандинелли Филиппо 4 0
4. Фьямоцци Риккардо 2 1
5. Ла Мантия Андреа 3 0
6. Хаас Николас 3 0
7. Штулац Лео 2 0
8. Николау Димитрис 2 0
9. Риччи Самуэле 2 0
10. Морео Стефано 1 0
11. Казале Николо 1 0
12. Терзич Алекса 1 0
13. Андреа Камбиасо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 0 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 27.27% (3)
 Эмполи 10.34% (3) 0 13.79% (4) 27.59% (8) 24.14% (7) 24.14% (7)

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Пескара 0:0 Козенца Козенца 1:1 Пиза Козенца 0:0 Венеция Кремонезе 1:0 Козенца
Асколи 0:3 Козенца Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи
Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе

Последние игры между собой

Козенца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Эмполи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Эмполи 1:5 Козенца Серия B Козенца 1:0 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 17 9 7 1 29 - 16 34
2. Монца 0:0 Заявка 17 8 6 3 25 - 12 30
3. Салернитана Заявка 15 8 4 3 19 - 16 28
4. Читтаделла Заявка 14 8 3 3 27 - 13 27
5. СПАЛ 2013 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
6. Лечче 0:0 Заявка 17 6 8 3 31 - 22 26
7. Фрозиноне Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
8. Венеция Заявка 17 6 7 4 23 - 16 25
9. Кьево Заявка 14 5 6 3 18 - 13 21
10. Брешия Заявка 16 5 6 5 26 - 25 21
11. Порденоне Заявка 16 4 9 3 18 - 15 21
12. Пиза Заявка 16 4 8 4 23 - 29 20
13. Реджина 1:0 Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
14. Виченца Виртус Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
15. Реджана Заявка 14 4 3 7 15 - 23 15
16. Кремонезе Заявка 16 3 6 7 15 - 21 15
17. Козенца Заявка 17 2 9 6 11 - 14 15
18. Пескара Заявка 16 3 4 9 14 - 28 13
19. Виртус Энтелла Заявка 16 2 5 9 13 - 29 11
20. Асколи 0:1 Заявка 17 2 4 11 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Монца 0:0 Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
3. Читтаделла Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. СПАЛ 2013 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
5. Эмполи Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Венеция Заявка 9 4 2 3 13 - 8 14
7. Лечче 0:0 Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
8. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Фрозиноне Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина 1:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Кремонезе Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
14. Порденоне Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
15. Пескара Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
16. Реджана Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
17. Виченца Виртус Заявка 7 1 5 1 10 - 10 8
18. Асколи 0:1 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
19. Козенца Заявка 9 0 5 4 4 - 9 5
20. Виртус Энтелла Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
3. Монца 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
4. Лечче 0:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
5. Порденоне Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
6. Салернитана Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
7. Венеция Заявка 8 2 5 1 10 - 8 11
8. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
9. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
10. Козенца Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
11. Реджина 1:0 Заявка 9 2 4 3 7 - 12 10
12. Пиза Заявка 9 2 4 3 15 - 20 10
13. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
14. Брешия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
15. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
16. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
17. Виртус Энтелла Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
18. Кремонезе Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
19. Пескара Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
20. Асколи 0:1 Заявка 9 0 3 6 8 - 15 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Оливьери Марко из команды Эмполи забивает с точки!
  • Желтая карточка
    45'
    Тиритиельо Андреа получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Хаас Николас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.70 3.30 2.02
Бонус: 5 000 ₽ 3.98 3.25 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 21.00 5.40 1.20

Самый высокий коэффициент на матч «Козенца» – «Эмполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Козенца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эмполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Козенца» – «Эмполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.05 3.40 1.29 2.60 1.45 1.82 1.92 1.46 2.60 1.32 3.20 1.11 6.00
8.20 1.04 7.40 1.06 3.46 1.29 2.68 1.47 1.92 1.97 1.50 2.59 1.34 3.14 1.13 5.15 1.09 5.75 1.01 10.50
5.00 1.15 8.30 1.05 1.87 1.87 2.65 1.44 2.17 1.69 1.13 5.40 1.49 2.65 1.15 5.00 1.13 5.30 1.11 5.80 1.02 11.00 1.01 12.00 0.00 18.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.86 1.87 1.40 2.80 1.09 6.60
2.77 1.44 1.89 1.91 1.44 2.79 1.14 5.80 1.09 7.40
1.44 2.65 1.89 1.91 1.22 4.00 1.11 5.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.23 2.70 1.43 1.68 2.10 1.18 4.50
3.95 1.25 2.72 1.46 1.72 2.12 1.31 3.45 1.20 4.55
3.45 1.28 2.80 1.41 1.57 2.31 1.30 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.99
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
3.30 1.32
Где смотреть матч Козенца 0:2 Эмполи онлайн

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