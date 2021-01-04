Реджана
0:1
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Пескара
19' Желтая карточкаБелланова Рауль
32' Желтая карточкаБузеллато Массимилиано
42' Вторая желтая карточкаБелланова Рауль
54' Желтая карточкаЛунетта Габриэль
62' Желтая карточкаСконьямильо Дженнаро
68' Желтая карточкаДзампаро Лука
75' Желтая карточкаСетер Дамир
0:1
86' ГолСконьямильо Дженнаро
89' Красная карточкаСконьямильо Дженнаро
20
Гьямфи
Брайт
93
Айети
Арлинд
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Гьямфи БрайтЗащитник
-
93 Айети АрлиндЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кирван НикоПолузащитник
-
32 Марки МаттиаНападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сетер ДамирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Диамбо АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
Ход матча
19'
42'
54'
68'
75'
86'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 2
-
5 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сетер Дамир
|4 (1)
|0.24
|2.
|Галано Кристиан
|3 (1)
|0.18
|3.
|Майстро Фабио
|3
|0.18
|4.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0.12
|5.
|Мемушай Ледиан
|1
|0.06
|6.
|Сконьямильо Дженнаро
|1
|0.06
|7.
|Вокич Деян
|1
|0.06
|8.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|9.
|Ярошински Павел
|0
|0
|10.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|11.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|12.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коста Андреа
|3
|1
|2.
|Дзампаро Лука
|2
|0
|3.
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|4.
|Либутти Лоренцо
|1
|0
|5.
|Каргбо Аугустус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майстро Фабио
|5
|0
|2.
|Сконьямильо Дженнаро
|3
|1
|3.
|Бальцано Антонио
|4
|0
|4.
|Фернандес Леандро II
|2
|1
|5.
|Нзита Мардоки
|2
|1
|6.
|Вальдифиори Мирко
|3
|0
|7.
|Бузеллато Массимилиано
|3
|0
|8.
|Белланова Рауль
|1
|1
|9.
|Мемушай Ледиан
|2
|0
|10.
|Ярошински Павел
|2
|0
|11.
|Омеонга Стефан
|2
|0
|12.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|13.
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|14.
|Галано Кристиан
|1
|0
|15.
|Антей Лука
|1
|0
|16.
|Крекко Лука
|1
|0
|17.
|Сетер Дамир
|1
|0
|18.
|Бошич Милош
|1
|0
|19.
|Диамбо Амаду
|1
|0
|20.
|Гут Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджана
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|Пескара
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
|0
|33.33% (5)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Реджана Последние 20 матчей: +6 =3 -11Порденоне 3:0 Реджана Реджана 0:1 Реджина Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана
Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана Реджана 2:2 Монополи Реджана 2:2 Пиза Падова 2:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Реджана 0:1 Imolese Реджана 1:0 Бари
Пескара Последние 20 матчей: +5 =4 -11Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца
Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара
Последние игры между собой
Реджана: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Пескара: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|29 - 16
|34
|2.
|Монца
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 12
|30
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|4.
|Салернитана
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 18
|28
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 14
|27
|6.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|31 - 22
|26
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|17 - 16
|25
|8.
|Венеция
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|9.
|Кьево
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 13
|24
|10.
|Порденоне
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|20 - 15
|24
|11.
|Брешия
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 25
|21
|12.
|Пиза
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|23 - 29
|20
|13.
|Реджина
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|15.
|Пескара
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|16.
|Реджана
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|15
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|11 - 14
|15
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 29
|14
|20.
|Асколи
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|4.
|Салернитана
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|6.
|Венеция
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|7.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|8.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|13.
|Асколи
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|14.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|12 - 10
|9
|15.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|18.
|Реджана
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Порденоне
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Кьево
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|5.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|6.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Салернитана
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|9.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|11
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|11.
|Козенца
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Пиза
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 20
|10
|13.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|16.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|18.
|Реджина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|20.
|Асколи
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 15
|3
Победитель
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