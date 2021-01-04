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  3. Италия
Реджана
0:1
Конец матча

Стадион:
Пескара
0'
19' Желтая карточка
Белланова Рауль
32' Желтая карточка
Бузеллато Массимилиано
42' Вторая желтая карточка
Белланова Рауль
54' Желтая карточка
Лунетта Габриэль
62' Желтая карточка
Сконьямильо Дженнаро
68' Желтая карточка
Дзампаро Лука
75' Желтая карточка
Сетер Дамир
0:1
86' Гол
Сконьямильо Дженнаро
89' Красная карточка
Сконьямильо Дженнаро
90'+6
22
Вентури
Джакомо
20
Гьямфи
Брайт
93
Айети
Арлинд
3
Мартинелли
Риккардо
17
Либутти
Лоренцо
8
Вароне
Иван
38
Мураторе
Симоне
11
Лунетта
Габриэль
21
Радрецца
Игор
24
Каргбо
Аугустус
9
Дзампаро
Лука
1
Фиорилло
Винченцо
14
Бальцано
Антонио
6
Сконьямильо
Дженнаро
44
Ярошински
Павел
2
Белланова
Рауль
31
Бузеллато
Массимилиано
10
Вальдифиори
Мирко
8
Мемушай
Ледиан
19
Машанджело
Эдоардо
11
Галано
Кристиан
77
Сетер
Дамир
Реджана
3-4-1-2
Пескара
3-5-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сетер Дамир 4 (1) 0.24
2. Галано Кристиан 3 (1) 0.18
3. Майстро Фабио 3 0.18
4. Боккетти Сальваторе 2 0.12
5. Мемушай Ледиан 1 0.06
6. Сконьямильо Дженнаро 1 0.06
7. Вокич Деян 1 0.06
8. Вальдифиори Мирко 0 0
9. Ярошински Павел 0 0
10. Вентола Кристиан 0 0
11. Асенсио Рауль 0 0
12. Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Реджана
# Игрок      
1. Коста Андреа 3 1
2. Дзампаро Лука 2 0
3. Лунетта Габриэль 1 0
4. Либутти Лоренцо 1 0
5. Каргбо Аугустус 1 0
Пескара
# Игрок      
1. Майстро Фабио 5 0
2. Сконьямильо Дженнаро 3 1
3. Бальцано Антонио 4 0
4. Фернандес Леандро II 2 1
5. Нзита Мардоки 2 1
6. Вальдифиори Мирко 3 0
7. Бузеллато Массимилиано 3 0
8. Белланова Рауль 1 1
9. Мемушай Ледиан 2 0
10. Ярошински Павел 2 0
11. Омеонга Стефан 2 0
12. Вентола Кристиан 2 0
13. Машанджело Эдоардо 2 0
14. Галано Кристиан 1 0
15. Антей Лука 1 0
16. Крекко Лука 1 0
17. Сетер Дамир 1 0
18. Бошич Милош 1 0
19. Диамбо Амаду 1 0
20. Гут Родриго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реджана 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0
 Пескара 13.33% (2) 20% (3) 20% (3) 0 33.33% (5) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Реджана Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Порденоне 3:0 Реджана Реджана 0:1 Реджина Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана
Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана Реджана 2:2 Монополи Реджана 2:2 Пиза Падова 2:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Реджана 0:1 Imolese Реджана 1:0 Бари
Пескара Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца
Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара

Последние игры между собой

Реджана: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Пескара: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Реджана 2:1 Пескара Серия C1 B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 17 9 7 1 29 - 16 34
2. Монца Заявка 17 8 6 3 25 - 12 30
3. СПАЛ 2013 Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
4. Салернитана Заявка 16 8 4 4 19 - 18 28
5. Читтаделла Заявка 15 8 3 4 27 - 14 27
6. Лечче Заявка 17 6 8 3 31 - 22 26
7. Фрозиноне Заявка 16 7 4 5 17 - 16 25
8. Венеция Заявка 17 6 7 4 23 - 16 25
9. Кьево Заявка 15 6 6 3 20 - 13 24
10. Порденоне Заявка 17 5 9 3 20 - 15 24
11. Брешия Заявка 16 5 6 5 26 - 25 21
12. Пиза Заявка 16 4 8 4 23 - 29 20
13. Реджина Заявка 17 4 5 8 16 - 24 17
14. Виченца Виртус Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
15. Пескара Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
16. Реджана Заявка 15 4 3 8 15 - 24 15
17. Кремонезе Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
18. Козенца Заявка 17 2 9 6 11 - 14 15
19. Виртус Энтелла Заявка 17 3 5 9 14 - 29 14
20. Асколи Заявка 17 3 4 10 15 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
2. Читтаделла Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3. СПАЛ 2013 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
4. Салернитана Заявка 8 5 2 1 12 - 7 17
5. Эмполи Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Венеция Заявка 9 4 2 3 13 - 8 14
7. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
8. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Фрозиноне Заявка 9 3 3 3 7 - 9 12
10. Кьево Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Асколи Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
14. Порденоне Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
15. Пескара Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
16. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
17. Виченца Виртус Заявка 7 1 5 1 10 - 10 8
18. Реджана Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
19. Виртус Энтелла Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
20. Козенца Заявка 9 0 5 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Порденоне Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
3. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
4. Кьево Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
5. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
6. Лечче Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
8. Салернитана Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
9. Венеция Заявка 8 2 5 1 10 - 8 11
10. Читтаделла Заявка 7 3 1 3 11 - 8 10
11. Козенца Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
12. Пиза Заявка 9 2 4 3 15 - 20 10
13. Брешия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
14. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
16. Пескара Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
17. Виртус Энтелла Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
18. Реджина Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Кремонезе Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
20. Асколи Заявка 9 0 3 6 8 - 15 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Белланова Рауль получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    32'
    Бузеллато Массимилиано получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Белланова Рауль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 2.90 3.05 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.02 3.02 2.57
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 1.55 7.50
  4.00 1.44 9.07

Самый высокий коэффициент на матч «Реджана» – «Пескара» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реджана» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пескара» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реджана» – «Пескара», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
7.40 1.07 3.05 1.35 2.31 1.57 1.69 2.09 1.26 3.65 1.08 7.00
7.20 1.05 6.25 1.09 3.04 1.36 2.34 1.60 1.76 2.18 1.39 3.00 1.26 3.70 1.09 6.30 1.06 6.85
1.65 2.15 1.15 5.00 1.08 7.00 1.07 7.50 1.95 1.85 1.05 8.50 1.08 7.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 13.00 0.00 21.00
1.50 2.65 1.28 3.72 1.46 2.78 1.31 3.54 1.50 2.63 1.35 3.30 1.75 2.15 1.55 2.54 1.73 2.18 1.55 2.55 1.28 3.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.46 1.72 2.04 1.35 3.05 1.07 7.40
2.56 1.51 1.75 2.08 1.37 3.10 1.10 6.80 1.07 8.20
1.33 3.15 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00
1.17 5.28 1.48 2.71 1.19 4.90 1.47 2.76 1.34 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.55 1.27 2.44 1.51 1.60 2.25 1.15 5.00
3.52 1.30 2.43 1.56 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25
2.40 1.52 1.58 2.26 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
3.40 1.27
Где смотреть матч Реджана 0:1 Пескара онлайн

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