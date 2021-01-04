  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Асколи
2:1
Конец матча

Стадион:
Реджина
0'
0:1
19' Гол
Льотти Даниэле
26' Желтая карточка
Броско Риккардо
62' Желтая карточка
Де Розе Франческо
1:1
83' Гол
Канджано Джанмарко
87' Желтая карточка
Крагль Оливер
2:1
90' Гол
Крагль Оливер
90' Желтая карточка
Канджано Джанмарко
90'+5
1
Леали
Никола
84
Тофанари
Никколо
23
Броско
Риккардо
Кваранта
Данило
2
Пучино
Раффаэле
25
Джербо
Альберто
77
Бюхель
Марсель
7
Кавион
Микеле
21
Сабири
Абдельхамид
91
Кирико
Козимо
99
Баич
Риад
1
Гуарна
Энрико
24
Дель
Прато
Энрико
6
Лояконо
Джузеппе
3
Ционек
Тьяго
17
Ди
Кьяра
Джанлука
15
Бьянки
Николо
8
Кризетиг
Лоренцо
92
Шитум
Марио
90
Фолоруншо
Майкл
94
Льотти
Даниэле
99
Ривас
Ригоберто
Асколи
4-3-1-2
Реджина
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 6 0.35
2. Сабири Абдельхамид 5 (1) 0.29
3. Крагль Оливер 1 0.06
4. Пучино Раффаэле 1 0.06
5. Кавион Микеле 1 0.06
6. Канджано Джанмарко 1 0.06
7. Бюхель Марсель 0 0
8. Кирико Козимо 0 0
9. Кваранта Данило 0 0
10. Пьерини Николас 0 0
Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льотти Даниэле 5 0.29
2. Кризетиг Лоренцо 2 0.12
3. Менез Жереми 2 0.12
4. Фолоруншо Майкл 2 0.12
5. Белломо Никола 1 0.06
6. Бьянки Николо 1 0.06
7. Лафферти Кайл 1 0.06
8. Денис Херман 1 0.06
9. Шитум Марио 1 0.06
10. Фати Рикардо 0 0
11. Де Розе Франческо 0 0
12. Ди Кьяра Джанлука 0 0
13. Васич Никола 0 0
14. Ривас Ригоберто 0 0
15. Дель Прато Энрико 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 6 1
2. Бюхель Марсель 5 1
3. Кирико Козимо 4 0
4. Джербо Альберто 3 0
5. Сабири Абдельхамид 3 0
6. Шарич Дарио 3 0
7. Корбо Габриэле 1 1
8. Петруччи Давиде 2 0
9. Крагль Оливер 2 0
10. Сини Симоне 2 0
11. Эрамо Мирко 2 0
12. Пучино Раффаэле 2 0
13. Авлонитис Тасос 2 0
14. Шпендльхофер Лукас 2 0
15. Личо Деан 0 1
16. Кавион Микеле 1 0
17. Тупта Любомир 1 0
18. Кваранта Данило 1 0
19. Канджано Джанмарко 1 0
Реджина
# Игрок      
1. Кризетиг Лоренцо 5 1
2. Фолоруншо Майкл 5 1
3. Белломо Никола 6 0
4. Менез Жереми 3 1
5. Росси Марко II 4 0
6. Дель Прато Энрико 4 0
7. Льотти Даниэле 2 1
8. Ставропулос Димитрис 2 1
9. Ди Кьяра Джанлука 3 0
10. Лояконо Джузеппе 3 0
11. Лафферти Кайл 2 0
12. Ционек Тьяго 2 0
13. Де Розе Франческо 2 0
14. Роландо Габриэле 2 0
15. Ривас Ригоберто 2 0
16. Шитум Марио 1 0
17. Бьянки Николо 1 0
18. Плиццари Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 26.67% (4) 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3)
 Реджина 12.5% (2) 31.25% (5) 18.75% (3) 18.75% (3) 0 18.75% (3)

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи
Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи
Реджина Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла
Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина Пичерно 0:2 Реджина

Последние игры между собой

Асколи: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Реджина: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Асколи 0:3 Реджина Серия B Реджина 2:0 Асколи Серия B Реджина 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:1 Реджина Серия B
Реджина 0:0 Асколи Серия B Асколи 2:1 Реджина Серия B Реджина 1:2 Асколи Серия B Асколи 1:3 Реджина Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 17 9 7 1 29 - 16 34
2. Монца Заявка 17 8 6 3 25 - 12 30
3. СПАЛ 2013 Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
4. Салернитана Заявка 16 8 4 4 19 - 18 28
5. Читтаделла Заявка 15 8 3 4 27 - 14 27
6. Лечче Заявка 17 6 8 3 31 - 22 26
7. Фрозиноне Заявка 16 7 4 5 17 - 16 25
8. Венеция Заявка 17 6 7 4 23 - 16 25
9. Кьево Заявка 15 6 6 3 20 - 13 24
10. Порденоне Заявка 17 5 9 3 20 - 15 24
11. Брешия Заявка 16 5 6 5 26 - 25 21
12. Пиза Заявка 16 4 8 4 23 - 29 20
13. Реджина Заявка 17 4 5 8 16 - 24 17
14. Виченца Виртус Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
15. Пескара Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
16. Реджана Заявка 15 4 3 8 15 - 24 15
17. Кремонезе Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
18. Козенца Заявка 17 2 9 6 11 - 14 15
19. Виртус Энтелла Заявка 17 3 5 9 14 - 29 14
20. Асколи Заявка 17 3 4 10 15 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
2. Читтаделла Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3. СПАЛ 2013 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
4. Салернитана Заявка 8 5 2 1 12 - 7 17
5. Эмполи Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Венеция Заявка 9 4 2 3 13 - 8 14
7. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
8. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Фрозиноне Заявка 9 3 3 3 7 - 9 12
10. Кьево Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Асколи Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
14. Порденоне Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
15. Пескара Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
16. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
17. Виченца Виртус Заявка 7 1 5 1 10 - 10 8
18. Реджана Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
19. Виртус Энтелла Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
20. Козенца Заявка 9 0 5 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Порденоне Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
3. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
4. Кьево Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
5. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
6. Лечче Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
8. Салернитана Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
9. Венеция Заявка 8 2 5 1 10 - 8 11
10. Читтаделла Заявка 7 3 1 3 11 - 8 10
11. Козенца Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
12. Пиза Заявка 9 2 4 3 15 - 20 10
13. Брешия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
14. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
16. Пескара Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
17. Виртус Энтелла Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
18. Реджина Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Кремонезе Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
20. Асколи Заявка 9 0 3 6 8 - 15 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Броско Риккардо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Льотти Даниэле бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.20 2.90 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 3.18 2.98 2.51
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 5.10 1.17
  19.09 4.54 1.29

Самый высокий коэффициент на матч «Асколи» – «Реджина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Асколи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реджина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Асколи» – «Реджина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.08 2.85 1.39 2.13 1.66 1.60 2.24 1.22 3.95 1.06 7.60
6.50 1.07 5.50 1.12 2.82 1.41 2.11 1.73 1.65 2.38 1.31 3.45 1.22 4.10 1.07 7.20 1.04 7.70
5.10 1.14 3.90 1.23 1.65 2.15 1.13 5.40 1.84 1.97 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.01 12.60 1.02 8.50 1.01 15.00 0.00 15.00 0.00 22.00
7.88 1.10 1.49 2.73 1.27 3.89 1.49 2.73 1.32 3.55 1.50 2.68 1.34 3.42 1.63 2.35 1.48 2.76 1.24 4.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.49 1.50 1.65 2.16 1.32 3.20 1.06 7.80
2.43 1.56 1.65 2.24 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
1.85 1.90 1.25 3.75 1.35 3.05 1.03 10.00 1.02 11.00
2.62 1.51 2.15 1.74 1.66 2.27 1.43 2.91 1.22 4.36 1.11 6.90 1.18 5.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.25 1.60 1.54 2.38 1.13 5.40
3.30 1.33 2.22 1.66 1.55 2.45 1.20 4.65 1.14 5.80
2.28 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.89 1.85
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
3.75 1.25
Где смотреть матч Асколи 2:1 Реджина онлайн

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