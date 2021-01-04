Фрозиноне
1:2
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
СПАЛ 2013
1:0
25' ГолКастанос Григорис
1:1
40' ГолЭспозито Сальваторе
53' Желтая карточкаТомович Ненад
1:2
87' ГолПалоски Альберто
90' Желтая карточкаКастанос Григорис
30
Пажишек
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пажишек ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Гомис МорисВратарь
- Защитник
-
20 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Сала МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Сек ДембаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
Ход матча
25'
40'
53'
87'
1:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|5
|0.31
|2.
|Пажишек Пётр
|4 (1)
|0.25
|3.
|Роден Маркус
|2
|0.13
|4.
|Чано Камилло
|2
|0.13
|5.
|Дзампано Франческо
|1
|0.06
|6.
|Сальви Алессандро
|1
|0.06
|7.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.06
|8.
|Кастанос Григорис
|1
|0.06
|9.
|Бригенти Николо
|0
|0
|10.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|11.
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Палоски Альберто
|4
|0.24
|2.
|Валоти Матиа
|4
|0.24
|3.
|Кастро Лукас
|3 (1)
|0.18
|4.
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.18
|5.
|Эспозито Сальваторе
|2
|0.12
|6.
|Саламон Бартош
|2
|0.12
|7.
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.12
|8.
|Томович Ненад
|1
|0.06
|9.
|Мурджа Алессандро
|1
|0.06
|10.
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.06
|11.
|Сала Марко
|0
|0
|12.
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|13.
|Серникола Леонардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|4
|0
|2.
|Кастанос Григорис
|4
|0
|3.
|Чано Камилло
|3
|0
|4.
|Дионизи Федерико
|2
|0
|5.
|Дзампано Франческо
|2
|0
|6.
|Курадо Маркос
|2
|0
|7.
|Болока Даниэль
|2
|0
|8.
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|9.
|Сальви Алессандро
|1
|0
|10.
|Капуано Марко
|1
|0
|11.
|Роден Маркус
|1
|0
|12.
|Гори Мирко
|1
|0
|13.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|14.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|15.
|Новакович Андрия
|1
|0
|16.
|Карраро Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Валоти Матиа
|7
|0
|2.
|Томович Ненад
|6
|0
|3.
|Стрефецца Габриэль
|4
|1
|4.
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|5.
|Дикманн Лоренцо
|2
|1
|6.
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|7.
|Саламон Бартош
|2
|0
|8.
|Палоски Альберто
|2
|0
|9.
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|10.
|Викари Франческо
|2
|0
|11.
|Серникола Леонардо
|2
|0
|12.
|Сала Марко
|2
|0
|13.
|Раньери Лука
|2
|0
|14.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|15.
|Кастро Лукас
|0
|1
|16.
|Флоккари Сержио
|1
|0
|17.
|Миссироли Симоне
|1
|0
|18.
|Тиам Демба
|1
|0
|19.
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|20.
|Околи Меме
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрозиноне
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|СПАЛ 2013
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|34.78% (8)
|0
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +8 =4 -8Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне
Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +11 =5 -4СПАЛ 2013 2:3 Брешия Асколи 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лечче Венеция 0:0 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|29 - 16
|34
|2.
|Монца
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 12
|30
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|4.
|Салернитана
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 18
|28
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 14
|27
|6.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|31 - 22
|26
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|17 - 16
|25
|8.
|Венеция
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|9.
|Кьево
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 13
|24
|10.
|Порденоне
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|20 - 15
|24
|11.
|Брешия
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 25
|21
|12.
|Пиза
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|23 - 29
|20
|13.
|Реджина
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|15.
|Пескара
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|16.
|Реджана
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|15
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|11 - 14
|15
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 29
|14
|20.
|Асколи
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|4.
|Салернитана
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|6.
|Венеция
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|7.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|8.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|13.
|Асколи
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|14.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|12 - 10
|9
|15.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|18.
|Реджана
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Порденоне
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Кьево
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|5.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|6.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Салернитана
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|9.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|11
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|11.
|Козенца
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Пиза
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 20
|10
|13.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|16.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|18.
|Реджина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|20.
|Асколи
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 15
|3
Победитель
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