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Фрозиноне
1:2
Конец матча

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
1:0
25' Гол
Кастанос Григорис
1:1
40' Гол
Эспозито Сальваторе
53' Желтая карточка
Томович Ненад
1:2
87' Гол
Палоски Альберто
90' Желтая карточка
Кастанос Григорис
90'+4
1
Якобуччи
Алессандро
93
Дзампано
Франческо
23
Бригенти
Николо
25
Шиминьски
Пшемыслав
13
Бегетто
Андреа
11
Болока
Даниэль
5
Гори
Мирко
37
Кастанос
Григорис
24
Витале
Маттиа
19
Трибуцци
Алессио
30
Пажишек
Пётр
22
Тиам
Демба
6
Томович
Ненад
23
Викари
Франческо
3
Раньери
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
16
Эспозито
Сальваторе
7
Миссироли
Симоне
77
Д'Аллесандро
Марко
8
Валоти
Матиа
31
Ди
Франческо
Федерико
10
Флоккари
Сержио
Фрозиноне
4-3-2-1
СПАЛ 2013
3-4-2-1

Ход матча

25'
Кастанос Григорис
(Трибуцци Алессио)
1:0
40'
1:1
Эспозито Сальваторе
53'
 
Томович Ненад
64'
 
Стрефецца Габриэль
Дикманн Лоренцо
64'
 
Сала Марко
Д'Аллесандро Марко
75'
 
Палоски Альберто
Ди Франческо Федерико
75'
Табанелли Андреа
Витале Маттиа
 
79'
Новакович Андрия
Пажишек Пётр
 
87'
1:2
Палоски Альберто
90'
Кастанос Григорис
 
90'
 
Серникола Леонардо
Флоккари Сержио

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 5 0.31
2. Пажишек Пётр 4 (1) 0.25
3. Роден Маркус 2 0.13
4. Чано Камилло 2 0.13
5. Дзампано Франческо 1 0.06
6. Сальви Алессандро 1 0.06
7. Шиминьски Пшемыслав 1 0.06
8. Кастанос Григорис 1 0.06
9. Бригенти Николо 0 0
10. Бегетто Андреа 0 0
11. Трибуцци Алессио 0 0
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Палоски Альберто 4 0.24
2. Валоти Матиа 4 0.24
3. Кастро Лукас 3 (1) 0.18
4. Ди Франческо Федерико 3 0.18
5. Эспозито Сальваторе 2 0.12
6. Саламон Бартош 2 0.12
7. Стрефецца Габриэль 2 0.12
8. Томович Ненад 1 0.06
9. Мурджа Алессандро 1 0.06
10. Эспозито Себастьяно 1 0.06
11. Сала Марко 0 0
12. Дикманн Лоренцо 0 0
13. Серникола Леонардо 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 4 0
2. Кастанос Григорис 4 0
3. Чано Камилло 3 0
4. Дионизи Федерико 2 0
5. Дзампано Франческо 2 0
6. Курадо Маркос 2 0
7. Болока Даниэль 2 0
8. Трибуцци Алессио 2 0
9. Сальви Алессандро 1 0
10. Капуано Марко 1 0
11. Роден Маркус 1 0
12. Гори Мирко 1 0
13. Пажишек Пётр 1 0
14. Шиминьски Пшемыслав 1 0
15. Новакович Андрия 1 0
16. Карраро Марко 1 0
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Валоти Матиа 7 0
2. Томович Ненад 6 0
3. Стрефецца Габриэль 4 1
4. Эспозито Сальваторе 4 0
5. Дикманн Лоренцо 2 1
6. Д'Аллесандро Марко 2 0
7. Саламон Бартош 2 0
8. Палоски Альберто 2 0
9. Ди Франческо Федерико 2 0
10. Викари Франческо 2 0
11. Серникола Леонардо 2 0
12. Сала Марко 2 0
13. Раньери Лука 2 0
14. Эспозито Себастьяно 2 0
15. Кастро Лукас 0 1
16. Флоккари Сержио 1 0
17. Миссироли Симоне 1 0
18. Тиам Демба 1 0
19. Мурджа Алессандро 1 0
20. Околи Меме 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 11.76% (2) 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4) 17.65% (3) 23.53% (4)
 СПАЛ 2013 13.04% (3) 13.04% (3) 21.74% (5) 34.78% (8) 0 17.39% (4)

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне
Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +11 =5 -4
СПАЛ 2013 2:3 Брешия Асколи 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лечче Венеция 0:0 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 0:3 Фрозиноне Серия A СПАЛ 2013 0:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:1 СПАЛ 2013 Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 17 9 7 1 29 - 16 34
2. Монца Заявка 17 8 6 3 25 - 12 30
3. СПАЛ 2013 Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
4. Салернитана Заявка 16 8 4 4 19 - 18 28
5. Читтаделла Заявка 15 8 3 4 27 - 14 27
6. Лечче Заявка 17 6 8 3 31 - 22 26
7. Фрозиноне Заявка 16 7 4 5 17 - 16 25
8. Венеция Заявка 17 6 7 4 23 - 16 25
9. Кьево Заявка 15 6 6 3 20 - 13 24
10. Порденоне Заявка 17 5 9 3 20 - 15 24
11. Брешия Заявка 16 5 6 5 26 - 25 21
12. Пиза Заявка 16 4 8 4 23 - 29 20
13. Реджина Заявка 17 4 5 8 16 - 24 17
14. Виченца Виртус Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
15. Пескара Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
16. Реджана Заявка 15 4 3 8 15 - 24 15
17. Кремонезе Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
18. Козенца Заявка 17 2 9 6 11 - 14 15
19. Виртус Энтелла Заявка 17 3 5 9 14 - 29 14
20. Асколи Заявка 17 3 4 10 15 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
2. Читтаделла Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3. СПАЛ 2013 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
4. Салернитана Заявка 8 5 2 1 12 - 7 17
5. Эмполи Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Венеция Заявка 9 4 2 3 13 - 8 14
7. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
8. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Фрозиноне Заявка 9 3 3 3 7 - 9 12
10. Кьево Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Асколи Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
14. Порденоне Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
15. Пескара Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
16. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
17. Виченца Виртус Заявка 7 1 5 1 10 - 10 8
18. Реджана Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
19. Виртус Энтелла Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
20. Козенца Заявка 9 0 5 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Порденоне Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
3. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
4. Кьево Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
5. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
6. Лечче Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
8. Салернитана Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
9. Венеция Заявка 8 2 5 1 10 - 8 11
10. Читтаделла Заявка 7 3 1 3 11 - 8 10
11. Козенца Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
12. Пиза Заявка 9 2 4 3 15 - 20 10
13. Брешия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
14. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
16. Пескара Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
17. Виртус Энтелла Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
18. Реджина Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Кремонезе Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
20. Асколи Заявка 9 0 3 6 8 - 15 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Эспозито Сальваторе бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Кастанос Григорис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.10 1.75 3.50
Бонус: 10 000 ₽ 3.10 3.10 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.45 2.84 2.41

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.60 1.06 3.05 1.32 2.32 1.53 1.73 2.04 1.42 2.75 1.28 3.45 1.09 7.00
7.40 1.05 6.20 1.09 3.04 1.36 2.43 1.56 1.78 2.15 1.40 2.95 1.28 3.54 1.09 6.40 1.06 6.95 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.46 1.73 2.03 1.36 2.95 1.08 7.40
2.59 1.50 1.74 2.09 1.41 2.91 1.11 6.60 1.08 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.65 1.26 2.50 1.49 1.62 2.20 1.16 4.80
3.60 1.29 2.56 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.96
Букмекер Да Нет
4.80 1.17
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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