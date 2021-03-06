Брисбен Роар
1:1
Конец матча
Стадион: Dolphin Oval
Сидней
9' Желтая карточкаБарбарусес Костас
1:0
18' ГолУэнзел-Холлс Дилан
25' Желтая карточкаНинкович Милош
36' Желтая карточкаRhyan Grant1
58' Желтая карточкаГиллесфи Маколей
1:1
71' ГолБобо
21
Янг
Джейми
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
25
Акбари
Рамат
10
Riku
Danzaki
23
Rhyan
Grant1
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
33
Patrick
Wood
- Основной состав
-
21 Янг ДжеймиВратарь
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
25 Акбари РаматПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Riku DanzakiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Jesse Daley
-
-
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Patrick WoodНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 БобоНападающий
-
-
Главный тренер: Steve Corica
Ход матча
18'
1:0
25'
36'
58'
71'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уэнзел-Холлс Дилан
|6
|0.6
|2.
|Макдональд Скотт
|3
|0.3
|3.
|Riku Danzaki
|3
|0.3
|4.
|Хинджерт Джек
|1
|0.1
|5.
|Гиллесфи Маколей
|1
|0.1
|6.
|О'Ши Джеймс
|1
|0.1
|7.
|Браун Кори
|0
|0
|8.
|Олдред Том
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Patrick Wood
|3
|0.33
|2.
|Барбарусес Костас
|3 (1)
|0.33
|3.
|Нинкович Милош
|2
|0.22
|4.
|Ньювенхоф Калем
|1
|0.11
|5.
|Брэттан Люк
|1
|0.11
|6.
|Бобо
|1
|0.11
|7.
|Кинг Джоэл
|0
|0
|8.
|Баумйоханн Александер
|0
|0
|9.
|Свибел Джорди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Браун Кори
|3
|0
|2.
|Гиллесфи Маколей
|3
|0
|3.
|О'Ши Джеймс
|2
|0
|4.
|Jesse Daley
|2
|0
|5.
|Трюин Кай
|2
|0
|6.
|Хинджерт Джек
|1
|0
|7.
|Олдред Том
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брэттан Люк
|4
|0
|2.
|Rhyan Grant1
|4
|0
|3.
|Ретре Пауло
|2
|1
|4.
|Барбарусес Костас
|2
|0
|5.
|Касерес Энтони
|2
|0
|6.
|Ньювенхоф Калем
|2
|0
|7.
|Нинкович Милош
|1
|0
|8.
|Баумйоханн Александер
|1
|0
|9.
|Уилкинсон Алекс
|1
|0
|10.
|Макгоуэн Райан
|1
|0
|11.
|Уорленд Бен
|1
|0
|12.
|Бухагьяр Трент
|1
|0
|13.
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брисбен Роар
|20% (3)
|20% (3)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|Сидней
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|45.45% (5)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +9 =5 -6Перт Глори 3:1 Брисбен Роар Сидней 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:2 Макартур
Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар
Сидней Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сидней 0:1 Макартур Мельбурн Сити 3:2 Сидней Сидней 0:0 Брисбен Роар Сидней 2:1 Веллингтон Феникс
Макартур 0:3 Сидней Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Сидней 1:1 Йокогама Маринос Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Сидней: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Сидней 0:2 Брисбен Роар Кубок ФФА Брисбен Роар 1:3 Сидней A-Лига Брисбен Роар 2:1 Сидней A-Лига Сидней 2:1 Брисбен Роар A-Лига Сидней 1:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:3 Сидней A-Лига Сидней 3:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:0 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:1 Сидней A-Лига Брисбен Роар 3:2 Сидней A-Лига Сидней 1:3 Брисбен Роар A-Лига Сидней 0:0 Брисбен Роар A-Лига Сидней 5:4 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:0 Сидней A-Лига Брисбен Роар 0:2 Сидней A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|10
|7
|0
|3
|18 - 11
|21
|2.
|Макартур
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|3.
|Аделаида Юнайтед
|10
|5
|1
|4
|16 - 19
|16
|4.
|Брисбен Роар
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|5.
|Мельбурн Сити
|0:0
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|7.
|Перт Глори
|7
|4
|0
|3
|19 - 15
|12
|8.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|9.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|10.
|Ньюкасл Джетс
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|11.
|Веллингтон Феникс
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|12.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Брисбен Роар
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|5.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|6.
|Перт Глори
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|7.
|Мельбурн Сити
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|11.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|Макартур
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|4.
|Ньюкасл Джетс
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|5.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Веллингтон Феникс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Мельбурн Сити
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|10.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|11.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|12.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Победитель
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