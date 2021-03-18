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Албания
 
Позже

Стадион:
Англия

Бомбардиры внутри турнира

Албания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леняни Эрмир 1 1
2. Баре Кейди 0 0
Англия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 2 2
2. Стерлинг Рахим 1 1
3. Уорд-Праус Джеймс 1 1
4. Уоткинс Олли 1 1
5. Лингард Джесси 0 0
6. Чилуэлл Бен 0 0
7. Маунт Мэйсон 0 0
8. Фоден Фил 0 0
9. Джеймс Рис II 0 0

Карточки

Албания
# Игрок      
1. Мемушай Ледиан 1 0
2. Джимсити Берат 1 0
3. Гьясула Клаус 1 0
4. Чикалеши Сокол 1 0
5. Манай Рею 1 0
Англия
# Игрок      
1. Мингс Тайрон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Албания 0 0 100% (1) 0 0 0
 Англия 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Албания Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Андорра 0:1 Албания Албания 3:2 Беларусь Албания 3:1 Казахстан Албания 2:1 Косово
Литва 0:0 Албания Казахстан 0:0 Албания Албания 0:1 Литва Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия
Англия Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Англия 5:0 Сан-Марино Англия 4:0 Исландия Бельгия 2:0 Англия Англия 3:0 Ирландия
Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сербия Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Катар Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ирландия Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
5. Люксембург Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Азербайджан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Испания Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грузия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Швейцария 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Северная Ирландия Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
5. Болгария 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Украина Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Финляндия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Франция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
2. Бельгия Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уэльс Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
5. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Австрия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Молдова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Шотландия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Фарерские острова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Израиль Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Турция Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Черногория Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Латвия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Голландия Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
6. Гибралтар Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Словения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Кипр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Словакия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Хорватия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Мальта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сербия Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Катар Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ирландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Азербайджан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Люксембург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Испания Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Греция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грузия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Северная Ирландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Болгария 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Финляндия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Босния и Герцеговина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Чехия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уэльс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Молдова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Фарерские острова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Австрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Дания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Израиль Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Норвегия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Черногория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Голландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Латвия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
6. Гибралтар Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Кипр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Хорватия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. РОССИЯ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Словакия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мальта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Сербия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Катар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ирландия Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
5. Азербайджан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Люксембург Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Швеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Испания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грузия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швейцария 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Италия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Болгария 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Северная Ирландия Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Украина Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Финляндия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Франция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
2. Бельгия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эстония Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Уэльс Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фарерские острова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Австрия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Молдова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Шотландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Израиль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Черногория Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Гибралтар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Турция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Латвия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Голландия Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Словакия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Словения Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Кипр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Мальта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хорватия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Албания - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 марта 2021, осталось 2 дня 7 часов 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Албания 0% (0)
    X 4.2% (2)
    Англия 95.8% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Албания
    Ничья
    Англия
    12.50
    5.70
    1.35
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 12.00 5.60 1.32
    Бонус: 5 000 ₽ 12.50 5.70 1.35
    Бонус: 5 000 ₽ 10.00 5.20 1.35
      11.84 5.16 1.29

    Самый высокий коэффициент на матч «Албания» – «Англия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Албания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Англия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Албания» – «Англия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.02 5.40 1.15 3.40 1.32 2.34 1.60 1.87 2.08 1.47 2.69 1.29 3.58 1.15 5.50
    10.25 1.01 9.20 1.03 3.70 1.26 2.91 1.41 2.10 1.93 1.55 2.45 1.36 3.04 1.16 4.95 1.10 5.50 1.01 9.80
    12.50 1.01 8.90 1.04 3.90 1.27 2.90 1.41 2.00 1.86 1.79 2.10 1.57 2.50 1.37 3.10 1.18 5.10 1.12 5.60 1.03 9.90 1.03 10.00 0.00 17.00
    3.84 1.26 2.97 1.41 2.31 1.63 1.98 1.86 1.75 2.10 1.53 2.54 1.35 3.23 1.12 6.40
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.75 1.45 1.72 2.12 1.35 3.20 1.14 5.60
    3.32 1.33 2.19 1.68 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
    2.04 1.78 1.48 2.70 1.16 5.40
    3.14 1.37 2.58 1.51 2.02 1.82 1.62 2.33 1.44 2.84
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.44 1.31 2.04 1.78 1.52 2.53 1.25 3.94
    4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
    2.80 1.40 1.72 2.04 1.31 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.44 1.52
    2.33 1.60
    Букмекер Да Нет
    5.35 1.16
    5.40 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.19
    4.30 1.21
    Где смотреть матч Албания - Англия онлайн

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    Прогнозы на матч Албания - Англия

    Исход игры
    Албания
    0% (0)
    Ничья
    4.2% (2)
    Англия
    95.8% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.11% (32)
    Меньше
    28.89% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    46.67% (21)
    Нет
    53.33% (24)
    Популярный счёт
    0:3 Англия
    25% (12)
    0:2 Англия
    22.9% (11)
    1:3 Англия
    20.8% (10)
    1:2 Англия
    12.5% (6)
    1:4 Англия
    6.3% (3)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
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