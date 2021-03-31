Австрия
0:4
Конец матча
Стадион: Эрнст Хаппель
Дания
0:1
58' ГолОльсен Сков Андреас
60' Желтая карточкаВинд Жонас
0:2
63' ГолМеле Йоаким
0:3
67' ГолХёйбьерг Пьер-Эмиль
0:4
74' ГолОльсен Сков Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Вратарь
-
17 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кара ЭрканНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Винд ЖонасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лоссль ЙонасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Йонссон ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хьюлманд Каспер
Ход матча
58'
60'
63'
0:2
67'
74'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 6
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калайджич Саша
|3
|1
|2.
|Драгович Александр
|1
|0.33
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.33
|4.
|Лайнер Штефан
|0
|0
|5.
|Алаба Давид
|0
|0
|6.
|Гриллич Флориан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ольсен Сков Андреас
|2
|0.67
|2.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.67
|3.
|Дольберг Каспер
|2 (1)
|0.67
|4.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.33
|5.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.33
|6.
|Винд Жонас
|1
|0.33
|7.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.33
|8.
|Сков Роберт
|1
|0.33
|9.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.33
|10.
|Йенсен Матиас
|1
|0.33
|11.
|Меле Йоаким
|1
|0.33
|12.
|Делани Томас
|0
|0
|13.
|Бойлесен Николай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гриллич Флориан
|2
|0
|2.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|3.
|Калайджич Саша
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|2.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|3.
|Винд Жонас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Австрия
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|Дания
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Австрия Последние 20 матчей: +13 =3 -4Австрия 3:1 Фарерские острова Шотландия 2:2 Австрия Австрия 1:1 Норвегия Австрия 2:1 Северная Ирландия
Люксембург 0:3 Австрия Румыния 0:1 Австрия Северная Ирландия 0:1 Австрия Австрия 2:1 Греция Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия Австрия 3:1 Израиль Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша
Дания Последние 20 матчей: +12 =6 -2Дания 8:0 Молдова Израиль 0:2 Дания Бельгия 4:2 Дания Дания 2:1 Исландия
Дания 2:0 Швеция Англия 0:1 Дания Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия Ирландия 1:1 Дания Дания 6:0 Гибралтар Дания 4:0 Люксембург Дания 1:0 Швейцария Грузия 0:0 Дания Гибралтар 0:6 Дания Дания 5:1 Грузия Дания 1:1 Ирландия Швейцария 3:3 Дания Косово 2:2 Дания
Последние игры между собой
Австрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Дания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 0
|9
|2.
|Шотландия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|3.
|Израиль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|4.
|Австрия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|6.
|Молдова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 13
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Дания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|3.
|Австрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|Израиль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|5.
|Молдова
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|6.
|Фарерские острова
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Австрия» – «Дания» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Австрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дания» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Австрия» – «Дания», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Австрия 0:4 Дания
Исход игры
Австрия
23% (35)
Ничья
46.1% (70)
Дания
30.9% (47)
Тотал 2.5
Больше
51.03% (74)
Меньше
48.97% (71)
Обе команды забьют
Да
89.66% (130)
Нет
10.34% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (56)
1:2 Дания
23% (35)
2:1 Австрия
16.4% (25)
2:2 Ничья
5.9% (9)
0:1 Дания
5.3% (8)
1:0 Австрия
3.9% (6)
1:3 Дания
1.3% (2)
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