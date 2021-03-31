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Австрия
0:4
Конец матча

Стадион:
Дания
0'
0:1
58' Гол
Ольсен Сков Андреас
60' Желтая карточка
Винд Жонас
0:2
63' Гол
Меле Йоаким
0:3
67' Гол
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
0:4
74' Гол
Ольсен Сков Андреас
90'+2
1
Шлагер
Александер
21
Лайнер
Штефан
3
Драгович
Александр
5
Траунер
Гернот
2
Ульмер
Андреас
6
Ильзанкер
Штефан
19
Баумгартнер
Кристоф
23
Шлагер
Ксавер
8
Алаба
Давид
9
Забитцер
Марсель
14
Калайджич
Саша
1
Шмейхель
Каспер
18
Васс
Даниэль
4
Кьяер
Симон
6
Кристенсен
Андреас
5
Меле
Йоаким
8
Делани
Томас
10
Эриксен
Кристиан
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
9
Брайтвайт Мартин
21
Винд
Жонас
20
Поульсен
Юссуф
Австрия
4-1-3-2
Дания
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калайджич Саша 3 1
2. Драгович Александр 1 0.33
3. Баумгартнер Кристоф 1 0.33
4. Лайнер Штефан 0 0
5. Алаба Давид 0 0
6. Гриллич Флориан 0 0
Дания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ольсен Сков Андреас 2 0.67
2. Дамсгор Миккель 2 0.67
3. Дольберг Каспер 2 (1) 0.67
4. Брайтвайт Мартин 1 0.33
5. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.33
6. Винд Жонас 1 0.33
7. Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.33
8. Сков Роберт 1 0.33
9. Ингвартсен Маркус 1 0.33
10. Йенсен Матиас 1 0.33
11. Меле Йоаким 1 0.33
12. Делани Томас 0 0
13. Бойлесен Николай 0 0

Карточки

Австрия
# Игрок      
1. Гриллич Флориан 2 0
2. Ильзанкер Штефан 1 0
3. Калайджич Саша 1 0
Дания
# Игрок      
1. Шмейхель Каспер 1 0
2. Брайтвайт Мартин 1 0
3. Винд Жонас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Австрия 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 20% (1)
 Дания 7.14% (1) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Австрия Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Австрия 3:1 Фарерские острова Шотландия 2:2 Австрия Австрия 1:1 Норвегия Австрия 2:1 Северная Ирландия
Люксембург 0:3 Австрия Румыния 0:1 Австрия Северная Ирландия 0:1 Австрия Австрия 2:1 Греция Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия Австрия 3:1 Израиль Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша
Дания Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Дания 8:0 Молдова Израиль 0:2 Дания Бельгия 4:2 Дания Дания 2:1 Исландия
Дания 2:0 Швеция Англия 0:1 Дания Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия Ирландия 1:1 Дания Дания 6:0 Гибралтар Дания 4:0 Люксембург Дания 1:0 Швейцария Грузия 0:0 Дания Гибралтар 0:6 Дания Дания 5:1 Грузия Дания 1:1 Ирландия Швейцария 3:3 Дания Косово 2:2 Дания

Последние игры между собой

Австрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Дания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Дания 2:0 Австрия Товарищеские матчи Австрия 2:1 Дания Товарищеские матчи

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 3 3 0 0 14 - 0 9
2. Шотландия Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
3. Израиль Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4. Австрия Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 3 0 1 2 2 - 13 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Дания Заявка 1 1 0 0 8 - 0 3
3. Австрия Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4. Израиль Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Молдова Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
6. Фарерские острова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Израиль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Австрия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Шотландия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
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Прогнозы 152
Австрия 23% (35)
X 46.1% (70)
Дания 30.9% (47)
Все прогнозы
2.31 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.04 3.14 2.71
Бонус: 10 000 ₽ 3.05 3.20 2.49
Бонус: 5 000 ₽ 3.44 3.20 2.66
Бонус: 1 000 ₽ 3.30 3.25 2.39
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 2.10 3.00
  17.19 4.83 1.27

Самый высокий коэффициент на матч «Австрия» – «Дания» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Австрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дания» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Австрия» – «Дания», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
8.80 1.06 3.74 1.27 2.60 1.50 1.95 1.99 1.48 2.56 1.27 3.80 1.16 5.15 1.06 8.80
7.80 1.08 6.30 1.11 2.95 1.40 2.21 1.67 1.65 2.25 1.32 3.30 1.24 4.10 1.08 7.50 1.08 8.40
7.10 1.05 6.75 1.08 2.90 1.39 2.24 1.65 1.76 2.30 1.34 3.26 1.23 3.98 1.07 7.00 1.05 7.60
8.20 1.07 6.50 1.11 2.90 1.43 2.15 1.68 1.64 2.32 1.33 3.45 1.24 4.10 1.11 7.40 1.09 8.40
2.63 1.48 1.70 2.15 1.33 3.25 1.09 7.20 1.92 1.94 1.06 8.80 1.02 13.00 1.01 15.00 1.05 9.50 1.68 2.18 1.15 5.30 1.09 7.20 0.00 20.00
3.33 1.35 2.75 1.48 2.17 1.74 1.70 2.22 2.41 1.61 2.00 1.88 1.56 2.53 1.37 3.20 1.69 2.23 1.53 2.60 1.40 2.97 1.26 4.04 1.55 2.54 1.32 3.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.20 1.67 1.47 2.68 1.21 4.40 1.07 8.10
2.50 1.49 1.65 2.15 1.32 3.20 1.06 7.80
2.50 1.53 1.73 2.11 1.32 3.38 1.09 7.40 1.06 8.80
2.55 1.46 1.61 2.20 1.31 3.20 1.08 6.50 1.06 8.10
1.42 2.85 1.04 10.00 1.03 12.00 1.04 10.00 1.03 12.00
1.25 4.03 1.13 6.26 1.26 3.94 1.47 2.81 1.34 3.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.83 1.43 1.81 2.00 1.39 3.00 1.17 5.05
3.45 1.28 2.32 1.56 1.55 2.34 1.13 5.40
3.32 1.33 2.34 1.60 1.57 2.40 1.20 4.60 1.14 5.65
3.45 1.27 2.16 1.63 1.49 2.47 1.19 4.20 1.11 5.60
2.39 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.83
1.91 1.83
1.93 1.87
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
5.00 1.15
5.00 1.13
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.64 1.28
3.70 1.25
3.75 1.23
3.65 1.29
Где смотреть матч Австрия 0:4 Дания онлайн

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Прогнозы на матч Австрия 0:4 Дания

Исход игры
Австрия
23% (35)
Ничья
46.1% (70)
Дания
30.9% (47)
Тотал 2.5
Больше
51.03% (74)
Меньше
48.97% (71)
Обе команды забьют
Да
89.66% (130)
Нет
10.34% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (56)
1:2 Дания
23% (35)
2:1 Австрия
16.4% (25)
2:2 Ничья
5.9% (9)
0:1 Дания
5.3% (8)
1:0 Австрия
3.9% (6)
1:3 Дания
1.3% (2)
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