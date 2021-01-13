ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Френки Де Йонг! 0:1! Отличный розыгрыш! Брайтвайт отдал налево в штрафную на ход Гризманну, который от лицевой навесил в центр, и Френки Де Йонг с отклонением головой с линии вратарской переправил мяч под перекладину!

Пошла заключительная пятиминутка первого тайма, "Реал Сосьедад" ответил на гол дальним ударом Исака, Тер Штеген руками отразил мяч в сторону. Не стал рисковать голкипер "Барселоны" и ловить его.

Чуть успокоились игроки "Барселоны" после своего успеха, и теперь "Реал Сосьедад" пытается закончить первый тайм в активной атаке.

Оярсабаль опасно прострелил в штрафную площадь "Барселоны", удалось отбиться каталонцам. Мяч выбит, вторым темпом тоже ничего не получилось у "Реал Сосьедада".

Возможность получать кэшбек на каждую ставку до 10%.

36' Довели, наконец, дело до удара игроки "Барселоны", но попытку Гризманна из-за пределов штрафной площади заблокировали. Защитник отбил точно на Брайтвайта, который из-за пределов штрафной запустил мяч куда-то в район углового флажка.

35' Очень долго разыгрывают мяч игроки "Барселоны", уже больше минуты они его контролируют на чужой половине поля.

33' Надо сказать, что "Реал Сосьедад" уже не такой тотальный прессинг демонстрирует, поэтому легче стало разыгрывать мяч "Барселоне".

31' Полчаса сыграно, "Барселона" завладела преимуществом. Увереннее держится мяч у команды из Каталонии, да и впереди опаснее стали подопечные Кумана.

30' Вновь Дембеле навесил с правого фланга, Жорди Альба откликнулся, попытался ножницами пробить, но попал в своего же игрока. Это Гризманн был.

30' Начинает "Барселона" потихоньку приходить в себя. Дембеле на правом фланге обыграл Ле Нормана, прострелил в центр штрафной площади, выбивает защитник "Реал Сосьедада" мяч в аут.

29' Мингеса навесил с правого фланга, Брайтвайт здорово сыграл на опережение, смяв Субельдию, но вот удар с линии вратарской головой точным не получился.

27' Комбинирует "Барселона" на половине поля соперника, "Реал Сосьедад" продолжает плотно прессинговать. Не так просто такую оборону вскрыть.

26' Брайтвайт забрался слева в штрафную под заброс на ход, удалось ему с острого угла пробить низом, и тут не сплоховал Ремиро, всё контролировавший в ближнем углу.

24' Середина первого тайма у нас идёт. Не скажу я, что много моментов, но пару возможностей уже имели игроки "Реал Сосьедада". "Барселона" пока не так опасна в атаке.

23' Бускетс подключил к атаке защитника, и Ленгле от души с дальней дистанции низом пробил. Не хватило точности Клеману.

22' Дембеле справа попытался защитника обыграть, но Монреаль не купился на финты Усмана. Пришлось отыгрывать назад игроку "Барселоны".

21' Отлично прессингует "Реал Сосьедад", и вновь это принесло свои плоды! Порту получил мяч на правом фланге, навесил в штрафную площадь, где Мерино и Исак помешали друг другу удар нанести.

19' Пошла подача со штрафного в район одиннадцатиметровой отметки, мяч тут угодил в руку Ле Норману. Внимателен арбитр сегодня.

18' Мингеса жестковато влетел в Мерино, "Реал Сосьедад" исполнит штрафной. До ворот не так далеко, но в сторону фланга смещён мяч.

17' Неплохой ответ от "Реал Сосьедада"! Оярсабаль разогнал атаку по центру, выдал передачу в штрафную на ход Исаку, который попытался перебросить Тер Штеген, но голкипер вовремя рванул из рамки и на углу вратарской накрыл удар оппонента!

17' Дембеле справа ворвался в штрафную площадь соперника, то ли пробивал, то ли простреливал, но в итоге защитник успел на перехвате мяч выбить.

16' И вновь небольшая пауза у нас, готовятся команды к новому оживлению.

14' Дембеле получил мяч на правом фланге, попытался проскочить защитника, но не удалось этого сделать. Аут в пользу "Барселоны".

13' Довольно опасно получилось! Подача от левого флажка, Ле Норман из центра штрафной площади пробил по воротам, но точно по центру, где располагался Тер Штеген. Поймал голкипер "Барселоны" мяч.

12' Неплохо комбинирует в эти минуты "Реал Сосьедад", угловой удалось на левом фланге заработать подопечным Альгуасиля.

11' А вот и первая попытка удара. Кристиан Порту получил мяч справа в штрафной площади, никто его не встретил, но и удар в дальний угол точным не получился.

9' Немного полежал Монреаль после этого удара в спину, но обошлось без помощи врачей, продолжает встречу защитник "Реал Сосьедада".

8' В центр штрафной площади навешивал с правого фланга Дембеле, Начо Монреаль мяч смог выбить, да ещё и Брайтвайт сзади влетел ему в спину. Неприятный момент.

7' Мингеса оказался на газоне, неприятная накладка тут получилась со стороны Начо Монреаля. Дембеле у мяча.

6' А теперь уже игроки в бело-синей форме мяч контролируют. Ничего пока не происходит на поле у нас, по очереди команды перекатывают мяч.

4' К своим воротам отошли игроки "Барселоны", потому как "Реал Сосьедад" старается очень плотно встречать номинальных гостей матча.

3' Футболисты "Бареселоны" чуть больше владеют мячом на первых минутах встречи, но "Реал Сосьедад" старается довольно высоко прессинговать соперника.