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  3. Испания
Реал Сосьедад
0:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Барселона
0'
0:1
39' Гол
Де Йонг Френки
43'
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
24
Ле
Норман
Робен
5
Субельдия
Игор
20
Монреаль
Начо
8
Мерино
Микель
16
Гевара
Андер
14
Гуриди
Хон
7
Порту
Кристиан
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
28
Мингеса
Оскар
4
Араухо
Рональд
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
16
Гонсалес
Педро
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
9
Брайтвайт Мартин
7
Гризманн
Антуан
11
Дембеле
Усман
Реал Сосьедад
4-3-3
Барселона
4-3-3

Ход матча

39'
0:1
Де Йонг Френки
(Гризманн Антуан)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М
Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад
Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар
Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Барселона: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Барселона 2:1 Реал Сосьедад Ла Лига Барселона 1:0 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 2:2 Барселона Ла Лига Барселона 2:1 Реал Сосьедад Примера
Реал Сосьедад 1:2 Барселона Примера Барселона 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:4 Барселона Примера Барселона 3:2 Реал Сосьедад Примера Барселона 5:2 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 0:1 Барселона Кубок Короля Реал Сосьедад 1:1 Барселона Примера Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера Барселона 4:0 Реал Сосьедад Примера Барселона 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера Реал Сосьедад 3:1 Барселона Примера Реал Сосьедад 1:1 Барселона Кубок Короля Барселона 2:0 Реал Сосьедад Кубок Короля Барселона 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:2 Барселона Примера
1/2 финала
0 Реал Мадрид
0 Атлетик Б
0 Реал Сосьедад
0 Барселона
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 44'
    Оярсабаль опасно прострелил в штрафную площадь "Барселоны", удалось отбиться каталонцам. Мяч выбит, вторым темпом тоже ничего не получилось у "Реал Сосьедада".
  • 43'
    Чуть успокоились игроки "Барселоны" после своего успеха, и теперь "Реал Сосьедад" пытается закончить первый тайм в активной атаке.
  • 41'
    Пошла заключительная пятиминутка первого тайма, "Реал Сосьедад" ответил на гол дальним ударом Исака, Тер Штеген руками отразил мяч в сторону. Не стал рисковать голкипер "Барселоны" и ловить его.
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Френки Де Йонг! 0:1!
    Отличный розыгрыш! Брайтвайт отдал налево в штрафную на ход Гризманну, который от лицевой навесил в центр, и Френки Де Йонг с отклонением головой с линии вратарской переправил мяч под перекладину!
  • 38'
    Продолжает "Барселона" в своём стиле неторопливо разыгрывать мяч. Затяжное позиционное наступление.
  • 36'
    Довели, наконец, дело до удара игроки "Барселоны", но попытку Гризманна из-за пределов штрафной площади заблокировали. Защитник отбил точно на Брайтвайта, который из-за пределов штрафной запустил мяч куда-то в район углового флажка.
  • 35'
    Очень долго разыгрывают мяч игроки "Барселоны", уже больше минуты они его контролируют на чужой половине поля.
  • 33'
    Надо сказать, что "Реал Сосьедад" уже не такой тотальный прессинг демонстрирует, поэтому легче стало разыгрывать мяч "Барселоне".
  • 31'
    Полчаса сыграно, "Барселона" завладела преимуществом. Увереннее держится мяч у команды из Каталонии, да и впереди опаснее стали подопечные Кумана.
  • 30'
    Вновь Дембеле навесил с правого фланга, Жорди Альба откликнулся, попытался ножницами пробить, но попал в своего же игрока. Это Гризманн был.
  • 30'
    Начинает "Барселона" потихоньку приходить в себя. Дембеле на правом фланге обыграл Ле Нормана, прострелил в центр штрафной площади, выбивает защитник "Реал Сосьедада" мяч в аут.
  • 29'
    Мингеса навесил с правого фланга, Брайтвайт здорово сыграл на опережение, смяв Субельдию, но вот удар с линии вратарской головой точным не получился.
  • 27'
    Комбинирует "Барселона" на половине поля соперника, "Реал Сосьедад" продолжает плотно прессинговать. Не так просто такую оборону вскрыть.
  • 26'
    Брайтвайт забрался слева в штрафную под заброс на ход, удалось ему с острого угла пробить низом, и тут не сплоховал Ремиро, всё контролировавший в ближнем углу.
  • 24'
    Середина первого тайма у нас идёт. Не скажу я, что много моментов, но пару возможностей уже имели игроки "Реал Сосьедада". "Барселона" пока не так опасна в атаке.
  • 23'
    Бускетс подключил к атаке защитника, и Ленгле от души с дальней дистанции низом пробил. Не хватило точности Клеману.
  • 22'
    Дембеле справа попытался защитника обыграть, но Монреаль не купился на финты Усмана. Пришлось отыгрывать назад игроку "Барселоны".
  • 21'
    Отлично прессингует "Реал Сосьедад", и вновь это принесло свои плоды! Порту получил мяч на правом фланге, навесил в штрафную площадь, где Мерино и Исак помешали друг другу удар нанести.
  • 19'
    Пошла подача со штрафного в район одиннадцатиметровой отметки, мяч тут угодил в руку Ле Норману. Внимателен арбитр сегодня.
  • Фол, нарушение
    18'
    Мингеса жестковато влетел в Мерино, "Реал Сосьедад" исполнит штрафной. До ворот не так далеко, но в сторону фланга смещён мяч.
  • Опасный момент
    17'
    Неплохой ответ от "Реал Сосьедада"! Оярсабаль разогнал атаку по центру, выдал передачу в штрафную на ход Исаку, который попытался перебросить Тер Штеген, но голкипер вовремя рванул из рамки и на углу вратарской накрыл удар оппонента!
  • 17'
    Дембеле справа ворвался в штрафную площадь соперника, то ли пробивал, то ли простреливал, но в итоге защитник успел на перехвате мяч выбить.
  • 16'
    И вновь небольшая пауза у нас, готовятся команды к новому оживлению.
  • 14'
    Дембеле получил мяч на правом фланге, попытался проскочить защитника, но не удалось этого сделать. Аут в пользу "Барселоны".
  • Угловой
    13'
    Довольно опасно получилось! Подача от левого флажка, Ле Норман из центра штрафной площади пробил по воротам, но точно по центру, где располагался Тер Штеген. Поймал голкипер "Барселоны" мяч.
  • 12'
    Неплохо комбинирует в эти минуты "Реал Сосьедад", угловой удалось на левом фланге заработать подопечным Альгуасиля.
  • 11'
    А вот и первая попытка удара. Кристиан Порту получил мяч справа в штрафной площади, никто его не встретил, но и удар в дальний угол точным не получился.
  • 9'
    Немного полежал Монреаль после этого удара в спину, но обошлось без помощи врачей, продолжает встречу защитник "Реал Сосьедада".
  • Фол, нарушение
    8'
    В центр штрафной площади навешивал с правого фланга Дембеле, Начо Монреаль мяч смог выбить, да ещё и Брайтвайт сзади влетел ему в спину. Неприятный момент.
  • Фол, нарушение
    7'
    Мингеса оказался на газоне, неприятная накладка тут получилась со стороны Начо Монреаля. Дембеле у мяча.
  • 6'
    А теперь уже игроки в бело-синей форме мяч контролируют. Ничего пока не происходит на поле у нас, по очереди команды перекатывают мяч.
  • 4'
    К своим воротам отошли игроки "Барселоны", потому как "Реал Сосьедад" старается очень плотно встречать номинальных гостей матча.
  • 3'
    Футболисты "Бареселоны" чуть больше владеют мячом на первых минутах встречи, но "Реал Сосьедад" старается довольно высоко прессинговать соперника.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты "Барселоны". В традиционной для себе сине-гранатовой форме номинальные гости, а "Реал Сосьедад" в сине-белой.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Arcangel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.25 3.40 2.20
Бонус: 10 000 ₽ 3.80 3.80 1.91
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.72 2.06
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.10 2.28
  3.70 3.13 2.23

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.70 1.20 3.50 1.27 2.29 1.63 1.81 2.01 1.53 2.55 1.23 3.85 1.21 4.50 1.13 5.70 1.08 8.40
11.50 1.00 10.50 1.02 4.10 1.22 3.32 1.33 2.21 1.74 1.70 2.15 1.44 2.70 1.20 4.15 1.14 4.75 1.04 8.20 1.04 8.20 1.00 11.25
6.80 1.10 5.10 1.16 2.45 1.55 1.82 1.97 1.48 2.63 1.95 1.91 1.20 4.44 1.72 2.20 1.15 5.30 1.03 9.08 1.02 9.69 1.04 8.40 1.03 9.00 1.01 15.00 1.01 12.50
7.06 1.11 3.07 1.40 2.37 1.62 2.04 1.85 1.69 2.25 1.50 2.70 1.39 3.14 1.54 2.57 1.68 2.28 1.54 2.58 1.11 7.22 1.51 2.67 1.17 5.27 1.10 7.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 2.25 1.60 1.54 2.37 1.14 5.20
3.32 1.33 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
1.48 2.63 1.08 7.77 1.04 10.00 1.03 9.36 1.11 5.66
1.23 4.44 1.12 6.99 1.30 3.64 1.22 4.57 1.54 2.58 1.36 3.28 1.18 5.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.16 1.94 1.80 1.51 2.46 1.27 3.50
4.45 1.21 3.15 1.36 1.85 1.95 1.38 3.04 1.25 3.95
4.36 1.17 3.17 1.40 1.77 1.92 1.31 2.90 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.31
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
3.75 1.24
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
2.90 1.35
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:1 Барселона

Исход игры
Реал Сосьедад
4.6% (7)
Ничья
9.2% (14)
Барселона
86.3% (132)
Тотал 2.5
Больше
78.38% (116)
Меньше
21.62% (32)
Обе команды забьют
Да
84.46% (125)
Нет
15.54% (23)
Популярный счёт
1:2 Барселона
49% (75)
1:3 Барселона
16.3% (25)
0:2 Барселона
7.8% (12)
1:1 Ничья
6.5% (10)
0:1 Барселона
5.2% (8)
2:2 Ничья
2.6% (4)
2:3 Барселона
2.6% (4)
2:1 Реал Сосьедад
2% (3)
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