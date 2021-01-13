Палмейрас
0:2
Конец матча
Ривер Плейт
17' Желтая карточкаДиас Пауло
19' Желтая карточкаДанило
0:1
29' ГолРохас Роберт
40' Желтая карточкаЭмпереур Алан
0:2
44' ГолБорре Рафаэль
50' Желтая карточкаLuan IV
62' Желтая карточкаРохас Роберт
71' Желтая карточкаРоша Маркос
73' Вторая желтая карточкаРохас Роберт
75' Желтая карточкаБорре Рафаэль
87' Желтая карточкаПерейра Вевертон
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
-
11 Roni IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Breno LopesНападающий
-
26 Renan Victor
-
3 Emerson2
-
24 Vinicius III
-
13 Luan IV
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Люкс ХерманВратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
Ход матча
17'
19'
29'
0:1
40'
41'
44'
0:2
50'
62'
71'
73'
75'
81'
87'
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: +14 =4 -2Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Америка Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино
Палмейрас 1:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Либертад Палмейрас 3:0 Байя Либертад 1:1 Палмейрас Сантос 2:2 Палмейрас Палмейрас 5:0 Дельфин Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Дельфин 1:3 Палмейрас Гойяс 1:0 Палмейрас Сеара 2:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Флуминенсе Палмейрас 3:0 Сеара Васко да Гама 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +13 =4 -3Ривер Плейт 0:2 Индепендьенте Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Арсенал Саранди
Уракан 1:3 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 2:6 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ривер Плейт: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
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