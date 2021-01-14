17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
14
Обьянг
Педро
30
Оддеи
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Оддеи БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Сала МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
-
80 Сек ДембаНападающий
-
90 Моро ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бриньола Энрико
|1
|0.33
|2.
|Сек Демба
|1
|0.33
|3.
|Палоски Альберто
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Околи Меме
|2
|0
|2.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|3.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло
Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +11 =5 -4Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Брешия Асколи 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лечче
Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «СПАЛ 2013», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сассуоло - СПАЛ 2013
Исход игры
Сассуоло
91.3% (137)
Ничья
6.7% (10)
СПАЛ 2013
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.63% (71)
Меньше
51.37% (75)
Обе команды забьют
Да
48.63% (71)
Нет
51.37% (75)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
30% (45)
2:0 Сассуоло
25.3% (38)
1:0 Сассуоло
18.7% (28)
3:1 Сассуоло
6.7% (10)
3:0 Сассуоло
6% (9)
1:1 Ничья
6% (9)
1:2 СПАЛ 2013
2% (3)
3:2 Сассуоло
2% (3)
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