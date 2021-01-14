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Сассуоло
 
Позже
СПАЛ 2013
56
Пеголо
Джанлука
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
13
Пелузо
Федерико
6
Рожерио
да
Силва
14
Обьянг
Педро
8
Лопес
Максим
30
Оддеи
Брайан
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
18
Распадори
Джакомо
1
Бериша
Этрит
17
Серникола
Леонардо
23
Викари
Франческо
25
Спальтро
Риккардо
41
Дикманн
Лоренцо
11
Мурджа
Алессандро
7
Миссироли
Симоне
77
Д'Аллесандро
Марко
14
Ди
Франческо
Федерико
99
Бриньола
Энрико
10
Флоккари
Сержио
Сассуоло
4-2-3-1
СПАЛ 2013
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бриньола Энрико 1 0.33
2. Сек Демба 1 0.33
3. Палоски Альберто 1 (1) 0.33

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Околи Меме 2 0
2. Стрефецца Габриэль 1 0
3. Эспозито Сальваторе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Сассуоло 0 0 0 0 0 0 0
 СПАЛ 2013 0 0 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло
Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Брешия Асколи 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лечче
Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Серия A Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 0:2 Сассуоло Серия A
Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 0:1 Сассуоло Серия A

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 1/8 финала Кубка Италии между "Сассуоло" и "СПАЛом". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - СПАЛ 2013 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2021, осталось 18 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 150
Сассуоло 91.3% (137)
X 6.7% (10)
СПАЛ 2013 2% (3)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
СПАЛ 2013
1.81
4.20
5.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.75 4.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.63 4.20 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.82 4.25

Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «СПАЛ 2013», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.80 1.19 2.35 1.60 1.86 1.95 1.55 2.47 1.22 4.30 1.08 8.00
11.00 1.01 10.00 1.02 4.10 1.22 3.32 1.33 2.19 1.75 1.70 2.15 1.44 2.69 1.21 4.05 1.15 4.70 1.04 8.10 1.04 8.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.32 1.56 1.56 2.32 1.14 5.20
3.26 1.34 2.19 1.68 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.16 1.97 1.78 1.28 3.45
4.45 1.21 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.18
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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Прогнозы на матч Сассуоло - СПАЛ 2013

Исход игры
Сассуоло
91.3% (137)
Ничья
6.7% (10)
СПАЛ 2013
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.63% (71)
Меньше
51.37% (75)
Обе команды забьют
Да
48.63% (71)
Нет
51.37% (75)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
30% (45)
2:0 Сассуоло
25.3% (38)
1:0 Сассуоло
18.7% (28)
3:1 Сассуоло
6.7% (10)
3:0 Сассуоло
6% (9)
1:1 Ничья
6% (9)
1:2 СПАЛ 2013
2% (3)
3:2 Сассуоло
2% (3)
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