Малатьяспор
2:2
Конец матча
Стадион: Malatya Stadyumu
Сивасспор
0:1
18' ГолЕшильюрт Эрдоган
1:1
25' ГолФофана Морике
29' Желтая карточкаТопали Етмир
30' Желтая карточкаЧифтчи Угюр
1:2
32' ГолГрадель Макс-Ален
34' Желтая карточкаСантос Уоллес
52' Желтая карточкаАскуа Африйе
2:2
63' ГолТетте Бенджамин
25
Озбир
Эртач
57
Шебаке
Иссам
26
Кайя
Семих
20
Йылдыз
Ахмед
99
Бюйюк
Адем
98
Топали
Етмир
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
-
57 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
-
26 Кайя СемихЗащитник
- Защитник
-
20 Йылдыз АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Бюйюк АдемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Топали ЕтмирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
61 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
-
24 Шахан ОлджайПолузащитник
-
11 Лукоки ДжодиПолузащитник
-
39 Каш ЭрканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
-
76 Фахир ФайсалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Камара СамбаЗащитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шахин ЭренПолузащитник
-
10 Озтекин ЯсинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
Ход матча
18'
0:1
25'
1:1
29'
30'
32'
34'
52'
63'
2:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюйюк Адем
|7 (5)
|0.44
|2.
|Тетте Бенджамин
|2
|0.13
|3.
|Канатсизкуш Кубилай
|2
|0.13
|4.
|Аскуа Африйе
|2
|0.13
|5.
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0.13
|6.
|Кайя Семих
|1
|0.06
|7.
|Явру Зеки
|1
|0.06
|8.
|Булут Умут
|1
|0.06
|9.
|Фофана Морике
|1
|0.06
|10.
|Топали Етмир
|1
|0.06
|11.
|Хафез Карим
|0
|0
|12.
|Куэва Кристиан
|0
|0
|13.
|Лукоки Джоди
|0
|0
|14.
|Шебаке Иссам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Градель Макс-Ален
|5 (1)
|0.31
|2.
|Фахир Файсал
|3
|0.19
|3.
|Ятабаре Мустафа
|2
|0.13
|4.
|Арслан Хакан
|2
|0.13
|5.
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0.06
|6.
|Коне Аруна
|1
|0.06
|7.
|Эрдал Зия
|1
|0.06
|8.
|Османпаша Джанер
|1
|0.06
|9.
|Чифтчи Угюр
|0
|0
|10.
|Клаудемир де Соуза
|0
|0
|11.
|Кайоде Оларенваджу
|0
|0
|12.
|Ялчин Робин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хафез Карим
|4
|1
|2.
|Аскуа Африйе
|5
|0
|3.
|Бюйюк Адем
|4
|0
|4.
|Тетте Бенджамин
|3
|0
|5.
|Топали Етмир
|3
|0
|6.
|Лукоки Джоди
|2
|0
|7.
|Шахан Олджай
|2
|0
|8.
|Сантос Уоллес
|2
|0
|9.
|Шебаке Иссам
|2
|0
|10.
|Йылдыз Ахмед
|2
|0
|11.
|Булут Умут
|1
|0
|12.
|Кайя Семих
|1
|0
|13.
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|14.
|Озбир Эртач
|1
|0
|15.
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|0
|16.
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|17.
|Дамлу Абдулсамед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Хакан
|3
|1
|2.
|Кофи Исаак
|4
|0
|3.
|Ешильюрт Эрдоган
|4
|0
|4.
|Фахир Файсал
|3
|0
|5.
|Ятабаре Мустафа
|2
|0
|6.
|Османпаша Джанер
|2
|0
|7.
|Самасса Мамаду II
|2
|0
|8.
|Чифтчи Угюр
|2
|0
|9.
|Гойяно Марсело
|2
|0
|10.
|Коне Аруна
|1
|0
|11.
|Градель Макс-Ален
|1
|0
|12.
|Ялчин Робин
|1
|0
|13.
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|14.
|Камара Самба
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Малатьяспор
|15% (3)
|25% (5)
|5% (1)
|30% (6)
|15% (3)
|10% (2)
|Сивасспор
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|37.5% (6)
Предыдущие игры
Малатьяспор Последние 20 матчей: +8 =5 -7Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Касымпаша
Малатьяспор 5:0 Хекимоглу Трабзон Фенербахче 0:3 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Этимесгут Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Малатьяспор 2:0 Артвин Бешикташ 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:0 Малатьяспор
Сивасспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сивасспор 2:2 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Сивасспор Сивасспор 3:1 Генчлербирлиги Коньяспор 0:1 Сивасспор
Сивасспор 1:0 Гиресунспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Маккаби Тель-Авив 1:0 Сивасспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 0:1 Вильярреал Сивасспор 0:1 Гёзтепе Карабах 2:3 Сивасспор Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Галатасарай Сивасспор 2:0 Карабах Хатайспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Сивасспор 0:2 Ризеспор Вильярреал 5:3 Сивасспор Кайсериспор 1:3 Сивасспор Анкарагюджю 0:2 Сивасспор
Последние игры между собой
Малатьяспор: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Сивасспор: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|31 - 19
|31
|2.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|30 - 17
|31
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 10
|30
|4.
|Аланьяспор
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 12
|30
|5.
|Фенербахче
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 20
|29
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 17
|27
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 20
|23
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 19
|21
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 22
|21
|10.
|Ризеспор
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 23
|20
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 16
|19
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|21 - 18
|19
|13.
|Касымпаша
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|14.
|Сивасспор
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|17 - 20
|19
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 24
|18
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 27
|16
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 25
|15
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|20.
|Эрзурумспор
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 29
|13
|21.
|Кайсериспор
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 3
|20
|2.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 8
|18
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|4.
|Хатайспор
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 4
|16
|6.
|Галатасарай
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|7.
|Малатьяспор
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|8.
|Ризеспор
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 11
|14
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 11
|13
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|13.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|14.
|Анкарагюджю
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|15.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|18.
|Сивасспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|20.
|Кайсериспор
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 15
|15
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 6
|13
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|7.
|Хатайспор
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|8.
|Аланьяспор
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|9.
|Эрзурумспор
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|11.
|Денизлиспор
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 18
|8
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|16.
|Малатьяспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Антальяспор
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|21.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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