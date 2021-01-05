  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
Малатьяспор
2:2
Конец матча

Стадион:
Сивасспор
0'
0:1
18' Гол
Ешильюрт Эрдоган
1:1
25' Гол
Фофана Морике
29' Желтая карточка
Топали Етмир
30' Желтая карточка
Чифтчи Угюр
1:2
32' Гол
Градель Макс-Ален
34' Желтая карточка
Сантос Уоллес
52' Желтая карточка
Аскуа Африйе
2:2
63' Гол
Тетте Бенджамин
90'+5
25
Озбир
Эртач
57
Шебаке
Иссам
13
Сантос
Уоллес
26
Кайя
Семих
92
Джевахир
Бюлент
20
Йылдыз
Ахмед
6
Аскуа
Африйе
99
Бюйюк
Адем
19
Тетте
Бенджамин
21
Фофана
Морике
98
Топали
Етмир
35
Вурал
Али
Шашал
8
Ялчин
Робин
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
37
Арслан
Хакан
6
Клаудемир
де
Соуза
76
Фахир
Файсал
17
Ешильюрт
Эрдоган
9
Ятабаре
Мустафа
7
Градель
Макс-Ален
Малатьяспор
4-2-3-1
Сивасспор
4-3-3

Ход матча

18'
0:1
Ешильюрт Эрдоган
(Ялчин Робин)
25'
Фофана Морике
(Шебаке Иссам)
1:1
29'
Топали Етмир
 
30'
 
Чифтчи Угюр
32'
1:2
Градель Макс-Ален
(Ешильюрт Эрдоган)
34'
Сантос Уоллес
 
46'
Канатсизкуш Кубилай
Топали Етмир
 
52'
Аскуа Африйе
 
63'
Тетте Бенджамин
2:2
65'
Лукоки Джоди
Фофана Морике
 
68'
 
Феликс Хорхе
Фахир Файсал
80'
Булут Умут
Аскуа Африйе
 
81'
 
Кайоде Оларенваджу
Градель Макс-Ален
87'
Шахан Олджай
Йылдыз Ахмед
 
90'
 
Эрдал Зия
Ешильюрт Эрдоган

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Малатьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюйюк Адем 7 (5) 0.44
2. Тетте Бенджамин 2 0.13
3. Канатсизкуш Кубилай 2 0.13
4. Аскуа Африйе 2 0.13
5. Ндайишимийе Юссуф 2 0.13
6. Кайя Семих 1 0.06
7. Явру Зеки 1 0.06
8. Булут Умут 1 0.06
9. Фофана Морике 1 0.06
10. Топали Етмир 1 0.06
11. Хафез Карим 0 0
12. Куэва Кристиан 0 0
13. Лукоки Джоди 0 0
14. Шебаке Иссам 0 0
Сивасспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Градель Макс-Ален 5 (1) 0.31
2. Фахир Файсал 3 0.19
3. Ятабаре Мустафа 2 0.13
4. Арслан Хакан 2 0.13
5. Ешильюрт Эрдоган 1 0.06
6. Коне Аруна 1 0.06
7. Эрдал Зия 1 0.06
8. Османпаша Джанер 1 0.06
9. Чифтчи Угюр 0 0
10. Клаудемир де Соуза 0 0
11. Кайоде Оларенваджу 0 0
12. Ялчин Робин 0 0

Карточки

Малатьяспор
# Игрок      
1. Хафез Карим 4 1
2. Аскуа Африйе 5 0
3. Бюйюк Адем 4 0
4. Тетте Бенджамин 3 0
5. Топали Етмир 3 0
6. Лукоки Джоди 2 0
7. Шахан Олджай 2 0
8. Сантос Уоллес 2 0
9. Шебаке Иссам 2 0
10. Йылдыз Ахмед 2 0
11. Булут Умут 1 0
12. Кайя Семих 1 0
13. Сукуи Фернандо 1 0
14. Озбир Эртач 1 0
15. Канатсизкуш Кубилай 1 0
16. Хадебе Тинейдж 1 0
17. Дамлу Абдулсамед 1 0
Сивасспор
# Игрок      
1. Арслан Хакан 3 1
2. Кофи Исаак 4 0
3. Ешильюрт Эрдоган 4 0
4. Фахир Файсал 3 0
5. Ятабаре Мустафа 2 0
6. Османпаша Джанер 2 0
7. Самасса Мамаду II 2 0
8. Чифтчи Угюр 2 0
9. Гойяно Марсело 2 0
10. Коне Аруна 1 0
11. Градель Макс-Ален 1 0
12. Ялчин Робин 1 0
13. Аппиндангойе Аарон 1 0
14. Камара Самба 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Малатьяспор 15% (3) 25% (5) 5% (1) 30% (6) 15% (3) 10% (2)
 Сивасспор 6.25% (1) 18.75% (3) 18.75% (3) 6.25% (1) 12.5% (2) 37.5% (6)

Предыдущие игры

Малатьяспор Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Касымпаша
Малатьяспор 5:0 Хекимоглу Трабзон Фенербахче 0:3 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Этимесгут Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Малатьяспор 2:0 Артвин Бешикташ 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:0 Малатьяспор
Сивасспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сивасспор 2:2 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Сивасспор Сивасспор 3:1 Генчлербирлиги Коньяспор 0:1 Сивасспор
Сивасспор 1:0 Гиресунспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Маккаби Тель-Авив 1:0 Сивасспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 0:1 Вильярреал Сивасспор 0:1 Гёзтепе Карабах 2:3 Сивасспор Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Галатасарай Сивасспор 2:0 Карабах Хатайспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Сивасспор 0:2 Ризеспор Вильярреал 5:3 Сивасспор Кайсериспор 1:3 Сивасспор Анкарагюджю 0:2 Сивасспор

Последние игры между собой

Малатьяспор: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Сивасспор: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Сивасспор 0:1 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 2:1 Сивасспор Кубок Сивасспор 4:0 Малатьяспор Кубок Малатьяспор 1:3 Сивасспор Суперлига
Сивасспор 2:0 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 4:4 Сивасспор Суперлига Малатьяспор 1:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:0 Малатьяспор Суперлига Сивасспор 4:0 Малатьяспор Первая лига Турции Малатьяспор 0:0 Сивасспор Первая лига Турции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 15 10 1 4 31 - 19 31
2. Газишехир Газиантеп Заявка 16 8 7 1 30 - 17 31
3. Галатасарай Заявка 15 9 3 3 25 - 10 30
4. Аланьяспор Заявка 16 9 3 4 27 - 12 30
5. Фенербахче Заявка 15 9 2 4 30 - 20 29
6. Хатайспор Заявка 15 8 3 4 22 - 17 27
7. Трабзонспор Заявка 16 6 5 5 18 - 20 23
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 15 5 6 4 24 - 19 21
9. Малатьяспор Заявка 16 5 6 5 21 - 22 21
10. Ризеспор Заявка 15 5 5 5 21 - 23 20
11. Коньяспор Заявка 15 5 4 6 19 - 16 19
12. Гёзтепе Заявка 15 4 7 4 21 - 18 19
13. Касымпаша Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
14. Сивасспор Заявка 16 4 7 5 17 - 20 19
15. Антальяспор Заявка 16 4 6 6 15 - 24 18
16. Истанбул Башакшехир Заявка 15 4 4 7 21 - 27 16
17. Генчлербирлиги Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
18. Анкарагюджю Заявка 16 4 3 9 19 - 25 15
19. Денизлиспор Заявка 15 3 4 8 16 - 26 13
20. Эрзурумспор Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
21. Кайсериспор Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 8 6 2 0 18 - 3 20
2. Газишехир Газиантеп Заявка 8 5 3 0 17 - 8 18
3. Фатих Карагюмрюк Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
4. Хатайспор Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
5. Бешикташ Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
6. Галатасарай Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
7. Малатьяспор Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
8. Ризеспор Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
9. Касымпаша Заявка 8 4 2 2 10 - 11 14
10. Антальяспор Заявка 8 4 1 3 8 - 11 13
11. Гёзтепе Заявка 8 3 3 2 15 - 10 12
12. Коньяспор Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
13. Фенербахче Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
14. Анкарагюджю Заявка 8 3 1 4 12 - 11 10
15. Трабзонспор Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
16. Истанбул Башакшехир Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
17. Генчлербирлиги Заявка 7 2 3 2 9 - 12 9
18. Сивасспор Заявка 8 1 3 4 6 - 10 6
19. Денизлиспор Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
20. Кайсериспор Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
21. Эрзурумспор Заявка 8 0 4 4 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
2. Галатасарай Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
3. Бешикташ Заявка 8 5 0 3 16 - 15 15
4. Газишехир Газиантеп Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
5. Трабзонспор Заявка 8 3 4 1 7 - 6 13
6. Сивасспор Заявка 8 3 4 1 11 - 10 13
7. Хатайспор Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
8. Аланьяспор Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
9. Эрзурумспор Заявка 8 3 0 5 9 - 18 9
10. Коньяспор Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
11. Денизлиспор Заявка 8 2 2 4 12 - 18 8
12. Гёзтепе Заявка 7 1 4 2 6 - 8 7
13. Генчлербирлиги Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
14. Истанбул Башакшехир Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
15. Ризеспор Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
16. Малатьяспор Заявка 8 1 3 4 9 - 14 6
17. Кайсериспор Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
18. Касымпаша Заявка 8 1 2 5 8 - 15 5
19. Анкарагюджю Заявка 8 1 2 5 7 - 14 5
20. Антальяспор Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
21. Фатих Карагюмрюк Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Сантос Уоллес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Градель Макс-Ален бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Чифтчи Угюр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Етмир Топали получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Фофана Морике бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Ешильюрт Эрдоган бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.70 3.10 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.69 3.25 2.68
Бонус: 5 000 ₽ 4.70 1.67 4.10
  32.20 5.21 1.20

Самый высокий коэффициент на матч «Малатьяспор» – «Сивасспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Малатьяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сивасспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Малатьяспор» – «Сивасспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
7.20 1.07 2.90 1.38 2.18 1.63 1.63 2.18 1.23 3.90 1.07 7.40
7.60 1.05 6.40 1.09 2.86 1.40 2.17 1.69 1.68 2.31 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.40 1.04 7.90
6.80 1.10 5.30 1.15 2.50 1.53 1.85 1.95 1.84 1.92 1.48 2.63 1.22 4.20 3.00 1.38 2.00 1.80 1.87 1.92 1.24 4.00 1.13 5.80 1.06 8.80 1.05 9.50
3.03 1.40 2.65 1.51 2.25 1.68 1.88 2.00 2.53 1.54 2.20 1.70 1.87 1.99 1.62 2.34 2.74 1.47 2.24 1.68 1.74 2.15 1.47 2.76 1.33 3.36 1.52 2.59 1.48 2.72 1.76 2.12 1.46 2.79 1.17 5.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
2.50 1.49 1.66 2.13 1.32 3.20 1.06 7.80
2.65 1.48 1.72 2.12 1.34 3.26 1.09 7.40 1.06 8.80
2.15 1.70 1.40 2.90 1.20 4.44 1.07 6.63 1.05 7.71 1.44 2.75 1.06 8.80 1.04 10.00
2.65 1.51 2.18 1.74 1.69 2.24 1.45 2.87 1.92 1.93 1.57 2.42 1.24 4.02 1.30 3.51 1.16 5.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.34 1.56 1.56 2.33 1.14 5.20
3.32 1.33 2.24 1.65 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.95
3.90 1.25 2.70 1.45 1.68 2.18 1.26 3.45 1.17 4.39

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.89 1.85
2.20 1.66
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.65 1.26
3.25 1.33
Где смотреть матч Малатьяспор 2:2 Сивасспор онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный