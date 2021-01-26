Фортуна
0:0
Конец матча
Стадион: Эсприт-Арена
Гамбург
10' Желтая карточкаХоффманн Андре
45' Желтая карточкаКиттель Сонни
47' Желтая карточкаДансо Кевин
58' Желтая карточкаЗоботка Марсель
73' Желтая карточкаАмброзиус Стефан
90' Желтая карточкаЛяйбольд Тим
32
Крайнц
Лука
18
Пледль
Томас
26
Ульрайх
Свен
21
Ляйбольд
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Юнг ГидеонЗащитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
-
14 Хант АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд БоббиНападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
Ход матча
10'
45'
47'
58'
73'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
35 Владение мячом, % 65
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Караман Кенан
|6
|0.33
|2.
|Хеннингс Роувен
|6 (1)
|0.33
|3.
|Петерсон Кристофер
|3
|0.17
|4.
|Ковнацки Давид
|3
|0.17
|5.
|Циммерман Маттиас
|2
|0.11
|6.
|Пледль Томас
|1
|0.06
|7.
|Приб Эдгар
|1
|0.06
|8.
|Крайнц Лука
|1
|0.06
|9.
|Зоботка Марсель
|1
|0.06
|10.
|Дансо Кевин
|1
|0.06
|11.
|Аппелькамп Синта
|1
|0.06
|12.
|Бодзек Адам
|0
|0
|13.
|Моралес Альфредо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теродде Симон
|17 (2)
|0.94
|2.
|Джатта Бейкери
|4
|0.22
|3.
|Киттель Сонни
|3
|0.17
|4.
|Кинсомби Давид
|3
|0.17
|5.
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0.11
|6.
|Нарей Халед
|2
|0.11
|7.
|Вагноман Жоша
|2
|0.11
|8.
|Хант Аарон
|2 (1)
|0.11
|9.
|Ляйбольд Тим
|1
|0.06
|10.
|Ляйстнер Тони
|1
|0.06
|11.
|Хайер Моритц
|1
|0.06
|12.
|Онана Амаду
|1
|0.06
|13.
|Дуджак Джереми
|0
|0
|14.
|Вуд Бобби
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бодзек Адам
|5
|0
|2.
|Дансо Кевин
|3
|1
|3.
|Хоффманн Андре
|4
|0
|4.
|Ковнацки Давид
|4
|0
|5.
|Петерсон Кристофер
|2
|1
|6.
|Моралес Альфредо
|3
|0
|7.
|Зоботка Марсель
|3
|0
|8.
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|9.
|Нана Ампома
|1
|1
|10.
|Кастенмайер Флориан
|1
|1
|11.
|Хеннингс Роувен
|2
|0
|12.
|Караман Кенан
|2
|0
|13.
|Пледль Томас
|2
|0
|14.
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|15.
|Пётровски Якуб
|2
|0
|16.
|Вольф Рафаэль
|1
|0
|17.
|Приб Эдгар
|1
|0
|18.
|Клаус Феликс
|1
|0
|19.
|Хартерц Флориан
|1
|0
|20.
|Крайнц Лука
|1
|0
|21.
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|22.
|Циммер Жан
|1
|0
|23.
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Киттель Сонни
|4
|1
|2.
|Ляйбольд Тим
|3
|0
|3.
|Амброзиус Стефан
|3
|0
|4.
|Онана Амаду
|3
|0
|5.
|Теродде Симон
|2
|0
|6.
|Вуд Бобби
|2
|0
|7.
|Гьясула Клаус
|2
|0
|8.
|Кинсомби Давид
|2
|0
|9.
|Хайер Моритц
|2
|0
|10.
|Ляйстнер Тони
|0
|1
|11.
|Хант Аарон
|1
|0
|12.
|Ульрайх Свен
|1
|0
|13.
|Дуджак Джереми
|1
|0
|14.
|Гиамера Ян
|1
|0
|15.
|Юнг Гидеон
|1
|0
|16.
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фортуна
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|3.85% (1)
|46.15% (12)
|Гамбург
|7.69% (3)
|17.95% (7)
|17.95% (7)
|17.95% (7)
|17.95% (7)
|20.51% (8)
Предыдущие игры
Фортуна Последние 20 матчей: +10 =4 -6Фортуна 3:3 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна Айнтрахт Бр 0:0 Фортуна Фортуна 2:1 Падерборн
Рот-Вайсс Эссен 3:2 Фортуна Санкт-Паули 0:3 Фортуна Фортуна 3:0 Оснабрюк Карлсруэ 1:2 Фортуна Фортуна 3:2 Дармштадт Бохум 5:0 Фортуна Фортуна 1:0 Зандхаузен Нюрнберг 1:1 Фортуна Фортуна 1:0 Хайденхайм Ганновер 96 3:0 Фортуна Фортуна 2:2 Ян Боруссия М 4:0 Фортуна Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Гамбург 2:1 Фортуна Ингольштадт 0:1 Фортуна
Гамбург Последние 20 матчей: +13 =3 -4Айнтрахт Бр 2:4 Гамбург Гамбург 5:0 Оснабрюк Нюрнберг 1:1 Гамбург Гамбург 3:1 Ян
Карлсруэ 1:2 Гамбург Гамбург 4:0 Зандхаузен Дармштадт 1:2 Гамбург Гамбург 0:1 Ганновер 96 Хайденхайм 3:2 Гамбург Гамбург 1:3 Бохум Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Гамбург 2:2 Санкт-Паули Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Падерборн 3:4 Гамбург Гамбург 2:1 Фортуна Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Гамбург 2:0 Герта Фейеноорд 0:1 Гамбург
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Гамбург: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|40 - 21
|37
|2.
|Бохум
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 17
|33
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|28 - 17
|32
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|34 - 23
|32
|5.
|Фортуна
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|27 - 22
|32
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|27 - 22
|28
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|28 - 20
|26
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|30 - 26
|26
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 22
|26
|10.
|Падерборн
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 19
|25
|11.
|Оснабрюк
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 28
|22
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 28
|20
|13.
|Ян
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 25
|20
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|27 - 32
|18
|15.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 36
|17
|16.
|Санкт-Паули
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 30
|16
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|18 - 35
|15
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Фортуна
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 8
|21
|3.
|Бохум
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 6
|20
|4.
|Гамбург
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 9
|19
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 11
|17
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 7
|16
|7.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 10
|16
|8.
|Ян
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|10.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|13.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 12
|10
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|16.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|17.
|Оснабрюк
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 4
|18
|3.
|Гамбург
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|4.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|5.
|Оснабрюк
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 13
|15
|6.
|Бохум
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|8.
|Фортуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|10.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 20
|10
|11.
|Падерборн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|14.
|Ян
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|5 - 20
|3
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 20
|3
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
Победитель
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