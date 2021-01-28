Санкт-Паули
2:3
Конец матча
Стадион: Millerntor Stadion
Бохум
1:0
4' ГолБургшталлер Гвидо
10' Желтая карточкаГамбоа Кристиан
1:1
28' ГолЦоллер Симон
2:1
32' ГолКиере Даниэль-Кофи
2:2
43' ГолЦоллер Симон
2:3
63' Гол в свои воротаБубалла Даниэль
25
Джигала
Адам
20
Беккер
Финн
22
Мармуш
Омар
29
Лайч
Максим
23
Теше
Роберт
32
Цуль
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мармуш ОмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
-
11 Диттген МаксПолузащитник
-
38 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Timo Schultz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Граве ПаульВратарь
- Защитник
-
13 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Luis Hartwig
-
-
Главный тренер: Thomas Reis
Ход матча
4'
10'
28'
1:1
32'
43'
2:2
63'
2:3
70'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 13
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киере Даниэль-Кофи
|4
|0.22
|2.
|Саласар Родриго
|4 (2)
|0.22
|3.
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0.17
|4.
|Диттген Макс
|3
|0.17
|5.
|Макиенок Симон
|2
|0.11
|6.
|Бенателли Рико
|2
|0.11
|7.
|Мармуш Омар
|2
|0.11
|8.
|Бубалла Даниэль
|1
|0.06
|9.
|Виекхофф Яннес
|1
|0.06
|10.
|Флэк Леон
|1
|0.06
|11.
|Igor Matanovic
|1
|0.06
|12.
|Дашнер Лукас
|0
|0
|13.
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|14.
|Пакарада Леарт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цоллер Симон
|10
|0.56
|2.
|Цуль Роберт
|9 (2)
|0.5
|3.
|Блум Данни
|3 (1)
|0.17
|4.
|Теше Роберт
|3
|0.17
|5.
|Айсфельд Томас
|2
|0.11
|6.
|Пантович Милош
|2
|0.11
|7.
|Ганвула Сильвер
|1
|0.06
|8.
|Данило Соарес
|1
|0.06
|9.
|Чибсах Юссиф
|1
|0.06
|10.
|Новотны Сома
|1
|0.06
|11.
|Хольтманн Геррит
|0
|0
|12.
|Бокхорн Эберт
|0
|0
|13.
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|14.
|Лайч Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ольссон Себастьян
|5
|0
|2.
|Кнолль Марвин
|3
|1
|3.
|Авевор Кристофер
|4
|0
|4.
|Бенателли Рико
|3
|0
|5.
|Беккер Финн
|3
|0
|6.
|Саласар Родриго
|3
|0
|7.
|Аремю Афииз
|3
|0
|8.
|Диттген Макс
|2
|0
|9.
|Бубалла Даниэль
|2
|0
|10.
|Пакарада Леарт
|2
|0
|11.
|Лоуренс Джеймс
|2
|0
|12.
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|13.
|Тащи Борис
|1
|0
|14.
|Джигала Адам
|1
|0
|15.
|Цандер Лука-Милан
|1
|0
|16.
|Бродерсен Свенд
|1
|0
|17.
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|18.
|Igor Matanovic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гамбоа Кристиан
|7
|0
|2.
|Лосилья Антони
|6
|0
|3.
|Блум Данни
|4
|0
|4.
|Данило Соарес
|4
|0
|5.
|Ганвула Сильвер
|3
|0
|6.
|Хольтманн Геррит
|1
|1
|7.
|Цуль Роберт
|2
|0
|8.
|Лайч Максим
|2
|0
|9.
|Бокхорн Эберт
|2
|0
|10.
|Лабропулос Василис
|2
|0
|11.
|Чибсах Юссиф
|1
|0
|12.
|Айсфельд Томас
|1
|0
|13.
|Риман Мануэль
|1
|0
|14.
|Цоллер Симон
|1
|0
|15.
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Паули
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|4.17% (1)
|41.67% (10)
|Бохум
|9.09% (3)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|18.18% (6)
|33.33% (11)
Предыдущие игры
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +4 =7 -9Санкт-Паули 2:0 Ян Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 1:1 Санкт-Паули
Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Фортуна Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Падерборн 2:0 Санкт-Паули Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули
Бохум Последние 20 матчей: +12 =4 -4Зандхаузен 1:1 Бохум Бохум 3:1 Нюрнберг Ян 0:2 Бохум Бохум 2:1 Дармштадт
Майнц 2:2 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 3:0 Падерборн Хольштайн Киль 3:1 Бохум Бохум 5:0 Фортуна Гамбург 1:3 Бохум Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули Энгерс 0:3 Бохум
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Бохум: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Бохум 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Товарищеские матчи Санкт-Паули 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Бохум 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 5:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 3:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Бохум 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|40 - 21
|37
|2.
|Бохум
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|35 - 19
|36
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|29 - 18
|33
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|34 - 23
|32
|5.
|Фортуна
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|27 - 22
|32
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|31 - 26
|29
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|27 - 22
|28
|8.
|Ганновер 96
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|28 - 21
|26
|9.
|Падерборн
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 20
|26
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 22
|26
|11.
|Ян
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 25
|23
|12.
|Оснабрюк
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 28
|22
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|29 - 33
|21
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 29
|20
|15.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 36
|17
|16.
|Санкт-Паули
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|25 - 33
|16
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|19 - 37
|15
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Фортуна
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 8
|21
|3.
|Бохум
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 6
|20
|4.
|Гамбург
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 9
|19
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 11
|17
|6.
|Падерборн
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 7
|16
|8.
|Ян
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|10.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 12
|13
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|13.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|14.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|17.
|Оснабрюк
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|15 - 5
|19
|3.
|Гамбург
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|4.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|5.
|Бохум
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 13
|16
|6.
|Оснабрюк
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 13
|15
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|8.
|Фортуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|9.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 20
|10
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 14
|10
|11.
|Падерборн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|12.
|Ян
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|13.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 20
|3
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 22
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Паули» – «Бохум» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Паули» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бохум» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Паули» – «Бохум», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров