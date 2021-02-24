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Аталанта
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
17
Ромеро
Кристиан
19
Джимсити
Берат
3
Меле
Йоаким
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
32
Пессина
Маттео
9
Муриэль
Луис
91
Сапата
Дуван
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
5
Варан
Рафаэль
6
Начо
Игнасио
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
22
Иско
Аларкон
20
Винисиус
Жуниор
Аталанта
3-4-1-2
Реал Мадрид
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапата Дуван 3 0.5
2. Муриэль Луис 2 0.33
3. Гомес Алехандро 1 0.17
4. Иличич Йосип 1 0.17
5. Ромеро Кристиан 1 0.17
6. Миранчук Алексей 1 0.17
7. Госенс Робин 1 0.17
8. Хатебур Ханс 0 0
9. Фройлер Ремо 0 0
10. Пашалич Марио 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 4 0.67
2. Рамос Серхио 1 0.17
3. Каземиро Карлос 1 0.17
4. Винисиус Жуниор 1 0.17
5. Родриго 1 0.17
6. Модрич Лука 1 0.17
7. Азар Эден 1 (1) 0.17
8. Кроос Тони 0 0
9. Марсело Виера 0 0
10. Васкес Лукас 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Джимсити Берат 2 0
2. Ромеро Кристиан 2 0
3. Иличич Йосип 1 0
4. Де Рон Мартен 1 0
5. Фройлер Ремо 1 0
6. Малиновский Руслан 1 0
7. Хатебур Ханс 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 2 0
2. Куртуа Тибо 1 0
3. Варан Рафаэль 1 0
4. Асенсио Марко 1 0
5. Менди Ферлан 1 0
6. Вальверде Федерико 1 0
7. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 0 10% (1) 20% (2) 30% (3) 10% (1) 30% (3)
 Реал Мадрид 20% (2) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 0 30% (3)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино
Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид
Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
2 Ливерпуль
1 Барселона
4 ПСЖ
2 Севилья
3 Боруссия Д
2 Порту
1 Ювентус
0 Атлетико М
1 Челси
1 Лацио
4 Бавария
0 Аталанта
0 Реал Мадрид
0 Боруссия М
0 Манчестер Сити
1/4 финала
?
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1/2 финала
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Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 февраля 2021, осталось 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 187
    Аталанта 46% (86)
    X 21.4% (40)
    Реал Мадрид 32.6% (61)
    +1
    выиграет Аталанта, со счетом 2:1
    2:1 Победа Аталанта Ещё
    Faz040888@gmail.com #
    Все прогнозы
    2.4 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Реал Мадрид
    2.40
    3.70
    3.28
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.37 3.65 3.10
    Бонус: 10 000 ₽ 2.27 3.70 2.95
    Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.58 3.18
    Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.45 3.10
      2.31 3.51 3.28

    Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    4.60 1.20 3.62 1.27 2.27 1.64 1.79 2.03 1.52 2.55 1.27 3.62 1.20 4.60 1.09 6.83 1.07 8.40
    10.25 1.01 9.40 1.03 4.00 1.23 3.15 1.36 2.13 1.80 1.65 2.24 1.42 2.78 1.18 4.33 1.13 4.90 1.03 8.50 1.03 8.80 1.00 11.25
    13.00 1.01 9.40 1.04 3.90 1.25 3.05 1.38 2.06 1.81 1.84 2.03 1.62 2.39 1.73 2.18 1.40 2.95 1.19 4.80 1.14 5.30 1.04 9.30 1.03 9.90 1.01 16.50 1.01 12.00
    4.21 1.26 3.20 1.40 2.41 1.63 2.04 1.87 1.81 2.09 1.60 2.47 1.55 2.61 1.40 3.10 1.15 6.18
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.25 1.31 2.21 1.62 1.53 2.40 1.13 5.40
    3.15 1.36 2.12 1.72 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
    2.03 1.78 1.47 2.70 1.15 5.40
    3.18 1.40 2.62 1.55 2.05 1.86 1.65 2.38 1.46 2.89 1.35 3.46
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.70 1.16 1.93 1.81 1.27 3.55
    4.30 1.22 3.04 1.38 1.82 1.99 1.37 3.10 1.24 4.05
    3.05 1.36 1.80 1.96 1.35 3.00 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.54 2.38
    1.64 2.25
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.25
    4.20 1.21
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.42
    2.95 1.36
    Где смотреть матч Аталанта - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Аталанта - Реал Мадрид

    Исход игры
    Аталанта
    46% (86)
    Ничья
    21.4% (40)
    Реал Мадрид
    32.6% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (140)
    Меньше
    20% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    93.71% (164)
    Нет
    6.29% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    29.9% (56)
    1:2 Реал Мадрид
    21.4% (40)
    1:1 Ничья
    14.4% (27)
    1:3 Реал Мадрид
    7.5% (14)
    3:1 Аталанта
    4.3% (8)
    2:2 Ничья
    4.3% (8)
    3:2 Аталанта
    4.3% (8)
    2:0 Аталанта
    2.7% (5)
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