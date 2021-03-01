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  3. Дания
Сённерйюск
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Люнгбю
0'
23' Желтая карточка
Финне Бор
26'
1
Лоуренс
Томас
26
Бангор
Патрик
12
Канструп
Пьер
6
Шмидль
Филипп
21
Симонсен
Йеппе
24
Виндерслев
Расмус
90
Альбек
Мадс
5
Хенде
Марк-Даль
11
Финне
Бор
25
Райт
Хаджи
10
Anders
Jacobsen
II
1
Миккельсен
Томас
9
Фосгаард
Лассе
2
Энгхардт
Каспер
18
Шиембе
Кевин
20
Йоргенсен
Каспер
25
Корнвиг
Эмиль
30
Ромер
Марсель
8
Хебо
Матиас
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
29
Торп
Виктор
19
Варминг
Магнус
Сённерйюск
3-4-1-2
Люнгбю
4-3-3

Ход матча

23'
Финне Бор
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 7 0.39
2. Якобсен Андерс 6 (2) 0.33
3. Бах Александр 4 0.22
4. Альбек Мадс 2 0.11
5. Симонсен Йеппе 1 0.06
6. Гартенманн Стефан 1 0.06
7. Хенде Марк-Даль 1 (1) 0.06
8. Экани Виктор 1 0.06
9. Anders Jacobsen II 1 0.06
10. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.06
Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торп Виктор 3 0.17
2. Якобсен Кристиан II 2 0.11
3. Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.11
4. Хебо Матиас 2 0.11
5. Фосгаард Лассе 1 0.06
6. Геертсен Николай 1 0.06
7. Варминг Магнус 1 0.06
8. Нильсен Эмиль 1 0.06
9. Йоргенсен Каспер 1 0.06
10. Теллуфсен Расмус 0 0
11. Хамалайнен Брайан 0 0
12. Риель Андре 0 0
13. Гюткьяер Фредерик 0 0
14. Энгхардт Каспер 0 0
15. Корнвиг Эмиль 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Экани Виктор 5 2
2. Райт Хаджи 4 1
3. Гартенманн Стефан 3 1
4. Бах Александр 4 0
5. Альбек Мадс 3 0
6. Якобсен Андерс 3 0
7. Бангор Патрик 3 0
8. Лоуренс Томас 2 0
9. Симонсен Йеппе 2 0
10. Абсалонсен Йохан 1 0
11. Канструп Пьер 1 0
12. Хассан Рилван 1 0
13. Хенде Марк-Даль 1 0
14. Виндерслев Расмус 1 0
15. Эскесен Юлиус 1 0
16. Фредериксен Эмиль 1 0
17. Кристиансен Петер 1 0
Люнгбю
# Игрок      
1. Хебо Матиас 5 0
2. Ромер Марсель 3 1
3. Хамалайнен Брайан 4 0
4. Гаммельбю Йенс-Мартин 4 0
5. Торп Виктор 3 0
6. Корнвиг Эмиль 3 0
7. Фосгаард Лассе 2 0
8. Геертсен Николай 2 0
9. Грегор Паскаль 2 0
10. Гюткьяер Фредерик 2 0
11. Шиембе Кевин 2 0
12. Винтер Фредерик 2 0
13. Риель Андре 0 1
14. Миккельсен Томас 1 0
15. Якобсен Кристиан II 1 0
16. Нильсен Эмиль 1 0
17. Теллуфсен Расмус 1 0
18. Варминг Магнус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 4% (1) 8% (2) 28% (7) 20% (5) 12% (3) 28% (7)
 Люнгбю 14.29% (2) 0 28.57% (4) 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле
Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск
Люнгбю Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю
Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Люнгбю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Сённерйюск 2:1 Люнгбю Кубок Люнгбю 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании
Сённерйюск 2:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:4 Сённерйюск Суперлига Сённерйюск 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 0:4 Люнгбю Товарищеские матчи Сённерйюск 1:0 Люнгбю САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 18 12 3 3 30 - 17 39
2. Брондбю Заявка 18 12 1 5 34 - 22 37
3. Орхус Заявка 18 9 6 3 32 - 19 33
4. Копенгаген Заявка 18 9 4 5 35 - 30 31
5. Раннерс Заявка 18 8 3 7 27 - 17 27
6. Сённерйюск 0:0 Заявка 18 7 4 7 25 - 24 25
7. Оденсе Заявка 18 6 6 6 22 - 22 24
8. Ольборг Заявка 18 5 7 6 20 - 26 22
9. Вайле Заявка 18 5 6 7 22 - 28 21
10. Нордшелланн Заявка 18 4 7 7 27 - 27 19
11. Люнгбю 0:0 Заявка 18 1 6 11 15 - 37 9
12. Хорсенс Заявка 18 1 5 12 10 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 9 7 1 1 15 - 4 22
2. Орхус Заявка 9 7 0 2 21 - 8 21
3. Брондбю Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Оденсе Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
5. Нордшелланн Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
6. Копенгаген Заявка 9 4 2 3 19 - 16 14
7. Сённерйюск 0:0 Заявка 9 4 2 3 11 - 8 14
8. Ольборг Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
9. Раннерс Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
10. Вайле Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11. Хорсенс Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
12. Люнгбю 0:0 Заявка 9 0 5 4 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 6 0 4 15 - 11 18
2. Митьюлланд Заявка 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Копенгаген Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
4. Раннерс Заявка 9 5 1 3 13 - 5 16
5. Орхус Заявка 9 2 6 1 11 - 11 12
6. Сённерйюск 0:0 Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
7. Вайле Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Ольборг Заявка 9 2 4 3 9 - 13 10
9. Оденсе Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
10. Нордшелланн Заявка 9 0 5 4 12 - 17 5
11. Люнгбю 0:0 Заявка 9 1 1 7 9 - 20 4
12. Хорсенс Заявка 9 0 2 7 2 - 14 2
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Люнгбю
2.20
3.45
3.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.45 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.40 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.25 3.35
  2.20 3.45 3.54

Самый высокий коэффициент на матч «Сённерйюск» – «Люнгбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сённерйюск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люнгбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сённерйюск» – «Люнгбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.03 7.30 1.06 3.10 1.35 2.40 1.57 1.79 2.13 1.39 3.00 1.26 3.70 1.09 6.40 1.06 6.95 1.00 11.75
9.90 1.03 7.30 1.07 3.10 1.33 2.44 1.55 1.99 1.81 1.76 2.07 1.71 2.14 1.38 2.90 1.27 3.60 1.10 6.20 1.08 6.90 1.01 11.50 1.01 11.00 0.00 18.00
3.31 1.36 2.92 1.45 2.51 1.57 2.05 1.85 1.79 2.10 1.60 2.44 1.45 2.87 1.28 3.85 1.10 8.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.83 1.97 1.40 2.95 1.11 6.60 1.08 8.00
1.80 2.02 1.36 3.00 1.10 6.40
2.82 1.47 2.31 1.66 1.80 2.11 1.50 2.71 1.37 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.35
2.46 1.51 1.61 2.23 1.23 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.90
Букмекер Да Нет
4.80 1.15
Букмекер Да Нет
3.45 1.27
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