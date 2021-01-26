Мельбурн Виктори
2:1
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
Перт Глори
32' Желтая карточкаАрмиенто Карло
45' Желтая карточкаШоттон Райан
0:1
62' ГолФорнароли Бруно
1:1
86' ГолБриммер Джейк
2:1
90' ПенальтиБриммер Джейк
20
Крокомб
Макс
19
Райн
Дилан
23
Рохас
Марко
10
Круз
Робби
23
Ингем
Дэйн
88
Килкенни
Нил
10
Кио
Эндрю
- Основной состав
-
20 Крокомб МаксВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Райн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
-
10 Круз РоббиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
- Нападающий
-
35 Zaydan Bello
-
-
Главный тренер: Grant Brebner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ингем ДэйнЗащитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Кио ЭндрюНападающий
- Запасные игроки
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
34 Mason Tatafu
-
Главный тренер: Richard Garcia
Ход матча
32'
45'
62'
86'
90'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бриммер Джейк
|2 (1)
|0.67
|2.
|Макманаман Каллум
|1
|0.33
|3.
|Траоре Адама III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Армиенто Карло
|3
|1
|2.
|Форнароли Бруно
|3
|1
|3.
|Д'Агостино Николас
|3
|1
|4.
|Килкенни Нил
|1 (1)
|0.33
|5.
|Кио Эндрю
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Траоре Адама III
|2
|0
|2.
|Круз Робби
|1
|0
|3.
|Шоттон Райан
|1
|0
|4.
|Макманаман Каллум
|1
|0
|5.
|Броксхэм Ли
|1
|0
|6.
|Роу Сторм
|1
|0
|7.
|Бриммер Джейк
|1
|0
|8.
|Райн Дилан
|1
|0
|9.
|Андерсон Аарон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Армиенто Карло
|1
|0
|2.
|Nick Sullivan
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Виктори
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|Перт Глори
|10% (1)
|0
|10% (1)
|40% (4)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +4 =3 -13Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сеул
Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори
Перт Глори Последние 20 матчей: +4 =3 -13Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Перт Глори 0:1 Токио Шанхай Шэньхуа 3:3 Перт Глори
Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Перт Глори: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори A-Лига Мельбурн Виктори 2:3 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:1 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 4:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 2:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Перт Глори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|Аделаида Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Макартур
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Брисбен Роар
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Перт Глори
|3
|1
|0
|2
|10 - 10
|3
|10.
|Мельбурн Виктори
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|4.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Макартур
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|8.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ньюкасл Джетс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|10.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Перт Глори
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
Победитель
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