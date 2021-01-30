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Палмейрас
1:0
Конец матча
Сантос
0'
10' Желтая карточка
Perez Martinez Lucas VI
35' Желтая карточка
Гомес Густаво
58' Желтая карточка
Винья Матиас
70' Желтая карточка
Diego Pituca
90' Желтая карточка
Роша Маркос
90' Желтая карточка
Сотельдо Йеферсон
1:0
90' Гол
Breno Lopes
90' Желтая карточка
Breno Lopes
91' Желтая карточка
Алисон II
90'+15
1
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
13
Luan
IV
15
Гомес
Густаво
17
Винья
Матиас
28
Данило
25
Менино
Габриэль
23
Raphael
Veiga
8
Ze
Rafael
11
Roni
III
10
Адриано
Луис
24
John
Victor
4
Para
I
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
14
Перес
Луан
3
Felipe
Jonatan
5
Алисон
II
11
Marinho
II
21
Diego
Pituca
18
Sandry
Santos
10
Сотельдо
Йеферсон
19
Kaio
Jorge
Палмейрас
4-1-4-1
Сантос
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адриано Луис 5 0.38
2. Roni III 5 (1) 0.38
3. Менино Габриэль 4 0.31
4. Виллиан Сикейра 4 (1) 0.31
5. Gabriel Veron 3 0.23
6. Гомес Густаво 2 0.15
7. Ze Rafael 2 0.15
8. Винья Матиас 2 0.15
9. Данило 1 0.08
10. Gustavo Scarpa 1 0.08
11. Уэсли Лопес 1 0.08
12. Breno Lopes 1 0.08
13. Raphael Veiga 1 0.08
14. Patrick Carreiro 1 0.08
Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kaio Jorge 5 0.38
2. Marinho II 4 (1) 0.31
3. Сотельдо Йеферсон 2 0.15
4. Lucas Braga 2 0.15
5. Laercio 1 0.08
6. Jean Mota 1 0.08
7. Diego Pituca 1 0.08
8. Jobson III 1 0.08
9. Perez Martinez Lucas VI 1 0.08
10. Marcos Leonardo 1 0.08
11. Карлос Санчес II 1 (1) 0.08

Карточки

Палмейрас
# Игрок      
1. Гомес Густаво 3 0
2. Данило 3 0
3. Ze Rafael 3 0
4. Patrick Carreiro 3 0
5. Лима Лукас III 1 1
6. Роша Маркос 2 0
7. Винья Матиас 2 0
8. Менино Габриэль 2 0
9. Энрике Бруно 1 0
10. Эмпереур Алан 1 0
11. Luan IV 1 0
12. Уэсли Лопес 1 0
13. Перейра Вевертон 1 0
14. Breno Lopes 1 0
15. Raphael Veiga 1 0
16. do Nascimento Ramires Santos II 1 0
17. Emerson2 1 0
Сантос
# Игрок      
1. Diego Pituca 4 1
2. Сотельдо Йеферсон 3 0
3. Jobson III 3 0
4. Wagner Leonardo 3 0
5. Luiz Felipe III 1 1
6. Marinho II 2 0
7. Алисон II 2 0
8. John Victor 2 0
9. Перес Луан 2 0
10. Perez Martinez Lucas VI 2 0
11. Брунинью Филипе 1 0
12. Para I 1 0
13. Raniel 1 0
14. Guilherme Nunes 1 0
15. Lucas Braga 1 0
16. Felipe Jonatan 1 0
17. Alex Nascimento 1 0
18. Sandry Santos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Палмейрас 3.03% (1) 15.15% (5) 12.12% (4) 30.3% (10) 24.24% (8) 15.15% (5)
 Сантос 15% (3) 20% (4) 10% (2) 25% (5) 5% (1) 25% (5)

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Палмейрас 1:1 Васко да Гама Сеара 2:1 Палмейрас Фламенго 2:0 Палмейрас Палмейрас 4:0 Коринтианс
Палмейрас 1:1 Гремио Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Америка Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 1:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Либертад Палмейрас 3:0 Байя Либертад 1:1 Палмейрас Сантос 2:2 Палмейрас Палмейрас 5:0 Дельфин Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Дельфин 1:3 Палмейрас Гойяс 1:0 Палмейрас
Сантос Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 3:4 Гойяс Мазатлан 0:0 Сантос Форталеза 2:0 Сантос
Сантос 2:0 Тигрес Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Сантос 3:0 Бока Хуниорс Сантос 1:0 Крус Асуль Сан-Паулу 0:1 Сантос Бока Хуниорс 0:0 Сантос Сантос 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сантос Сантос 4:1 Гремио Фламенго 4:1 Сантос Гремио 1:1 Сантос Сантос 2:2 Палмейрас Сантос 0:1 ЛДУ Кито Сантос 4:2 Спорт Ресифи Сантос 1:2 Жувентуде-МА ЛДУ Кито 1:2 Сантос

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Сантос: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Сантос 2:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:1 Сантос Серия A Сантос 0:0 Палмейрас Паулиста А1 Сантос 2:0 Палмейрас Серия A
Палмейрас 4:0 Сантос Серия A Палмейрас 0:0 Сантос Паулиста А1 Палмейрас 3:2 Сантос Серия A Сантос 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:2 Сантос Паулиста Сантос 0:1 Палмейрас Паулиста Палмейрас 2:1 Сантос Паулиста Палмейрас 0:1 Сантос Серия A Сантос 1:0 Палмейрас Серия A Сантос 1:2 Палмейрас Паулиста А1 Сантос 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Сантос Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 2:2 Палмейрас Паулиста А1 Сантос 1:1 Сантос Кубок Палмейрас 0:0 Сантос Паулиста А1
1/8 финала
1 Атлетико Паранаэнсе
2 Ривер Плейт
2 Индепендьенте дель Валле
4 Насьональ Монтевидео
5 Либертад
1 Вильстерман
1 Дельфин
8 Палмейрас
7 Расинг Авельянеда
5 Фламенго
5 Интернасьональ
6 Бока Хуниорс
0 Гуарани Асунсьон
4 Гремио
2 ЛДУ Кито
2 Сантос
1/4 финала
8 Ривер Плейт
2 Насьональ Монтевидео
1 Либертад
4 Палмейрас
1 Расинг Авельянеда
2 Бока Хуниорс
2 Гремио
5 Сантос
1/2 финала
2 Ривер Плейт
3 Палмейрас
0 Бока Хуниорс
3 Сантос
Финал
1 Палмейрас
0 Сантос
  • Второй тайм
  • Свисток
    105'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    103'
    Алисон II получил желтую карточку от судьи
  • 102'
    Roni уходит с поля. Мело Фелипе выходит вместо него
  • 102'
    Raphael Veiga уходит с поля. Эмпереур Алан выходит вместо него
  • 101'
    Пара уходит с поля. Bruninho выходит вместо него
  • Желтая карточка
    99'
    Breno Lopes получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    99'
    Г О О О О Л - Breno Lopes бьет в цель!
  • Желтая карточка
    97'
    Сотельдо Йеферсон получил желтую карточку от судьи
  • 97'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    96'
    Роша Маркос получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Felipe Jonatan уходит с поля. Carioca Wellington выходит вместо него
  • 93'
    Kaio Jorge уходит с поля. Madson выходит вместо него
  • 85'
    Gabriel Menino уходит с поля. Breno Lopes выходит вместо него
  • 78'
    Ze Rafael уходит с поля. Patrick Carreiro выходит вместо него
  • 73'
    Sandry Santos уходит с поля. Lucas Braga выходит вместо него
  • Желтая карточка
    70'
    Diego Pituca получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    58'
    Винья Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Гомес Густаво получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Lucas Verissimo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.20 3.94
Бонус: 5 000 ₽ 5.25 1.35 8.50

Самый высокий коэффициент на матч «Палмейрас» – «Сантос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Палмейрас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сантос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Палмейрас» – «Сантос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.05 1.08 4.95 1.15 2.46 1.52 1.87 1.93 1.56 2.77 1.22 4.25 1.16 5.05 1.03 9.40 1.02 9.90
1.38 3.00 1.04 10.00 1.03 12.00 2.21 1.66 1.02 13.00 1.70 2.15 1.01 15.00 1.07 8.40 1.06 8.80 1.03 12.00 1.02 13.00 0.00 15.50 0.00 16.00 0.00 21.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.34 1.60 1.55 2.45 1.28 3.68 1.06 9.10 1.04 10.75
1.37 3.05 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.77 1.14 5.65 1.10 7.00
2.00 1.76 1.44 2.65 1.14 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Где смотреть матч Палмейрас 1:0 Сантос онлайн

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