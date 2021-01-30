Макартур
Прерван
Стадион: Кэмпбеллтаун
Сидней
10
Пуйо
Лоик
11
Оар
Томас
23
Rhyan
Grant1
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуйо ЛоикПолузащитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Liam RoseЗащитник
- Защитник
-
14 Наджар МудиПолузащитник
-
-
21 Jake Hollman
-
31 Lachlan Rose
-
Главный тренер: Миличич Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 Patrick Wood
-
Главный тренер: Steve Corica
Ход матча
21'
34'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пуйо Лоик
|1
|0.25
|2.
|Беньят Эчебария
|1
|0.25
|3.
|Дербишир Мэтт
|1
|0.25
|4.
|Сусаета Маркель
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брэттан Люк
|1
|0.33
|2.
|Ньювенхоф Калем
|1
|0.33
|3.
|Барбарусес Костас
|1 (1)
|0.33
|4.
|Кинг Джоэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миллиган Марк
|3
|1
|2.
|Дербишир Мэтт
|2
|0
|3.
|Сусняр Александар
|2
|0
|4.
|Генро Денис
|2
|0
|5.
|Федеричи Адам
|1
|0
|6.
|Беньят Эчебария
|1
|0
|7.
|Michael Ruhs
|1
|0
|8.
|Jake Hollman
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брэттан Люк
|2
|0
|2.
|Касерес Энтони
|1
|0
|3.
|Ретре Пауло
|1
|0
|4.
|Уорленд Бен
|1
|0
|5.
|Бухагьяр Трент
|1
|0
|6.
|Ньювенхоф Калем
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Макартур
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|0
|Сидней
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Макартур Последние 4 матча: +2 =1 -1Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур
Сидней Последние 20 матчей: +6 =7 -7Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Сидней 1:1 Йокогама Маринос
Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|Аделаида Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Макартур
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Брисбен Роар
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|Вестерн Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Мельбурн Виктори
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|Ньюкасл Джетс
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|11.
|Перт Глори
|3
|1
|0
|2
|10 - 10
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|3.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|4.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Макартур
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Ньюкасл Джетс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Мельбурн Виктори
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Перт Глори
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
Победитель
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