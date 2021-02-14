Веллингтон Феникс
0:2
Конец матча
Стадион: ВИН
Сентрал Кост Маринерз
27' Красная карточкаБолл Дэвид
0:1
40' ГолСаймон Мэтт
0:2
50' ПенальтиБожанич Оливер
84' Желтая карточкаМиллер Льюис
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
14
Руфер
Алекс
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
22
Янота
Михаил
19
Саймон
Мэтт
12
Уренья
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Саттон СэмПолузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ruon TongyikЗащитник
-
15 Роулес КайЗащитник
-
11 Клисби ДжекЗащитник
-
22 Янота МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саймон МэттНападающий
-
12 Уренья МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
20 Пирс АдамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Куол АлоуНападающий
-
23 Даниель Холл
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
Ход матча
27'
40'
0:1
50'
0:2
59'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давила Улисес
|3 (1)
|0.5
|2.
|Болл Дэвид
|1
|0.17
|3.
|Сотирио Джошуа
|1
|0.17
|4.
|Муратович Мирза
|1
|0.17
|5.
|_Sotirio J.
|1
|0.17
|6.
|Хемед Томер
|0
|0
|7.
|Пейн Тим
|0
|0
|8.
|Руфер Алекс
|0
|0
|9.
|МакГэрри Джеймс
|0
|0
|10.
|Пископо Рено
|0
|0
|11.
|_Rufer A.
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куол Алоу
|5
|0.63
|2.
|Саймон Мэтт
|3 (1)
|0.38
|3.
|Да Силва Даниэль
|2
|0.25
|4.
|Jordan Smylie
|1
|0.13
|5.
|Jaden Casella
|1
|0.13
|6.
|Божанич Оливер
|1 (1)
|0.13
|7.
|Daniel Bouman
|0
|0
|8.
|Уренья Марко
|0
|0
|9.
|Нигро Стефан
|0
|0
|10.
|Нисбет Джошуа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Болл Дэвид
|2
|1
|2.
|Руфер Алекс
|1
|1
|3.
|Де Вере Люк
|1
|0
|4.
|Давила Улисес
|1
|0
|5.
|Пейн Тим
|1
|0
|6.
|Фентон Луис
|1
|0
|7.
|Девлин Кэмерон
|1
|0
|8.
|Joshua Laws
|1
|0
|9.
|_Davila U.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саймон Мэтт
|3
|0
|2.
|Куол Алоу
|3
|0
|3.
|Божанич Оливер
|1
|0
|4.
|Биригитти Марк
|1
|0
|5.
|Ruon Tongyik
|1
|0
|6.
|Миллер Льюис
|1
|0
|7.
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|8.
|Daniel Bouman
|1
|0
|9.
|Jaden Casella
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Веллингтон Феникс
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|0
|0
|57.14% (4)
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|7.69% (1)
|38.46% (5)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Макартур 1:1 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +6 =2 -12Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз
Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Сентрал Кост Маринерз: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:3 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Веллингтон Феникс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:1 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:4 Веллингтон Феникс A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|6
|0
|2
|14 - 7
|18
|2.
|Макартур
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|3.
|Брисбен Роар
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Сидней
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|Перт Глори
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|7.
|Ньюкасл Джетс
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|8.
|Аделаида Юнайтед
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|9.
|Мельбурн Сити
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|10.
|Вестерн Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|Веллингтон Феникс
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|12.
|Мельбурн Виктори
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|2.
|Аделаида Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Брисбен Роар
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|4.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|9.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Макартур
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Сидней
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Веллингтон Феникс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Мельбурн Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|12.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Победитель
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