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Минай
1:1
Первый тайм: 34'

Стадион:
Олимпик Донецк
0'
1:0
12' Пенальти
Нуриев Анатолий
18' Желтая карточка
Нуриев Анатолий
1:1
21' Гол
Taddeus Nkeng
34'
1
Попович
Андрей
22
Shemmy
Mayembe
50
Ковтун
Алексей
3
Карась
Даниил
8
Малепе
Репо
29
Кожанов
Денис
33
Хахлев
Алексей
23
Ткачук
Андрей
7
Нуриев
Анатолий
19
Шиндер
Антон
10
Милевский
Артём
12
Алими
Бетим
42
Пасич
Евгений
6
Драме
Иссьяр
13
Зотько
Иван
54
Лебеденко
Орест
11
Хамелюк
Владислав
4
Цымбалюк
Евгений
20
Бабенко
Руслан
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
17
Taddeus
Nkeng
33
Каргбо
Ибрагим
Минай
Олимпик Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуриев Анатолий 7 (4) 0.47
2. Шиндер Антон 3 0.2
3. Пыняшко Василий 1 0.07
4. Сакив Тарас 0 0
5. Кожанов Денис 0 0
Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захеди Шахаб 8 (2) 0.53
2. Бенито 3 0.2
3. Политыло Сергей 3 (1) 0.2
4. До Коуто Тейшейра Максим 2 0.13
5. Каргбо Ибрагим 1 0.07
6. Романовский Даниэль 1 0.07
7. Fabricio Alvarenga 1 0.07
8. Зотько Иван 1 (1) 0.07
9. Чогадзе Темур 0 0
10. Лебеденко Орест 0 0
11. Taddeus Nkeng 0 0

Карточки

Минай
# Игрок      
1. Шиндер Антон 6 0
2. Лопырёнок Максим 3 0
3. Mislav Matic 3 0
4. Kyrylo Melichenko 3 0
5. Пыняшко Василий 1 1
6. Dmytro Pavlish 1 1
7. Ткачук Андрей 2 0
8. Голодюк Олег 2 0
9. Попович Андрей 2 0
10. Снижко Александр 2 0
11. Shemmy Mayembe 2 0
12. Нуриев Анатолий 2 0
13. Rustam Akhmedzade 2 0
14. Кныш Данило 1 0
15. Сакив Тарас 1 0
16. Маткобожик Александр 1 0
17. Малепе Репо 1 0
18. Хахлев Алексей 1 0
19. Oleksandr Petrusenko 1 0
Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Бенито 6 0
2. Политыло Сергей 4 0
3. Бабенко Руслан 4 0
4. Снурницын Игорь 3 0
5. Драме Иссьяр 3 0
6. Taddeus Nkeng 1 1
7. До Коуто Тейшейра Максим 2 0
8. Fabricio Alvarenga 2 0
9. Захеди Шахаб 2 0
10. Лебеденко Орест 0 1
11. Кичак Артём 1 0
12. Пасич Евгений 1 0
13. Завийский Тарас 1 0
14. Романовский Даниэль 1 0
15. Зотько Иван 1 0
16. Хамелюк Владислав 1 0
17. Кравчук Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Минай 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 20% (2) 10% (1)
 Олимпик Донецк 10% (2) 25% (5) 15% (3) 10% (2) 15% (3) 25% (5)

Предыдущие игры

Минай Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай
Александрия 3:0 Минай Минай 0:3 Заря Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Львов Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов
Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Александрия Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк

Последние игры между собой

Минай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Олимпик Донецк 3:0 Минай Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 15 10 4 1 29 - 12 34
2. Шахтёр Донецк Заявка 14 8 6 0 32 - 11 30
3. Десна Заявка 16 7 6 3 23 - 14 27
4. Заря Заявка 14 7 5 2 26 - 11 26
5. Ворскла Заявка 16 6 7 3 23 - 14 25
6. Александрия Заявка 16 6 4 6 24 - 21 22
7. Колос Ковалёвка Заявка 16 5 7 4 21 - 18 22
8. Олимпик Донецк 1:1 Заявка 15 5 3 7 22 - 26 18
9. Мариуполь Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
10. Днепр-1 Заявка 16 4 3 9 22 - 30 15
11. Рух Львов Заявка 16 2 7 7 15 - 27 13
12. Львов Заявка 14 3 3 8 10 - 29 12
13. Ингулец Заявка 15 1 9 5 15 - 24 12
14. Минай 1:1 Заявка 15 2 5 8 11 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 23 - 6 20
2. Десна Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
3. Александрия Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
4. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
5. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
6. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Олимпик Донецк 1:1 Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
8. Колос Ковалёвка Заявка 9 2 5 2 11 - 8 11
9. Ингулец Заявка 8 1 6 1 9 - 10 9
10. Минай 1:1 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
11. Рух Львов Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
12. Днепр-1 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
14. Мариуполь Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 17 - 4 19
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 7 4 2 1 14 - 5 14
4. Колос Ковалёвка Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Ворскла Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
6. Шахтёр Донецк Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
7. Днепр-1 Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
8. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
9. Олимпик Донецк 1:1 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
10. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
11. Александрия Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
12. Рух Львов Заявка 8 1 2 5 6 - 18 5
13. Ингулец Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
14. Минай 1:1 Заявка 7 0 3 4 5 - 16 3
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avangard Uzhgorod. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Минай 14.2% (21)
X 30.4% (45)
Олимпик Донецк 55.4% (82)
Все прогнозы
2.45 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Олимпик Донецк
3.41
3.90
6.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 3.10 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.86 2.99 2.54
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.30 2.65
  3.03 3.09 2.56

Самый высокий коэффициент на матч «Минай» – «Олимпик Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Минай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпик Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Минай» – «Олимпик Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.05 6.50 1.07 3.20 1.30 2.48 1.50 1.82 2.03 1.43 2.70 1.29 3.26 1.11 5.45 1.08 6.15 1.01 10.75
10.50 1.03 7.50 1.07 3.20 1.32 2.50 1.53 2.04 1.78 1.79 2.02 1.69 2.17 1.40 2.80 1.28 3.50 1.11 5.90 1.09 6.70 1.01 11.00 1.01 11.00 0.00 17.50
3.41 1.32 2.58 1.51 2.07 1.77 1.81 2.04 1.62 2.33 1.44 2.83 1.30 3.50 1.10 7.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.60 1.46 1.79 1.96 1.39 2.85
1.77 2.04 1.35 3.05 1.09 6.50
2.75 1.46 2.27 1.65 1.79 2.06 1.50 2.61 1.37 3.16
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.54 1.48 1.66 2.14 1.27 3.54
2.85 1.41 1.66 2.07 1.30 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.03
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Минай 1:1 Олимпик Донецк онлайн

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Прогнозы на матч Минай 1:1 Олимпик Донецк

Исход игры
Минай
14.2% (21)
Ничья
30.4% (45)
Олимпик Донецк
55.4% (82)
Тотал 2.5
Больше
25.69% (37)
Меньше
74.31% (107)
Обе команды забьют
Да
54.17% (78)
Нет
45.83% (66)
Популярный счёт
0:1 Олимпик Донецк
28.4% (42)
1:1 Ничья
28.4% (42)
1:2 Олимпик Донецк
19.6% (29)
1:0 Минай
9.5% (14)
2:1 Минай
4.1% (6)
0:2 Олимпик Донецк
4.1% (6)
0:0 Ничья
2% (3)
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