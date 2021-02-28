Минай
1:1
Первый тайм: 34'
Стадион: Авангард (Ужгород)
Олимпик Донецк
1:0
12' ПенальтиНуриев Анатолий
18' Желтая карточкаНуриев Анатолий
1:1
21' ГолTaddeus Nkeng
19
Шиндер
Антон
12
Алими
Бетим
13
Зотько
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шиндер АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
44 Mislav Matic
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
- Основной состав
-
12 Алими БетимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Talles
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
Ход матча
12'
1:0
18'
21'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуриев Анатолий
|7 (4)
|0.47
|2.
|Шиндер Антон
|3
|0.2
|3.
|Пыняшко Василий
|1
|0.07
|4.
|Сакив Тарас
|0
|0
|5.
|Кожанов Денис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захеди Шахаб
|8 (2)
|0.53
|2.
|Бенито
|3
|0.2
|3.
|Политыло Сергей
|3 (1)
|0.2
|4.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0.13
|5.
|Каргбо Ибрагим
|1
|0.07
|6.
|Романовский Даниэль
|1
|0.07
|7.
|Fabricio Alvarenga
|1
|0.07
|8.
|Зотько Иван
|1 (1)
|0.07
|9.
|Чогадзе Темур
|0
|0
|10.
|Лебеденко Орест
|0
|0
|11.
|Taddeus Nkeng
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шиндер Антон
|6
|0
|2.
|Лопырёнок Максим
|3
|0
|3.
|Mislav Matic
|3
|0
|4.
|Kyrylo Melichenko
|3
|0
|5.
|Пыняшко Василий
|1
|1
|6.
|Dmytro Pavlish
|1
|1
|7.
|Ткачук Андрей
|2
|0
|8.
|Голодюк Олег
|2
|0
|9.
|Попович Андрей
|2
|0
|10.
|Снижко Александр
|2
|0
|11.
|Shemmy Mayembe
|2
|0
|12.
|Нуриев Анатолий
|2
|0
|13.
|Rustam Akhmedzade
|2
|0
|14.
|Кныш Данило
|1
|0
|15.
|Сакив Тарас
|1
|0
|16.
|Маткобожик Александр
|1
|0
|17.
|Малепе Репо
|1
|0
|18.
|Хахлев Алексей
|1
|0
|19.
|Oleksandr Petrusenko
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенито
|6
|0
|2.
|Политыло Сергей
|4
|0
|3.
|Бабенко Руслан
|4
|0
|4.
|Снурницын Игорь
|3
|0
|5.
|Драме Иссьяр
|3
|0
|6.
|Taddeus Nkeng
|1
|1
|7.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0
|8.
|Fabricio Alvarenga
|2
|0
|9.
|Захеди Шахаб
|2
|0
|10.
|Лебеденко Орест
|0
|1
|11.
|Кичак Артём
|1
|0
|12.
|Пасич Евгений
|1
|0
|13.
|Завийский Тарас
|1
|0
|14.
|Романовский Даниэль
|1
|0
|15.
|Зотько Иван
|1
|0
|16.
|Хамелюк Владислав
|1
|0
|17.
|Кравчук Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Минай
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|Олимпик Донецк
|10% (2)
|25% (5)
|15% (3)
|10% (2)
|15% (3)
|25% (5)
Предыдущие игры
Минай Последние 20 матчей: +6 =4 -10Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай
Александрия 3:0 Минай Минай 0:3 Заря Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +8 =3 -9Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Львов Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов
Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Александрия Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк
Последние игры между собой
Минай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 12
|34
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|32 - 11
|30
|3.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 14
|27
|4.
|Заря
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 11
|26
|5.
|Ворскла
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|23 - 14
|25
|6.
|Александрия
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 21
|22
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|8.
|Олимпик Донецк
|1:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 26
|18
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 30
|15
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 27
|13
|12.
|Львов
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 29
|12
|13.
|Ингулец
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|15 - 24
|12
|14.
|Минай
|1:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|23 - 6
|20
|2.
|Десна
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|5.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|6.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Олимпик Донецк
|1:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 10
|9
|10.
|Минай
|1:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 4
|19
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Ворскла
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|8.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|9.
|Олимпик Донецк
|1:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|10.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|11.
|Александрия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 18
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|14.
|Минай
|1:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Минай» – «Олимпик Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Минай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпик Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Минай» – «Олимпик Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Минай 1:1 Олимпик Донецк
Исход игры
Минай
14.2% (21)
Ничья
30.4% (45)
Олимпик Донецк
55.4% (82)
Тотал 2.5
Больше
25.69% (37)
Меньше
74.31% (107)
Обе команды забьют
Да
54.17% (78)
Нет
45.83% (66)
Популярный счёт
0:1 Олимпик Донецк
28.4% (42)
1:1 Ничья
28.4% (42)
1:2 Олимпик Донецк
19.6% (29)
1:0 Минай
9.5% (14)
2:1 Минай
4.1% (6)
0:2 Олимпик Донецк
4.1% (6)
0:0 Ничья
2% (3)
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