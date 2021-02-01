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Бетис
 
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Стадион:
Атлетик Б

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иглесиас Борха 2 0.5
2. Каналес Серхио 2 (1) 0.5
3. Родри Родриго 1 0.25
4. Хуанми Мигель 1 0.25
5. Монтойя Мартин 1 0.25
6. Гидо Родригес 1 0.25
7. Эмерсон Жуниор 1 0.25
8. Миранда Хуан 1 0.25
9. Хоакин Санчес 0 0
10. Акуоку Поль 0 0
11. Лаинес Диего 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 1 0.5
2. Вильялибре Асьер 1 0.5
3. Уильямс Иньяки 1 0.5
4. Нуньес Унай 1 0.5
5. Муньяин Икер 0 0
6. Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Санабрия Антонио 1 1
2. Виктор Руис 1 0
3. Лаинес Диего 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Весга Микель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Бетис 0 10% (1) 40% (4) 0 20% (2) 10% (1) 20% (2)
 Атлетик Б 0 0 0 50% (2) 0 50% (2) 0

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта
Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе УД Ибица 1:2 Атлетик Б
Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте

Последние игры между собой

Бетис: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Атлетик Б 4:0 Бетис Ла Лига Атлетик Б 1:0 Бетис Ла Лига Бетис 3:2 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 1:0 Бетис Примера
Бетис 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Бетис Примера Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Бетис Примера Бетис 1:3 Атлетик Б Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:5 Бетис Примера Бетис 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:3 Бетис Примера
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 февраля 2021, осталось 2 дня 20 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Бетис 37.3% (19)
    X 45.1% (23)
    Атлетик Б 17.6% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Атлетик Б
    2.34
    3.44
    3.65
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 2.16 3.44 3.38
    Бонус: 5 000 ₽ 2.15 3.35 3.65
      2.34 3.31 3.28

    Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.50 1.03 7.60 1.06 3.20 1.33 2.48 1.54 1.83 2.08 1.41 2.91 1.28 3.54 1.10 6.10 1.07 6.65
    10.50 1.03 7.60 1.07 3.30 1.33 2.55 1.57 2.08 1.82 1.80 2.05 1.41 2.85 1.29 3.65 1.12 6.20 1.09 6.80 1.01 12.00 1.01 13.00 0.00 19.50
    3.41 1.33 3.00 1.42 2.56 1.54 2.07 1.82 1.79 2.08 1.61 2.41 1.43 2.93 1.28 3.77 1.10 7.68
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.88 1.42 1.87 1.93 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.70
    1.80 1.98 1.37 3.10 1.10 6.70
    2.88 1.45 2.36 1.62 1.83 2.04 1.52 2.62 1.38 3.20
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.22 4.30 1.16 5.20
    2.50 1.47 1.64 2.20 1.25 3.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.80 2.01
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.30
    Где смотреть матч Бетис - Атлетик Б онлайн

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    Прогнозы на матч Бетис - Атлетик Б

    Исход игры
    Бетис
    37.3% (19)
    Ничья
    45.1% (23)
    Атлетик Б
    17.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    36% (18)
    Меньше
    64% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    72% (36)
    Нет
    28% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.3% (18)
    1:0 Бетис
    19.6% (10)
    2:1 Бетис
    17.6% (9)
    1:2 Атлетик Б
    11.8% (6)
    0:1 Атлетик Б
    3.9% (2)
    0:0 Ничья
    3.9% (2)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
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