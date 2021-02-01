Бетис
Позже
Стадион: Бенито Вильямарин
Атлетик Б
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иглесиас Борха
|2
|0.5
|2.
|Каналес Серхио
|2 (1)
|0.5
|3.
|Родри Родриго
|1
|0.25
|4.
|Хуанми Мигель
|1
|0.25
|5.
|Монтойя Мартин
|1
|0.25
|6.
|Гидо Родригес
|1
|0.25
|7.
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.25
|8.
|Миранда Хуан
|1
|0.25
|9.
|Хоакин Санчес
|0
|0
|10.
|Акуоку Поль
|0
|0
|11.
|Лаинес Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рауль
|1
|0.5
|2.
|Вильялибре Асьер
|1
|0.5
|3.
|Уильямс Иньяки
|1
|0.5
|4.
|Нуньес Унай
|1
|0.5
|5.
|Муньяин Икер
|0
|0
|6.
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санабрия Антонио
|1
|1
|2.
|Виктор Руис
|1
|0
|3.
|Лаинес Диего
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Весга Микель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Бетис
|0
|10% (1)
|40% (4)
|0
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|50% (2)
|0
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +10 =3 -7Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта
Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =3 -7Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе УД Ибица 1:2 Атлетик Б
Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте
Последние игры между собой
Бетис: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Бетис 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Бетис Примера Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Бетис Примера Бетис 1:3 Атлетик Б Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:5 Бетис Примера Бетис 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:3 Бетис Примера
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бетис - Атлетик Б
Исход игры
Бетис
37.3% (19)
Ничья
45.1% (23)
Атлетик Б
17.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
36% (18)
Меньше
64% (32)
Обе команды забьют
Да
72% (36)
Нет
28% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (18)
1:0 Бетис
19.6% (10)
2:1 Бетис
17.6% (9)
1:2 Атлетик Б
11.8% (6)
0:1 Атлетик Б
3.9% (2)
0:0 Ничья
3.9% (2)
2:2 Ничья
3.9% (2)
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