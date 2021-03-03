Санкт-Галлен
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: АФГ Арена
Серветт
23
Фазлии
Бетим
21
Мухайм
Миро
20
Йуан
Элье
24
Дуа
Квадво
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
29
Ондуа
Гаэль
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Йуан ЭльеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Летар ЯннисЗащитник
-
34 Бабич БорисПолузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Полузащитник
-
24 Менди АриалПолузащитник
-
18 Коне КороНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуа Квадво
|7 (1)
|0.3
|2.
|Руис Виктор III
|3 (1)
|0.13
|3.
|Стильхарт Базиль
|3
|0.13
|4.
|Гийемено Джереми
|3
|0.13
|5.
|Кинтилья Хорди
|2
|0.09
|6.
|Йуан Элье
|2
|0.09
|7.
|Бабич Борис
|1
|0.04
|8.
|Гёртлер Лукас
|1
|0.04
|9.
|Штаубли Тим
|1
|0.04
|10.
|Кройхи Алессандро
|1
|0.04
|11.
|Фазлии Бетим
|1
|0.04
|12.
|Рибейру Андре
|1
|0.04
|13.
|Стеригу Леонидас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|8 (2)
|0.35
|2.
|Схалк Алекс
|5 (1)
|0.22
|3.
|Стеванович Мирослав
|3
|0.13
|4.
|Валь Тео
|2 (1)
|0.09
|5.
|Фофана Бубакар II
|2
|0.09
|6.
|Руй Стив
|2
|0.09
|7.
|Конья Тимоте
|1
|0.04
|8.
|Сеспедес Борис
|1
|0.04
|9.
|Сассо Венсан
|0
|0
|10.
|Клиши Гаэль
|0
|0
|11.
|Диалло Мусса
|0
|0
|12.
|Имери Кастриот
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стильхарт Базиль
|6
|0
|2.
|Кинтилья Хорди
|5
|0
|3.
|Траоре Бубакар
|3
|1
|4.
|Гёртлер Лукас
|4
|0
|5.
|Рюфли Венсан
|3
|0
|6.
|Нуу Муса
|3
|0
|7.
|Фазлии Бетим
|3
|0
|8.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|9.
|Гийемено Джереми
|2
|0
|10.
|Кройхи Алессандро
|2
|0
|11.
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|12.
|Рибейру Андре
|1
|0
|13.
|Бабич Борис
|1
|0
|14.
|Штаубли Тим
|1
|0
|15.
|Летар Яннис
|1
|0
|16.
|Йуан Элье
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сеспедес Борис
|8
|0
|2.
|Сотье Антони
|5
|0
|3.
|Ондуа Гаэль
|5
|0
|4.
|Киэ Грежон
|5
|0
|5.
|Фофана Бубакар II
|3
|1
|6.
|Имери Кастриот
|2
|1
|7.
|Стеванович Мирослав
|3
|0
|8.
|Руй Стив
|3
|0
|9.
|Коне Коро
|2
|0
|10.
|Конья Тимоте
|2
|0
|11.
|Диалло Мусса
|2
|0
|12.
|Севрен Йоан
|2
|0
|13.
|Менди Ариал
|2
|0
|14.
|Клиши Гаэль
|1
|0
|15.
|Сассо Венсан
|1
|0
|16.
|Фрик Джереми
|1
|0
|17.
|Валь Тео
|1
|0
|18.
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|19.
|Вуйоз Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Галлен
|26.92% (7)
|3.85% (1)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|Серветт
|4.17% (1)
|20.83% (5)
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|29.17% (7)
|25% (6)
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =6 -7Санкт-Галлен 3:1 Базель Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Сьон 1:1 Санкт-Галлен
Серветт 2:2 Санкт-Галлен Сьон 3:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Санкт-Галлен 0:1 Лугано Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен
Серветт Последние 20 матчей: +6 =7 -7Серветт 3:1 Цюрих Янг Бойз 2:0 Серветт Лугано 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт
Серветт 2:2 Санкт-Галлен Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 0
Серветт: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 10
Серветт 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Серветт Суперлига Санкт-Галлен 4:1 Серветт Суперлига Серветт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Кубок Серветт 1:4 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|40 - 17
|51
|2.
|Базель
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|32 - 32
|32
|3.
|Санкт-Галлен
|0:0 Заявка
|23
|8
|8
|7
|27 - 25
|32
|4.
|Цюрих
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|33 - 31
|29
|5.
|Серветт
|0:0 Заявка
|23
|7
|8
|8
|25 - 29
|29
|6.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|27 - 28
|27
|7.
|Лугано
|Заявка
|22
|5
|12
|5
|23 - 26
|27
|8.
|Люцерн
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|37 - 35
|25
|9.
|Вадуц
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 34
|22
|10.
|Сьон
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|25 - 33
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 10
|26
|2.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 12
|18
|3.
|Серветт
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 13
|18
|4.
|Санкт-Галлен
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|5.
|Базель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|6.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|7.
|Люцерн
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|8.
|Сьон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 14
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 7
|25
|2.
|Базель
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|15 - 15
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 20
|14
|4.
|Санкт-Галлен
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|5.
|Лугано
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|12 - 12
|14
|6.
|Серветт
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 16
|11
|7.
|Люцерн
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 22
|10
|8.
|Вадуц
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|9.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|10.
|Сьон
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 19
|8
Победитель
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