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  3. Швейцария
Санкт-Галлен
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Серветт
0' 26'
1
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Кройхи
Алессандро
4
Стеригу
Леонидас
23
Фазлии
Бетим
21
Мухайм
Миро
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
20
Йуан
Элье
6
Стильхарт
Базиль
9
Гийемено
Джереми
24
Дуа
Квадво
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
29
Ондуа
Гаэль
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
17
Имери
Кастриот
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Серветт
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 7 (1) 0.3
2. Руис Виктор III 3 (1) 0.13
3. Стильхарт Базиль 3 0.13
4. Гийемено Джереми 3 0.13
5. Кинтилья Хорди 2 0.09
6. Йуан Элье 2 0.09
7. Бабич Борис 1 0.04
8. Гёртлер Лукас 1 0.04
9. Штаубли Тим 1 0.04
10. Кройхи Алессандро 1 0.04
11. Фазлии Бетим 1 0.04
12. Рибейру Андре 1 0.04
13. Стеригу Леонидас 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 8 (2) 0.35
2. Схалк Алекс 5 (1) 0.22
3. Стеванович Мирослав 3 0.13
4. Валь Тео 2 (1) 0.09
5. Фофана Бубакар II 2 0.09
6. Руй Стив 2 0.09
7. Конья Тимоте 1 0.04
8. Сеспедес Борис 1 0.04
9. Сассо Венсан 0 0
10. Клиши Гаэль 0 0
11. Диалло Мусса 0 0
12. Имери Кастриот 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Стильхарт Базиль 6 0
2. Кинтилья Хорди 5 0
3. Траоре Бубакар 3 1
4. Гёртлер Лукас 4 0
5. Рюфли Венсан 3 0
6. Нуу Муса 3 0
7. Фазлии Бетим 3 0
8. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
9. Гийемено Джереми 2 0
10. Кройхи Алессандро 2 0
11. Стеригу Леонидас 2 0
12. Рибейру Андре 1 0
13. Бабич Борис 1 0
14. Штаубли Тим 1 0
15. Летар Яннис 1 0
16. Йуан Элье 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Сеспедес Борис 8 0
2. Сотье Антони 5 0
3. Ондуа Гаэль 5 0
4. Киэ Грежон 5 0
5. Фофана Бубакар II 3 1
6. Имери Кастриот 2 1
7. Стеванович Мирослав 3 0
8. Руй Стив 3 0
9. Коне Коро 2 0
10. Конья Тимоте 2 0
11. Диалло Мусса 2 0
12. Севрен Йоан 2 0
13. Менди Ариал 2 0
14. Клиши Гаэль 1 0
15. Сассо Венсан 1 0
16. Фрик Джереми 1 0
17. Валь Тео 1 0
18. Азеведо Рикардо 1 0
19. Вуйоз Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Галлен 26.92% (7) 3.85% (1) 11.54% (3) 15.38% (4) 23.08% (6) 19.23% (5)
 Серветт 4.17% (1) 20.83% (5) 4.17% (1) 16.67% (4) 29.17% (7) 25% (6)

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Санкт-Галлен 3:1 Базель Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Сьон 1:1 Санкт-Галлен
Серветт 2:2 Санкт-Галлен Сьон 3:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Санкт-Галлен 0:1 Лугано Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен
Серветт Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Серветт 3:1 Цюрих Янг Бойз 2:0 Серветт Лугано 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт
Серветт 2:2 Санкт-Галлен Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 0
Серветт: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 10
Серветт 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Серветт Суперлига
Серветт 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Серветт Суперлига Санкт-Галлен 4:1 Серветт Суперлига Серветт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Кубок Серветт 1:4 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 22 15 6 1 40 - 17 51
2. Базель Заявка 22 9 5 8 32 - 32 32
3. Санкт-Галлен 0:0 Заявка 23 8 8 7 27 - 25 32
4. Цюрих Заявка 22 8 5 9 33 - 31 29
5. Серветт 0:0 Заявка 23 7 8 8 25 - 29 29
6. Лозанна-Спорт Заявка 22 7 6 9 27 - 28 27
7. Лугано Заявка 22 5 12 5 23 - 26 27
8. Люцерн Заявка 22 6 7 9 37 - 35 25
9. Вадуц Заявка 22 5 7 10 21 - 34 22
10. Сьон Заявка 22 4 10 8 25 - 33 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 11 8 2 1 19 - 10 26
2. Лозанна-Спорт Заявка 11 6 0 5 17 - 12 18
3. Серветт 0:0 Заявка 11 4 6 1 17 - 13 18
4. Санкт-Галлен 0:0 Заявка 12 5 3 4 15 - 13 18
5. Базель Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
6. Цюрих Заявка 11 4 3 4 14 - 11 15
7. Люцерн Заявка 11 3 6 2 20 - 13 15
8. Сьон Заявка 11 3 5 3 14 - 14 14
9. Лугано Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10. Вадуц Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 11 7 4 0 21 - 7 25
2. Базель Заявка 11 5 0 6 15 - 15 15
3. Цюрих Заявка 11 4 2 5 19 - 20 14
4. Санкт-Галлен 0:0 Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
5. Лугано Заявка 11 2 8 1 12 - 12 14
6. Серветт 0:0 Заявка 12 3 2 7 8 - 16 11
7. Люцерн Заявка 11 3 1 7 17 - 22 10
8. Вадуц Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
9. Лозанна-Спорт Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
10. Сьон Заявка 11 1 5 5 11 - 19 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Серветт
2.65
3.85
2.91
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.80 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.85 2.42
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.35 2.46
  2.42 3.55 2.91

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Галлен» – «Серветт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Галлен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серветт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Галлен» – «Серветт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.00 14.00 1.00 5.65 1.13 4.80 1.18 2.80 1.49 2.15 1.70 1.69 2.12 1.38 2.85 1.27 3.34 1.11 5.40 1.09 6.00 1.01 10.25
15.50 0.00 9.00 1.04 3.90 1.23 3.15 1.33 2.05 1.72 2.11 1.71 1.62 2.20 1.88 1.96 1.40 2.80 1.18 4.50 1.15 5.00 1.04 9.00 1.11 6.30 1.03 9.80 1.02 9.90
5.75 1.16 2.93 1.42 2.30 1.65 1.99 1.88 1.76 2.12 1.53 2.57 1.70 2.21 1.56 2.48 1.55 2.55 1.27 3.89 1.11 7.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.75 1.45 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
2.48 1.50 1.60 2.25 1.28 3.45 1.07 7.50 1.04 9.00
2.16 1.73 1.77 2.10 1.38 3.12 1.26 3.96 1.52 2.60 1.34 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.65 1.14 4.20 1.23 2.15 1.70 1.60 2.34 1.36 3.12
3.45 1.28 2.18 1.63 1.63 2.20 1.37 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.39 1.53
Где смотреть матч Санкт-Галлен 0:0 Серветт онлайн

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