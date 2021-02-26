Атлетико Паранаэнсе
1:0
Первый тайм: 32'
Спорт Ресифи
27
Ivaldo
16
Abner2
91
Jadson
I
11
Nikao
27
Luan
Polli
34
Adryelson
15
Рафаэл
Тьере
30
Тиаго
Невес
18
Betinho2
77
Marcao
VI
33
Marquinhos2
94
Luan2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Jadson IПолузащитник
-
11 NikaoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
20 ReinaldoПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Khellven
-
-
17 Bissoli
-
-
26 Erick2
-
30 Luan Patrick
-
33 Lucas Halter
-
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
- Основной состав
-
27 Luan PolliВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
-
15 Рафаэл ТьереЗащитник
- Защитник
-
30 Тиаго НевесПолузащитник
-
18 Betinho2Полузащитник
-
77 Marcao VIПолузащитник
-
33 Marquinhos2Полузащитник
-
94 Luan2Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Чико ФлоресЗащитник
- Защитник
-
23 Raul PrataЗащитник
- Полузащитник
-
66 ЭвертонПолузащитник
-
9 HernaneНападающий
-
1 Mailson2
-
39 Gustavo XVII
-
-
99 Mikael
-
Главный тренер: Jair Ventura
Ход матча
8'
1:0
20'
26'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|8
|0.21
|2.
|Carlos Eduardo III
|7
|0.18
|3.
|Victor Vitinho4
|4
|0.11
|4.
|Лео Ситтадини
|4
|0.11
|5.
|Nikao
|3
|0.08
|6.
|Abner2
|3
|0.08
|7.
|Thiago Heleno
|2
|0.05
|8.
|Christian Cardoso
|2
|0.05
|9.
|Фернандо Матос
|1
|0.03
|10.
|Жеуванио
|1
|0.03
|11.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.03
|12.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.03
|13.
|Bissoli
|0
|0
|14.
|Leo Gomes
|0
|0
|15.
|Lucas Halter
|0
|0
|16.
|Khellven
|0
|0
|17.
|Erick2
|0
|0
|18.
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиаго Невес
|6 (1)
|0.16
|2.
|Iago Maidana
|6 (4)
|0.16
|3.
|Marquinhos2
|3
|0.08
|4.
|Leandro Barcia
|3
|0.08
|5.
|Luan2
|3
|0.08
|6.
|Marcao VI
|2
|0.05
|7.
|Elton V
|2 (1)
|0.05
|8.
|Hernane
|2 (2)
|0.05
|9.
|Patric II
|1
|0.03
|10.
|Мугни Лукас
|1
|0.03
|11.
|Jonathan David Gomez
|1
|0.03
|12.
|Mikael
|1
|0.03
|13.
|Да Силва Лусиано
|0
|0
|14.
|Жуниор Таварес
|0
|0
|15.
|Рожерио Жозе
|0
|0
|16.
|Betinho2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|9
|0
|2.
|Richard Almeida de Oliveira2
|7
|1
|3.
|Thiago Heleno
|5
|2
|4.
|Christian Cardoso
|7
|0
|5.
|Лео Ситтадини
|6
|0
|6.
|Nikao
|5
|0
|7.
|Erick2
|5
|0
|8.
|Жеуванио
|4
|0
|9.
|Jonatan VII
|4
|0
|10.
|Abner2
|4
|0
|11.
|Фернандо Матос
|3
|0
|12.
|Renato Kayzer
|3
|0
|13.
|Khellven
|3
|0
|14.
|Ivaldo
|2
|0
|15.
|Альварадо Джейми
|2
|0
|16.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|17.
|Энрике Педру II
|1
|0
|18.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|19.
|Walter Leandro Capeloza Artune I
|1
|0
|20.
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|21.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|22.
|Leo Gomes
|1
|0
|23.
|Lucas Halter
|1
|0
|24.
|Kawan
|1
|0
|25.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|26.
|Pedrinho VI4
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Marquinhos2
|9
|0
|2.
|Iago Maidana
|8
|0
|3.
|Marcao VI
|8
|0
|4.
|Adryelson
|7
|0
|5.
|Sander
|5
|1
|6.
|Betinho2
|6
|0
|7.
|Ronaldo II
|5
|0
|8.
|Patric II
|3
|1
|9.
|Ricardinho IV
|4
|0
|10.
|Luan Polli
|4
|0
|11.
|Тиаго Невес
|3
|0
|12.
|Виллиан Фариас
|3
|0
|13.
|Raul Prata
|3
|0
|14.
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|15.
|Hernane
|2
|0
|16.
|Мугни Лукас
|2
|0
|17.
|Рафаэл Тьере
|2
|0
|18.
|Leandro Barcia
|2
|0
|19.
|Ronaldo III
|0
|1
|20.
|Жуниор Таварес
|0
|1
|21.
|Чико Флорес
|1
|0
|22.
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|23.
|Рожерио Жозе
|1
|0
|24.
|Elton V
|1
|0
|25.
|Marcos Serrato
|1
|0
|26.
|Gustavo XVII
|1
|0
|27.
|Bruno Roberto
|1
|0
|28.
|Luan2
|1
|0
|29.
|Mailson2
|1
|0
|30.
|Rafael Luiz
|1
|0
|31.
|Эвертон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Паранаэнсе
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|27.78% (10)
|2.78% (1)
|22.22% (8)
|22.22% (8)
|Спорт Ресифи
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|32.26% (10)
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|16.13% (5)
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 3:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Интернасьональ
Сеара 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Куритиба 0:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Васко да Гама Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +7 =3 -10Вера-Крус 1:3 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 2:3 Атлетико Минейро Спорт Ресифи 0:0 Брагантино Интернасьональ 1:2 Спорт Ресифи
Ботафого Рибейрао 0:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:3 Фламенго Спорт Ресифи 2:0 Байя Коринтианс 3:0 Спорт Ресифи Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Гойяс 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:1 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Куритиба Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Сантос 4:2 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Спорт Ресифи 0:2 Васко да Гама Сеара 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Спорт Ресифи: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Спорт Ресифи 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Спорт Ресифи Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:1 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А Спорт Ресифи 1:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:0 Спорт Ресифи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|38
|21
|9
|8
|67 - 46
|72
|2.
|Интернасьональ
|0:0
|38
|20
|10
|8
|61 - 35
|70
|3.
|Атлетико Минейро
|0:0
|38
|19
|9
|10
|62 - 45
|66
|4.
|Флуминенсе
|1:0
|38
|18
|10
|10
|54 - 42
|64
|5.
|Сан-Паулу
|0:0
|38
|17
|13
|8
|57 - 40
|64
|6.
|Гремио
|0:0
|38
|14
|18
|6
|53 - 39
|60
|7.
|Палмейрас
|0:0
|38
|15
|14
|9
|51 - 35
|59
|8.
|Сантос
|0:1
|38
|14
|12
|12
|52 - 50
|54
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|38
|15
|8
|15
|37 - 36
|53
|10.
|Сеара
|1:0
|38
|14
|10
|14
|53 - 50
|52
|11.
|Коринтианс
|0:0
|38
|13
|12
|13
|45 - 45
|51
|12.
|Брагантино
|0:0
|38
|12
|15
|11
|49 - 40
|51
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|38
|12
|14
|12
|38 - 44
|50
|14.
|Байя
|1:0
|38
|12
|8
|18
|47 - 59
|44
|15.
|Спорт Ресифи
|0:1
|38
|12
|6
|20
|31 - 49
|42
|16.
|Форталеза
|0:1
|38
|10
|11
|17
|34 - 43
|41
|17.
|Васко да Гама
|1:0
|38
|10
|11
|17
|35 - 54
|41
|18.
|Гойяс
|0:1
|38
|9
|10
|19
|39 - 61
|37
|19.
|Куритиба
|0:1
|38
|7
|10
|21
|30 - 52
|31
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|38
|5
|12
|21
|31 - 61
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|19
|13
|5
|1
|39 - 13
|44
|2.
|Интернасьональ
|0:0
|19
|12
|5
|2
|34 - 17
|41
|3.
|Флуминенсе
|1:0
|19
|11
|5
|3
|30 - 14
|38
|4.
|Фламенго
|0:0
|19
|11
|4
|4
|35 - 23
|37
|5.
|Гремио
|0:0
|19
|10
|6
|3
|34 - 23
|36
|6.
|Палмейрас
|0:0
|19
|9
|8
|2
|33 - 16
|35
|7.
|Сан-Паулу
|0:0
|19
|9
|8
|2
|27 - 15
|35
|8.
|Сантос
|0:1
|19
|9
|7
|3
|35 - 23
|34
|9.
|Брагантино
|0:0
|19
|9
|6
|4
|33 - 19
|33
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|19
|9
|5
|5
|19 - 13
|32
|11.
|Коринтианс
|0:0
|19
|8
|7
|4
|29 - 23
|31
|12.
|Форталеза
|0:1
|19
|8
|6
|5
|20 - 15
|30
|13.
|Байя
|1:0
|19
|9
|2
|8
|26 - 26
|29
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|19
|6
|9
|4
|22 - 20
|27
|15.
|Спорт Ресифи
|0:1
|19
|8
|2
|9
|19 - 23
|26
|16.
|Васко да Гама
|1:0
|19
|7
|5
|7
|19 - 19
|26
|17.
|Сеара
|1:0
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|18.
|Гойяс
|0:1
|19
|6
|5
|8
|19 - 28
|23
|19.
|Куритиба
|0:1
|19
|4
|6
|9
|13 - 19
|18
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|19
|3
|5
|11
|16 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|19
|10
|5
|4
|32 - 23
|35
|2.
|Интернасьональ
|0:0
|19
|8
|5
|6
|27 - 18
|29
|3.
|Сан-Паулу
|0:0
|19
|8
|5
|6
|30 - 25
|29
|4.
|Сеара
|1:0
|19
|7
|5
|7
|32 - 26
|26
|5.
|Флуминенсе
|1:0
|19
|7
|5
|7
|24 - 28
|26
|6.
|Палмейрас
|0:0
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|7.
|Гремио
|0:0
|19
|4
|12
|3
|19 - 16
|24
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|19
|6
|5
|8
|16 - 24
|23
|9.
|Атлетико Минейро
|0:0
|19
|6
|4
|9
|23 - 32
|22
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|19
|6
|3
|10
|18 - 23
|21
|11.
|Коринтианс
|0:0
|19
|5
|5
|9
|16 - 22
|20
|12.
|Сантос
|0:1
|19
|5
|5
|9
|17 - 27
|20
|13.
|Брагантино
|0:0
|19
|3
|9
|7
|16 - 21
|18
|14.
|Спорт Ресифи
|0:1
|19
|4
|4
|11
|12 - 26
|16
|15.
|Байя
|1:0
|19
|3
|6
|10
|21 - 33
|15
|16.
|Васко да Гама
|1:0
|19
|3
|6
|10
|16 - 35
|15
|17.
|Гойяс
|0:1
|19
|3
|5
|11
|20 - 33
|14
|18.
|Куритиба
|0:1
|19
|3
|4
|12
|17 - 33
|13
|19.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|19
|2
|7
|10
|15 - 31
|13
|20.
|Форталеза
|0:1
|19
|2
|5
|12
|14 - 28
|11
Победитель
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