Брисбен Роар
0:2
Конец матча
Стадион: Dolphin Oval
Макартур
55' Желтая карточкаAntony Golec
58' Желтая карточкаО'Ши Джеймс
0:1
76' ГолГенро Денис
80' Желтая карточкаJake Hollman
0:2
90' ГолДербишир Мэтт
21
Янг
Джейми
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
25
Акбари
Рамат
10
Riku
Danzaki
22
Liam
Rose
31
Lachlan
Rose
11
Оар
Томас
14
Наджар
Муди
- Основной состав
-
21 Янг ДжеймиВратарь
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
25 Акбари РаматПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Riku DanzakiНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Jesse Daley
-
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Liam RoseПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Lachlan RoseПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
-
14 Наджар МудиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Jake Hollman
-
19 Michael Ruhs
-
Главный тренер: Миличич Анте
Ход матча
55'
58'
76'
0:1
80'
90'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уэнзел-Холлс Дилан
|5
|0.83
|2.
|Макдональд Скотт
|3
|0.5
|3.
|Riku Danzaki
|3
|0.5
|4.
|Гиллесфи Маколей
|1
|0.17
|5.
|О'Ши Джеймс
|1
|0.17
|6.
|Браун Кори
|0
|0
|7.
|Хинджерт Джек
|0
|0
|8.
|Олдред Том
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дербишир Мэтт
|2
|0.29
|2.
|Пуйо Лоик
|1
|0.14
|3.
|Беньят Эчебария
|1
|0.14
|4.
|Сусаета Маркель
|1
|0.14
|5.
|Сусняр Александар
|1
|0.14
|6.
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0.14
|7.
|Генро Денис
|1
|0.14
|8.
|Jake Hollman
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|О'Ши Джеймс
|2
|0
|2.
|Браун Кори
|2
|0
|3.
|Гиллесфи Маколей
|2
|0
|4.
|Хинджерт Джек
|1
|0
|5.
|Трюин Кай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миллиган Марк
|3
|1
|2.
|Дербишир Мэтт
|2
|0
|3.
|Франьич Иван
|2
|0
|4.
|Сусняр Александар
|2
|0
|5.
|Генро Денис
|2
|0
|6.
|Jake Hollman
|2
|0
|7.
|Федеричи Адам
|1
|0
|8.
|Antony Golec
|1
|0
|9.
|Беньят Эчебария
|1
|0
|10.
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0
|11.
|Michael Ruhs
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брисбен Роар
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|Макартур
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
Предыдущие игры
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +12 =3 -5Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар
Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|5
|0
|2
|12 - 7
|15
|2.
|Брисбен Роар
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3.
|Макартур
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|4.
|Сидней
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Перт Глори
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|8.
|Ньюкасл Джетс
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|9.
|Мельбурн Сити
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|10.
|Вестерн Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|Веллингтон Феникс
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Мельбурн Виктори
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|2.
|Аделаида Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Брисбен Роар
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|4.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|7.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|10.
|Макартур
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Сидней
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|7.
|Веллингтон Феникс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Ньюкасл Джетс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Мельбурн Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Мельбурн Виктори
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|12.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Победитель
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