Севилья
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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Барселона
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Йонг Люк
|3
|0.6
|2.
|Окампос Лукас
|2
|0.4
|3.
|Оскар Родригес
|2
|0.4
|4.
|Ракитич Иван
|1
|0.2
|5.
|Хордан Хоан
|1 (1)
|0.2
|6.
|Сусо Хесус
|0
|0
|7.
|Акунья Маркос
|0
|0
|8.
|Торрес Оливер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гризманн Антуан
|2
|0.67
|2.
|Альба Жорди
|2
|0.67
|3.
|Де Йонг Френки
|2
|0.67
|4.
|Месси Лионель
|1
|0.33
|5.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.33
|6.
|Дембеле Усман
|1
|0.33
|7.
|Гонсалес Педро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Акунья Маркос
|1
|0
|2.
|Видаль Алеш
|1
|0
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Месси Лионель
|1
|0
|2.
|Альба Жорди
|1
|0
|3.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|4.
|Дембеле Усман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Севилья
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|0
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|55.56% (5)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +15 =2 -3Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия
Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья
Барселона Последние 20 матчей: +15 =2 -3Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона
Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна
Последние игры между собой
Севилья: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Барселона: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Барселона 6:1 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Барселона Кубок Короля Барселона 4:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Суперкубок Севилья 0:5 Барселона Кубок Короля Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 2:1 Севилья Примера Барселона 3:0 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Севилья Суперкубок Севилья 0:2 Барселона Суперкубок Барселона 2:0 Севилья Кубок Короля Барселона 2:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Барселона Примера Барселона 5:4 Севилья Суперкубок УЕФА Севилья 2:2 Барселона Примера
Победитель
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