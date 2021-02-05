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Севилья
 
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Стадион:
Барселона

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 3 0.6
2. Окампос Лукас 2 0.4
3. Оскар Родригес 2 0.4
4. Ракитич Иван 1 0.2
5. Хордан Хоан 1 (1) 0.2
6. Сусо Хесус 0 0
7. Акунья Маркос 0 0
8. Торрес Оливер 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гризманн Антуан 2 0.67
2. Альба Жорди 2 0.67
3. Де Йонг Френки 2 0.67
4. Месси Лионель 1 0.33
5. Брайтвайт Мартин 1 0.33
6. Дембеле Усман 1 0.33
7. Гонсалес Педро 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Акунья Маркос 1 0
2. Видаль Алеш 1 0
3. Мунир Эль-Хаддади 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Месси Лионель 1 0
2. Альба Жорди 1 0
3. Брайтвайт Мартин 1 0
4. Дембеле Усман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Севилья 22.22% (2) 11.11% (1) 44.44% (4) 0 11.11% (1) 0 11.11% (1)
 Барселона 0 0 0 0 11.11% (1) 33.33% (3) 55.56% (5)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия
Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья
Барселона Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона
Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна

Последние игры между собой

Севилья: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Барселона: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Барселона 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 0:0 Барселона Ла Лига Барселона 4:0 Севилья Ла Лига Севилья 2:4 Барселона Примера
Барселона 6:1 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Барселона Кубок Короля Барселона 4:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Суперкубок Севилья 0:5 Барселона Кубок Короля Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 2:1 Севилья Примера Барселона 3:0 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Севилья Суперкубок Севилья 0:2 Барселона Суперкубок Барселона 2:0 Севилья Кубок Короля Барселона 2:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Барселона Примера Барселона 5:4 Севилья Суперкубок УЕФА Севилья 2:2 Барселона Примера
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 февраля 2021, осталось 2 дня 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Барселона
    3.26
    3.80
    2.31
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.20 3.70 2.15
    Бонус: 10 000 ₽ 3.15 3.50 2.24
    Бонус: 5 000 ₽ 3.26 3.80 2.31
    Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.45 2.25
      3.19 3.63 2.25

    Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.00 1.25 2.03 1.79 1.61 2.33 1.41 2.95 1.15 5.40 1.05 10.00
    10.75 1.01 9.40 1.03 3.88 1.24 3.04 1.38 2.12 1.88 1.60 2.34 1.38 2.94 1.17 4.60 1.12 5.20 1.02 9.20
    13.00 1.01 9.40 1.04 3.80 1.25 3.00 1.36 2.04 1.79 1.82 1.99 1.60 2.35 1.38 2.90 1.17 4.60 1.14 5.30 1.04 9.30 1.03 9.40 0.00 15.00
    4.19 1.25 2.47 1.58 2.08 1.79 1.85 2.02 1.61 2.39 1.49 2.74 1.40 3.06 1.14 6.04
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.36 2.01 1.75 1.46 2.60 1.11 6.00
    3.20 1.35 2.09 1.74 1.49 2.62 1.17 5.15 1.11 6.40
    2.03 1.78 1.45 2.65 1.14 5.20
    3.20 1.38 2.63 1.52 2.07 1.82 1.65 2.32 1.46 2.83
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.30 1.20 1.79 1.95 1.22 4.00
    4.25 1.22 3.00 1.39 1.77 2.05 1.33 3.30 1.22 4.25
    3.00 1.36 1.79 1.97 1.35 3.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.64 2.17
    1.64 2.18
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    4.10 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.36
    3.00 1.36
    Где смотреть матч Севилья - Барселона онлайн

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