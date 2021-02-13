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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Велес Сарсфилд
0:0
Первый тайм: 9'
Ньюэллс Олд Бойз
0' 9'
Велес Сарсфилд
Ньюэллс Олд Бойз

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Велес Сарсфилд 3:1 Росарио Сентраль Ланус 3:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Ланус
Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Универсидад Католика Чили 1:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:2 Универсидад Католика Чили Патронато де Парана 0:0 Велес Сарсфилд Депортиво Кали 1:5 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 2:0 Депортиво Кали Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Penarol1 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Велес Сарсфилд 0:0 Penarol1
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Расинг Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Спортиво Пеньяроль
Годой Крус 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз

Последние игры между собой

Велес Сарсфилд: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Кубок Диего Марадоны Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига
Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Велес Сарсфилд Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Велес Сарсфилд 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Либертадорес Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Кубок Либертадорес Велес Сарсфилд 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Велес Сарсфилд Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Велес Сарсфилд Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.20
3.10
3.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.30 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 3.05 3.75

Самый высокий коэффициент на матч «Велес Сарсфилд» – «Ньюэллс Олд Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Велес Сарсфилд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюэллс Олд Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Велес Сарсфилд» – «Ньюэллс Олд Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.04 6.25 1.09 2.90 1.38 2.20 1.62 1.87 1.94 1.65 2.15 1.32 3.25 1.23 3.90 1.08 7.00 1.07 7.50 0.00 13.00 0.00 13.50 0.00 19.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.70 2.15 1.32 3.20 1.08 7.00 1.05 8.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.30 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
Букмекер Да Нет
5.10 1.14
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Велес Сарсфилд 0:0 Ньюэллс Олд Бойз онлайн

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